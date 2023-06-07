Американский телеканал раскрыл реальную цель атаки украинских БПЛА на Москву - 07.06.2023 Украина.ру
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Американский телеканал раскрыл реальную цель атаки украинских БПЛА на Москву
Американский телеканал раскрыл реальную цель атаки украинских БПЛА на Москву - 07.06.2023 Украина.ру
Американский телеканал раскрыл реальную цель атаки украинских БПЛА на Москву
Атака беспилотников по Москве и Подмосковью, произошедшая 30 мая, имела целью многоквартирные дома, где живут офицеры российской разведки. Об этом телеканалу NBC сообщили высокопоставленный американский чиновник и сотрудник Конгресса, знакомый с вопросом
2023-06-07T10:57
2023-06-07T10:57
новости
атака
бпла
москва
жилые дома
офицеры
разведка
украина
свр
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Также в статье утверждается, что, по данным компании Strider Global Intelligence, одно из атакованных зданий принадлежало российскому государственному бюджетному учреждению, имеющему контракты с воинской частью, "которая, как известно, является прикрытием для Службы внешней разведки"."Это не было какой-то случайной атакой на богатый пригород. Удар попадает в самую сердцевину элементов психологической войны российско-украинского конфликта, который впервые достигает московских кварталов", - сказал главный операционный директор и соучредитель Strider Technologies Эрик Левеск.Авторы статьи отметили, что не обладают данными, был ли кто-то из сотрудников разведки ранен в результате атаки украинских БПЛА.Во вторник, 30 мая, Москву атаковали украинские беспилотники. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять из них сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три - подавили средствами радиоэлектронной борьбы.Следственный комитет квалифицировал дело как "теракт", ведется расследование.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, атака, бпла, москва, жилые дома, офицеры, разведка, украина, свр
Новости, атака, БПЛА, Москва, жилые дома, офицеры, разведка, Украина, СВР

Американский телеканал раскрыл реальную цель атаки украинских БПЛА на Москву

10:57 07.06.2023
 
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Атака беспилотников по Москве и Подмосковью, произошедшая 30 мая, имела целью многоквартирные дома, где живут офицеры российской разведки. Об этом телеканалу NBC сообщили высокопоставленный американский чиновник и сотрудник Конгресса, знакомый с вопросом

"Высокопоставленный американский чиновник и сотрудник Конгресса, осведомленные в этом вопросе, заявили, что удары беспилотников, по-видимому, были нацелены на резиденцию российских разведчиков в Москве. По крайней мере, один из многоквартирных домов, пострадавших от ударов беспилотников, связан с российской Службой внешней разведки", - говорится в публикации.

Также в статье утверждается, что, по данным компании Strider Global Intelligence, одно из атакованных зданий принадлежало российскому государственному бюджетному учреждению, имеющему контракты с воинской частью, "которая, как известно, является прикрытием для Службы внешней разведки".
"Это не было какой-то случайной атакой на богатый пригород. Удар попадает в самую сердцевину элементов психологической войны российско-украинского конфликта, который впервые достигает московских кварталов", - сказал главный операционный директор и соучредитель Strider Technologies Эрик Левеск.
Авторы статьи отметили, что не обладают данными, был ли кто-то из сотрудников разведки ранен в результате атаки украинских БПЛА.
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Сразу после атаки на Москву: Антонов прокомментировал решение США дать Киеву еще оружияНовый пакет военной помощи США Украине на фоне атаки беспилотников на Москву - показательная демонстрация Вашингтона своего безразличия к преступлениям бандеровцев. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова 1 июня опубликовало агентство РИА Новости.
Во вторник, 30 мая, Москву атаковали украинские беспилотники. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять из них сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три - подавили средствами радиоэлектронной борьбы.
Следственный комитет квалифицировал дело как "теракт", ведется расследование.
 
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