Российский спецназ взял в "плен" в зоне СВО "Черного шершня"

"Благодаря малым габаритам и практически бесшумным винтам, "Шершень" может незамеченным проникнуть в окно, или в пролом в стене и разведать обстановку внутри здания. Подобный помощник крайне полезен при штурмах и боях в городской застройке. Что уж говорить, трофей очень ценный. А теперь хорошо бы его разобрать до винтика, изучить и в обозримом будущем создать что-то похожее", - написал Коц.