Байден ответил, как изменится западная помощь Украине на фоне атаки Каховской ГЭС - 07.06.2023 Украина.ру
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Байден ответил, как изменится западная помощь Украине на фоне атаки Каховской ГЭС
Байден ответил, как изменится западная помощь Украине на фоне атаки Каховской ГЭС - 07.06.2023 Украина.ру
Байден ответил, как изменится западная помощь Украине на фоне атаки Каховской ГЭС
Вашингтон продолжит оказывать помощь Киеву. Об этом 6 июня заявил президент Джо Байден на встрече с журналистами, передает агентство РИА Новости
2023-06-07T07:22
2023-06-07T07:22
новости
джо байден
сша
украина
помощь
каховская гэс
атака
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Парой часов ранее этого высказывания координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США отслеживают ситуацию с ЧП на Каховской ГЭС и не видят доказательств причастности к случившемуся России.В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.В Киеве утверждают, что произошедшее - дело рук самой России, якобы взорвавшей дамбу. Однако эти слова не вяжутся с кадрами ударов, опубликованными в сети. Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".
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новости, джо байден, сша, украина, помощь, каховская гэс, атака
Новости, Джо Байден, США, Украина, помощь, Каховская ГЭС, атака

Байден ответил, как изменится западная помощь Украине на фоне атаки Каховской ГЭС

07:22 07.06.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Байден
Зеленский Байден
© Пресс-служба президента Украины
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Вашингтон продолжит оказывать помощь Киеву. Об этом 6 июня заявил президент Джо Байден на встрече с журналистами, передает агентство РИА Новости
"Мы не уйдем, мы собираемся оказать помощь Украине", - сказал Байден.
Парой часов ранее этого высказывания координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США отслеживают ситуацию с ЧП на Каховской ГЭС и не видят доказательств причастности к случившемуся России.
Каховская ГЭС в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
05:00
"Их можно спокойно топить". Эксперт рассказал почему Украине не жалко русских Пресс-секретарь оперативного командования группировки "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк прямо не сказала, кто подорвал плотину Каховской ГЭС. Но она отметила, что это искусственное наводнение наносит больше ущерба левому берегу Днепра – российской части Херсонской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру. политолог Андрей Суздальцев
В ночь на 6 июня стало известно, что в результате обстрела Каховской ГЭС станция частично разрушена, начался неконтролируемый выброс воды. Ее уровень вырос на 12 метров, полностью затопило три населенных пункта.
В Киеве утверждают, что произошедшее - дело рук самой России, якобы взорвавшей дамбу. Однако эти слова не вяжутся с кадрами ударов, опубликованными в сети. Предположительно, удар по станции наносился украинскими войсками из РСЗО "Ольха".
 
НовостиДжо БайденСШАУкраинапомощьКаховская ГЭСатака
 
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