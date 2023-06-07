https://ukraina.ru/20230607/1046984455.html
Американский телеканал раскрыл реальную цель атаки украинских БПЛА на Москву
Американский телеканал раскрыл реальную цель атаки украинских БПЛА на Москву - 07.06.2023 Украина.ру
Американский телеканал раскрыл реальную цель атаки украинских БПЛА на Москву
Атака беспилотников по Москве и Подмосковью, произошедшая 30 мая, имела целью многоквартирные дома, где живут офицеры российской разведки. Об этом телеканалу NBC сообщили высокопоставленный американский чиновник и сотрудник Конгресса, знакомый с вопросом
2023-06-07T10:57
2023-06-07T10:57
2023-06-07T10:57
новости
атака
бпла
москва
жилые дома
офицеры
разведка
украина
свр
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Также в статье утверждается, что, по данным компании Strider Global Intelligence, одно из атакованных зданий принадлежало российскому государственному бюджетному учреждению, имеющему контракты с воинской частью, "которая, как известно, является прикрытием для Службы внешней разведки"."Это не было какой-то случайной атакой на богатый пригород. Удар попадает в самую сердцевину элементов психологической войны российско-украинского конфликта, который впервые достигает московских кварталов", - сказал главный операционный директор и соучредитель Strider Technologies Эрик Левеск.Авторы статьи отметили, что не обладают данными, был ли кто-то из сотрудников разведки ранен в результате атаки украинских БПЛА.Во вторник, 30 мая, Москву атаковали украинские беспилотники. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять из них сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три - подавили средствами радиоэлектронной борьбы.Следственный комитет квалифицировал дело как "теракт", ведется расследование.
https://ukraina.ru/20230601/1046786502.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, атака, бпла, москва, жилые дома, офицеры, разведка, украина, свр
Новости, атака, БПЛА, Москва, жилые дома, офицеры, разведка, Украина, СВР
Американский телеканал раскрыл реальную цель атаки украинских БПЛА на Москву
Атака беспилотников по Москве и Подмосковью, произошедшая 30 мая, имела целью многоквартирные дома, где живут офицеры российской разведки. Об этом телеканалу NBC сообщили высокопоставленный американский чиновник и сотрудник Конгресса, знакомый с вопросом
"Высокопоставленный американский чиновник и сотрудник Конгресса, осведомленные в этом вопросе, заявили, что удары беспилотников, по-видимому, были нацелены на резиденцию российских разведчиков в Москве. По крайней мере, один из многоквартирных домов, пострадавших от ударов беспилотников, связан с российской Службой внешней разведки", - говорится в публикации.
Также в статье утверждается, что, по данным компании Strider Global Intelligence, одно из атакованных зданий принадлежало российскому государственному бюджетному учреждению, имеющему контракты с воинской частью, "которая, как известно, является прикрытием для Службы внешней разведки".
"Это не было какой-то случайной атакой на богатый пригород. Удар попадает в самую сердцевину элементов психологической войны российско-украинского конфликта, который впервые достигает московских кварталов", - сказал главный операционный директор и соучредитель Strider Technologies Эрик Левеск.
Авторы статьи отметили, что не обладают данными, был ли кто-то из сотрудников разведки ранен в результате атаки украинских БПЛА.
Во вторник, 30 мая, Москву атаковали украинские беспилотники. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять из них сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три - подавили средствами радиоэлектронной борьбы.
Следственный комитет квалифицировал дело как "теракт", ведется расследование.