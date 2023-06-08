https://ukraina.ru/20230608/1047007880.html
Военный эксперт объяснил, каким хитрым способом ВС РФ могут повторить "операцию Цитадель"
Военный эксперт объяснил, каким хитрым способом ВС РФ могут повторить "операцию Цитадель" - 08.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, каким хитрым способом ВС РФ могут повторить "операцию Цитадель"
Захват территорий – это один из вариантов лишить врага мобилизационных возможностей. Главная задача ВС РФ - это лишение противника возможности сопротивляться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-06-08T06:00
2023-06-08T06:00
2023-06-08T06:00
новости
наступление
всу
резервы
операция
боеприпасы
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Учитывая, что Украина полностью провела мобилизацию, захват территорий – это некая опция, которая может рассматриваться или не рассматриваться, рассказал эксперт.У Украины же нет военной промышленности, она тотально зависит от западного оружия. Поэтому российским войскам надо уничтожать живую силу и технику ВСУ, чтобы они тратили боеприпасы, которые сами не производят, добавил он.Российское командование отчасти сможет повторить логику операции "Цитадель" 1943 года, чтобы дождавшись наступления ВСУ, добиться того, чтобы в бесполезных боях они растратили свои оперативные резервы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/05/1046895429_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_587fd06a1e8f951a21ddb0e43802cbb7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, наступление, всу, резервы, операция, боеприпасы
Новости, наступление, ВСУ, резервы, операция, боеприпасы
Военный эксперт объяснил, каким хитрым способом ВС РФ могут повторить "операцию Цитадель"
Захват территорий – это один из вариантов лишить врага мобилизационных возможностей. Главная задача ВС РФ - это лишение противника возможности сопротивляться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Учитывая, что Украина полностью провела мобилизацию, захват территорий – это некая опция, которая может рассматриваться или не рассматриваться, рассказал эксперт.
У Украины же нет военной промышленности, она тотально зависит от западного оружия. Поэтому российским войскам надо уничтожать живую силу и технику ВСУ, чтобы они тратили боеприпасы, которые сами не производят, добавил он.
"Рано или поздно Украина столкнется с невозможностью вести активные наступательные действия из-за недостатков живой силе, оружия и боеприпасов. Когда этот момент настанет, наш засадный полк должен ударить. Он у нас есть", - подчеркнул Анпилогов.
Российское командование отчасти сможет повторить логику операции "Цитадель" 1943 года, чтобы дождавшись наступления ВСУ, добиться того, чтобы в бесполезных боях они растратили свои оперативные резервы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь