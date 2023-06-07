https://ukraina.ru/20230607/1046977408.html

Байден ответил, как изменится западная помощь Украине на фоне атаки Каховской ГЭС

Байден ответил, как изменится западная помощь Украине на фоне атаки Каховской ГЭС - 07.06.2023 Украина.ру

Байден ответил, как изменится западная помощь Украине на фоне атаки Каховской ГЭС

Вашингтон продолжит оказывать помощь Киеву. Об этом 6 июня заявил президент Джо Байден на встрече с журналистами, передает агентство РИА Новости

2023-06-07T07:22

2023-06-07T07:22

2023-06-07T07:22

новости

джо байден

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Парой часов ранее этого высказывания координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США отслеживают ситуацию с ЧП на Каховской ГЭС и не видят доказательств причастности к случившемуся России.В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.В Киеве утверждают, что произошедшее - дело рук самой России, якобы взорвавшей дамбу. Однако эти слова не вяжутся с кадрами ударов, опубликованными в сети. Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".

https://ukraina.ru/20230607/1046959989.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, джо байден, сша, украина, помощь, каховская гэс, атака