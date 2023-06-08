https://ukraina.ru/20230608/1046986621.html

Кличко против Зеленского. Как в Киеве власти поссорились на фоне трагедии

Кличко против Зеленского. Как в Киеве власти поссорились на фоне трагедии - 08.06.2023 Украина.ру

Кличко против Зеленского. Как в Киеве власти поссорились на фоне трагедии

Пока на юге Украины затопляет целые города, а Зеленского пытаются склонять на переговоры, в самом Киеве разворачивается новый этап схватки за контроль над городом между Офисом президента и мэром Виталием Кличко.

2023-06-08T04:42

2023-06-08T04:42

2023-06-08T04:42

эксклюзив

дмитрий ковалевич

украина

виталий кличко

владимир зеленский

офис президента

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Во вторник 6 июня Кличко заявил в интервью немецкому изданию Bild о "политической борьбе" со стороны Зеленского. На прямой вопрос журналиста, считает ли Зеленский Кличко своим конкурентом, градоначальник ответил: "Уже долгое время я чувствую, что идёт политическая борьба. К сожалению, в военное время. Это очень вредно для страны. Этот политический пинг-понг никуда не годится и должен прекратиться. В военное время люди такого не понимают и ясно видят, что здесь просто-напросто перекладывается ответственность".Под перекладыванием ответственности он, скорее всего, имел в виду недавний конфликт, связанный с закрытыми городскими бомбоубежищами. 1 июня в ходе падения обломков ракет в Киеве погибли три человека, включая 11-летнюю девочку. Во время тревоги они побежали в убежище, которое оказалось закрытым. Возле закрытой двери их и настигли обломки. Расположенные в жилых кварталах системы ПВО уже не первый раз становятся причиной гибели мирных жителей.Сначала вину попытались возложить на простого стрелочника – охранника данного убежища. Однако затем проверка показала, что только половина из бомбоубежищ готова к использованию. В 13% убежищ никто не открыл даже проверяющей комиссии, а еще 32% - были либо вовсе не убежищами, либо не готовыми принимать людей в случае тревоги.Украинский политолог Владимир Цыбулько утверждает, что к хаосу в управлении городами привело создание военных администраций с их неясными полномочиями. "В Киеве сейчас военная администрация будет всех собак вешать на мэра Кличко, но зачем нам военная администрация в самоуправляемом городе? Кто-то, создавая военную администрацию, наделил ее денежными средствами? Наделил ее какими-то четко выписанными полномочиями? Нет. Военная администрация была создана, чтобы таким образом создать хаос в управлении городом Киев – столицей", - говорит политолог.Вскоре после трагедии на сайте президента появилась петиция с призывом отстранить Виталия Кличко от должности мэра Киева на период проведения досудебного расследования, связанного с гибелью людей у закрытого укрытия. Зеленский, комментируя киевскую трагедию, заявил, что "может быть нокаут", намекая на боксерскую карьеру Кличко.В ответ Кличко назвал виновными глав районных администраций, которых назначает президент. Мэр обещает по результатам проверки укрытий направить президенту представления на увольнение глав районов с худшими показателями. "Посмотрел видео, записанное главами районов столицы. С которыми, кстати, сегодня утром обсуждали результаты проверки и недостатки по обустройству укрытий, которые должны быть устранены в районах. На это РГА получили в общей сложности за прошлый и этот год 1,2 млрд гривен и были ответственны за их обустройство. Сколько денег, выделенных на укрытие, вы освоили? Отвечу: всего по городу чуть больше 10%! Так вы будете брать на себя ответственность за город? Княжества создавать?", - обратился Кличко в адрес Офиса Зеленского.Депутат Александр Дубинский из орбиты Игоря Коломойского считает недостойным такое выяснение отношений в сложившейся ситуации. "На фоне трагедии, когда люди в Киеве не смогли попасть в бомбоубежище, между Зеленским и Кличко возник публичный конфликт. Циничный политический делёж между двумя циничными политиками. Вместо того, чтобы сконцентрироваться на помощи пострадавшим и их семьям - и Президент Зеленский и мэр Кличко начали заниматься взаимными обвинениями и, по сути, политическими разборками", - пишет Дубинский. Депутат также подчеркивает, что повсюду на Украине – в Днепре, в Полтаве, в Харькове, в Хмельницком, во Львове, в Ужгороде, где угодно, можно найти "закрытые, приватизированные, сворованные, заваренные двери в убежище".Очередную пикировку Кличко с Зеленским украинские эксперты считают приметой приближающихся выборов. Украинский президент всегда очень ревностно относился к своему имиджу, а конкурентов терпеть не мог никогда, систематически зачищая их. А тут Зеленскому есть чего опасаться. Кличко – один из лидеров Майдана с большими связями в немецкой политике. С другой стороны, Берлин уже не имеет серьезного влияния на украинские власти. Украинские дипломаты и Офис Зеленского позволяют себе откровенно хамские комментарии в адрес немецких лидеров, чего никогда не посмели бы сказать в адрес Лондона.Директор Украинского института политики, политолог Руслан Бортник в недавнем комментарии заявил, что в случае провала украинского контрнаступления Зеленский перестанет быть фаворитом. Основными конкурентами он называет главкома ВСУ Залужного и мэра Киева Кличко. "Вокруг Кличко может сформироваться Венский заговор №2, то есть Кличко потенциально может поддержать Порошенко. Более того, мэр, более того, как минимум, два крупных олигарха, более того, свои каналы связи, ориентация, прежде всего, на европейские, немецкие, французские, которые будут получать все больше и больше влияния в Украине, я думаю, в ближайшие месяцы и годы", - утверждает политолог.Вот уже почти полтора года строительство и оборудование бомбоубежищ является очередной схемой по распилу бюджетных средств. На бумаге все убежища функционируют, а в реальности зачастую там как был подвал с крысами и свалкой старого железа, так и остался. У Кличко вину валят на центральную власть, а Офис президента – на мэрию, но это лишь политическая борьба с прицелом на распил средств в будущем, а вот крысам, поколения которых обосновались в киевских подвалах с 1991 года, это никак не повредит.

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https://ukraina.ru/20230605/1046896202.html

https://ukraina.ru/20230604/1046880046.html

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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эксклюзив, дмитрий ковалевич, украина, виталий кличко, владимир зеленский, офис президента