https://ukraina.ru/20230607/1046984455.html

Американский телеканал раскрыл реальную цель атаки украинских БПЛА на Москву

Американский телеканал раскрыл реальную цель атаки украинских БПЛА на Москву - 07.06.2023 Украина.ру

Американский телеканал раскрыл реальную цель атаки украинских БПЛА на Москву

Атака беспилотников по Москве и Подмосковью, произошедшая 30 мая, имела целью многоквартирные дома, где живут офицеры российской разведки. Об этом телеканалу NBC сообщили высокопоставленный американский чиновник и сотрудник Конгресса, знакомый с вопросом

2023-06-07T10:57

2023-06-07T10:57

2023-06-07T10:57

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атака

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москва

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офицеры

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украина

свр

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Также в статье утверждается, что, по данным компании Strider Global Intelligence, одно из атакованных зданий принадлежало российскому государственному бюджетному учреждению, имеющему контракты с воинской частью, "которая, как известно, является прикрытием для Службы внешней разведки"."Это не было какой-то случайной атакой на богатый пригород. Удар попадает в самую сердцевину элементов психологической войны российско-украинского конфликта, который впервые достигает московских кварталов", - сказал главный операционный директор и соучредитель Strider Technologies Эрик Левеск.Авторы статьи отметили, что не обладают данными, был ли кто-то из сотрудников разведки ранен в результате атаки украинских БПЛА.Во вторник, 30 мая, Москву атаковали украинские беспилотники. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять из них сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три - подавили средствами радиоэлектронной борьбы.Следственный комитет квалифицировал дело как "теракт", ведется расследование.

https://ukraina.ru/20230601/1046786502.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, атака, бпла, москва, жилые дома, офицеры, разведка, украина, свр