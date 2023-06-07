Российский спецназ взял в "плен" в зоне СВО "Черного шершня"
В лесном массиве под Новой Таволжанкой группа российского спецназа уничтожила отряд националистов из батальона "Кракен". В итоге бойцам РФ достался в качестве трофея полный комплект БПЛА PD-100 Black Hornet Nano или "Черный шершень". Об этом 7 июня написал в своем телеграм-канале военкор, журналист "Комсомольской правды" Александр Коц
"Черный шершень" - это малоразмерный британский тактический дрон вертолетного типа, умещающийся на ладони. Длина машины составляет всего 100 миллиметров, диаметр аппарата - 120 миллиметров, вес - 16 граммов.
Максимальное удаление от оператора - до двух километров, время работы аккумуляторов - 25 минут. Предназначен "Шершень" для скрытой разведки, что и представляет большую ценность в нынешних боевых условиях.
"Благодаря малым габаритам и практически бесшумным винтам, "Шершень" может незамеченным проникнуть в окно, или в пролом в стене и разведать обстановку внутри здания. Подобный помощник крайне полезен при штурмах и боях в городской застройке. Что уж говорить, трофей очень ценный. А теперь хорошо бы его разобрать до винтика, изучить и в обозримом будущем создать что-то похожее", - написал Коц.
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