Российский спецназ взял в "плен" в зоне СВО "Черного шершня" - 07.06.2023 Украина.ру
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Российский спецназ взял в "плен" в зоне СВО "Черного шершня"
Российский спецназ взял в "плен" в зоне СВО "Черного шершня" - 07.06.2023 Украина.ру
Российский спецназ взял в "плен" в зоне СВО "Черного шершня"
В лесном массиве под Новой Таволжанкой группа российского спецназа уничтожила отряд националистов из батальона "Кракен". В итоге бойцам РФ достался в качестве трофея полный комплект БПЛА PD-100 Black Hornet Nano или "Черный шершень". Об этом 7 июня написал в своем телеграм-канале военкор, журналист "Комсомольской правды" Александр Коц
2023-06-07T15:17
2023-06-07T15:17
новости
россия
спецназ
трофей
военкор
александр коц
дроны
"черный шершень"
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"Черный шершень" - это малоразмерный британский тактический дрон вертолетного типа, умещающийся на ладони. Длина машины составляет всего 100 миллиметров, диаметр аппарата - 120 миллиметров, вес - 16 граммов.Максимальное удаление от оператора - до двух километров, время работы аккумуляторов - 25 минут. Предназначен "Шершень" для скрытой разведки, что и представляет большую ценность в нынешних боевых условиях.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, спецназ, трофей, военкор, александр коц, дроны, "черный шершень"
Новости, Россия, спецназ, трофей, военкор, Александр Коц, дроны, "Черный шершень"

Российский спецназ взял в "плен" в зоне СВО "Черного шершня"

15:17 07.06.2023
 
© commons.wikimedia.org / Corporal Daniel WiepenPD-100 Black Hornet Nano БПЛА
PD-100 Black Hornet Nano БПЛА - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© commons.wikimedia.org / Corporal Daniel Wiepen
Читать в
В лесном массиве под Новой Таволжанкой группа российского спецназа уничтожила отряд националистов из батальона "Кракен". В итоге бойцам РФ достался в качестве трофея полный комплект БПЛА PD-100 Black Hornet Nano или "Черный шершень". Об этом 7 июня написал в своем телеграм-канале военкор, журналист "Комсомольской правды" Александр Коц
"Черный шершень" - это малоразмерный британский тактический дрон вертолетного типа, умещающийся на ладони. Длина машины составляет всего 100 миллиметров, диаметр аппарата - 120 миллиметров, вес - 16 граммов.
Максимальное удаление от оператора - до двух километров, время работы аккумуляторов - 25 минут. Предназначен "Шершень" для скрытой разведки, что и представляет большую ценность в нынешних боевых условиях.
"Благодаря малым габаритам и практически бесшумным винтам, "Шершень" может незамеченным проникнуть в окно, или в пролом в стене и разведать обстановку внутри здания. Подобный помощник крайне полезен при штурмах и боях в городской застройке. Что уж говорить, трофей очень ценный. А теперь хорошо бы его разобрать до винтика, изучить и в обозримом будущем создать что-то похожее", - написал Коц.
10:57
Американский телеканал раскрыл реальную цель атаки украинских БПЛА на МосквуАтака беспилотников по Москве и Подмосковью, произошедшая 30 мая, имела целью многоквартирные дома, где живут офицеры российской разведки. Об этом телеканалу NBC сообщили высокопоставленный американский чиновник и сотрудник Конгресса, знакомый с вопросом
 
НовостиРоссияспецназтрофейвоенкорАлександр Коцдроны"Черный шершень"
 
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