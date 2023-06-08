Военный эксперт объяснил, каким хитрым способом ВС РФ могут повторить "операцию Цитадель" - 08.06.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, каким хитрым способом ВС РФ могут повторить "операцию Цитадель"
Военный эксперт объяснил, каким хитрым способом ВС РФ могут повторить "операцию Цитадель" - 08.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, каким хитрым способом ВС РФ могут повторить "операцию Цитадель"
Захват территорий – это один из вариантов лишить врага мобилизационных возможностей. Главная задача ВС РФ - это лишение противника возможности сопротивляться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-06-08T06:00
2023-06-08T06:00
новости
наступление
всу
резервы
операция
боеприпасы
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Учитывая, что Украина полностью провела мобилизацию, захват территорий – это некая опция, которая может рассматриваться или не рассматриваться, рассказал эксперт.У Украины же нет военной промышленности, она тотально зависит от западного оружия. Поэтому российским войскам надо уничтожать живую силу и технику ВСУ, чтобы они тратили боеприпасы, которые сами не производят, добавил он.Российское командование отчасти сможет повторить логику операции "Цитадель" 1943 года, чтобы дождавшись наступления ВСУ, добиться того, чтобы в бесполезных боях они растратили свои оперативные резервы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, наступление, всу, резервы, операция, боеприпасы
Новости, наступление, ВСУ, резервы, операция, боеприпасы

Военный эксперт объяснил, каким хитрым способом ВС РФ могут повторить "операцию Цитадель"

06:00 08.06.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкТОС-1А "Солнцепек" в зоне спецоперации
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Захват территорий – это один из вариантов лишить врага мобилизационных возможностей. Главная задача ВС РФ - это лишение противника возможности сопротивляться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Учитывая, что Украина полностью провела мобилизацию, захват территорий – это некая опция, которая может рассматриваться или не рассматриваться, рассказал эксперт.
У Украины же нет военной промышленности, она тотально зависит от западного оружия. Поэтому российским войскам надо уничтожать живую силу и технику ВСУ, чтобы они тратили боеприпасы, которые сами не производят, добавил он.
"Рано или поздно Украина столкнется с невозможностью вести активные наступательные действия из-за недостатков живой силе, оружия и боеприпасов. Когда этот момент настанет, наш засадный полк должен ударить. Он у нас есть", - подчеркнул Анпилогов.
Российское командование отчасти сможет повторить логику операции "Цитадель" 1943 года, чтобы дождавшись наступления ВСУ, добиться того, чтобы в бесполезных боях они растратили свои оперативные резервы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
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