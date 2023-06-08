Рассылка программ слежения под видом документов: хакеры пытаются шпионить за компаниями ОПК России - 08.06.2023 Украина.ру
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Рассылка программ слежения под видом документов: хакеры пытаются шпионить за компаниями ОПК России
Рассылка программ слежения под видом документов: хакеры пытаются шпионить за компаниями ОПК России - 08.06.2023 Украина.ру
Рассылка программ слежения под видом документов: хакеры пытаются шпионить за компаниями ОПК России
Иностранные хакеры пытаются шпионить за российскими компаниями, связанными с оборонно-промышленным комплексом и критической инфраструктурой. Об этом агентству РИА Новости 8 июня рассказали специалисты компании Bi.Zone
2023-06-08T08:28
2023-06-08T08:28
новости
хакеры
россия
опк
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"Группировка Core Werewolf применяет фишинг (вид интернет мошенничества через массовую рассылку писем - Ред.) и легитимное программное обеспечение, чтобы получить полный контроль над системой пользователя, копировать файлы, отслеживать его действия. Основными целями шпионов стали российские организации, связанные с оборонно-промышленным комплексом и критической инфраструктурой", — сообщили специалисты Bi.Zone.Они пояснили, что в последнее время хакеры чаще всего пытаются "вскрыть" системы российского ОПК с помощью рассылки писем со ссылками на опасные файлы.Для пользователя это выглядит как документы форматов DOCX и PDF, но после открывания такого файла в фоновом режиме начинается скачивание программы UltraVNC.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, хакеры, россия, опк
Новости, хакеры, Россия, ОПК

Рассылка программ слежения под видом документов: хакеры пытаются шпионить за компаниями ОПК России

08:28 08.06.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Иностранные хакеры пытаются шпионить за российскими компаниями, связанными с оборонно-промышленным комплексом и критической инфраструктурой. Об этом агентству РИА Новости 8 июня рассказали специалисты компании Bi.Zone
"Группировка Core Werewolf применяет фишинг (вид интернет мошенничества через массовую рассылку писем - Ред.) и легитимное программное обеспечение, чтобы получить полный контроль над системой пользователя, копировать файлы, отслеживать его действия. Основными целями шпионов стали российские организации, связанные с оборонно-промышленным комплексом и критической инфраструктурой", — сообщили специалисты Bi.Zone.
Они пояснили, что в последнее время хакеры чаще всего пытаются "вскрыть" системы российского ОПК с помощью рассылки писем со ссылками на опасные файлы.
Для пользователя это выглядит как документы форматов DOCX и PDF, но после открывания такого файла в фоновом режиме начинается скачивание программы UltraVNC.
"Сегодня группы все чаще отказываются от вредоносного ПО в пользу легитимных или встроенных в операционную систему инструментов", — отметил руководитель управления киберразведки Bi.Zone Олег Скулкин, резюмировав, что пример Core Werewolf в очередной раз доказывает эффективность таких методов.
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