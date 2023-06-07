Байден ответил, как изменится западная помощь Украине на фоне атаки Каховской ГЭС
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Байден
© Пресс-служба президента Украины
Вашингтон продолжит оказывать помощь Киеву. Об этом 6 июня заявил президент Джо Байден на встрече с журналистами, передает агентство РИА Новости
"Мы не уйдем, мы собираемся оказать помощь Украине", - сказал Байден.
Парой часов ранее этого высказывания координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США отслеживают ситуацию с ЧП на Каховской ГЭС и не видят доказательств причастности к случившемуся России.
05:00"Их можно спокойно топить". Эксперт рассказал почему Украине не жалко русских Пресс-секретарь оперативного командования группировки "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк прямо не сказала, кто подорвал плотину Каховской ГЭС. Но она отметила, что это искусственное наводнение наносит больше ущерба левому берегу Днепра – российской части Херсонской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. политолог Андрей Суздальцев
В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.
В Киеве утверждают, что произошедшее - дело рук самой России, якобы взорвавшей дамбу. Однако эти слова не вяжутся с кадрами ударов, опубликованными в сети. Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".