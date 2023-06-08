https://ukraina.ru/20230608/1047007880.html

Военный эксперт объяснил, каким хитрым способом ВС РФ могут повторить "операцию Цитадель"

Военный эксперт объяснил, каким хитрым способом ВС РФ могут повторить "операцию Цитадель" - 08.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, каким хитрым способом ВС РФ могут повторить "операцию Цитадель"

Захват территорий – это один из вариантов лишить врага мобилизационных возможностей. Главная задача ВС РФ - это лишение противника возможности сопротивляться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-06-08T06:00

2023-06-08T06:00

2023-06-08T06:00

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боеприпасы

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Учитывая, что Украина полностью провела мобилизацию, захват территорий – это некая опция, которая может рассматриваться или не рассматриваться, рассказал эксперт.У Украины же нет военной промышленности, она тотально зависит от западного оружия. Поэтому российским войскам надо уничтожать живую силу и технику ВСУ, чтобы они тратили боеприпасы, которые сами не производят, добавил он.Российское командование отчасти сможет повторить логику операции "Цитадель" 1943 года, чтобы дождавшись наступления ВСУ, добиться того, чтобы в бесполезных боях они растратили свои оперативные резервы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, наступление, всу, резервы, операция, боеприпасы