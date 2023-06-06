Сальдо рассказал, потребуется ли массовая эвакуация после прорыва Каховской ГЭС
Разрушение Каховской ГЭС существенно не повлияет на ситуацию в Херсонской области, массовой эвакуации местного населения не потребуется, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале 6 июня
Ответственность за разрушении плотины Сальдо возложил на ВСУ, заявив, что так украинские военные хотели отвлечь внимание от своих военных провалов.
"Это несильно скажется на ситуации в Херсонской области. Не потребуется даже крупная эвакуация людей. Большинство жителей остаются на своих местах, хотя транспорт для них отправлен", - написал Сальдо.
Минувшей ночью верхняя часть ГЭС была сильно повреждена в результате обстрелов, сама дамба Каховского водохранилища уцелела.
Удар ВСУ по Каховской ГЭС, предположительно, был нанесён из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Как заявляют представители официальных властей, необходимости в эвакуации населения на данный момент нет.
11:42"Это что-то дикое". Каховская ГЭС уходит под воду: детали атаки, последствия, что будет с КрымомВ ночь на вторник, 6 июня, украинская армия нанесла удары по Каховской ГЭС на территории Херсонской области, контролируемой Россией. В результате разрушений начался спуск воды, в ряде населенных пунктов фиксируется подтопление