https://ukraina.ru/20230608/1047014075.html

Рассылка программ слежения под видом документов: хакеры пытаются шпионить за компаниями ОПК России

Рассылка программ слежения под видом документов: хакеры пытаются шпионить за компаниями ОПК России - 08.06.2023 Украина.ру

Рассылка программ слежения под видом документов: хакеры пытаются шпионить за компаниями ОПК России

Иностранные хакеры пытаются шпионить за российскими компаниями, связанными с оборонно-промышленным комплексом и критической инфраструктурой. Об этом агентству РИА Новости 8 июня рассказали специалисты компании Bi.Zone

2023-06-08T08:28

2023-06-08T08:28

2023-06-08T08:28

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"Группировка Core Werewolf применяет фишинг (вид интернет мошенничества через массовую рассылку писем - Ред.) и легитимное программное обеспечение, чтобы получить полный контроль над системой пользователя, копировать файлы, отслеживать его действия. Основными целями шпионов стали российские организации, связанные с оборонно-промышленным комплексом и критической инфраструктурой", — сообщили специалисты Bi.Zone.Они пояснили, что в последнее время хакеры чаще всего пытаются "вскрыть" системы российского ОПК с помощью рассылки писем со ссылками на опасные файлы.Для пользователя это выглядит как документы форматов DOCX и PDF, но после открывания такого файла в фоновом режиме начинается скачивание программы UltraVNC.

https://ukraina.ru/20230608/1047013515.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, хакеры, россия, опк