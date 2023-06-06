https://ukraina.ru/20230606/1046954942.html

Сальдо рассказал, потребуется ли массовая эвакуация после прорыва Каховской ГЭС

Сальдо рассказал, потребуется ли массовая эвакуация после прорыва Каховской ГЭС - 06.06.2023 Украина.ру

Сальдо рассказал, потребуется ли массовая эвакуация после прорыва Каховской ГЭС

Разрушение Каховской ГЭС существенно не повлияет на ситуацию в Херсонской области, массовой эвакуации местного населения не потребуется, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале 6 июня

2023-06-06T13:04

2023-06-06T13:04

2023-06-06T13:04

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владимир сальдо

каховская гэс

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обстрелы

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Ответственность за разрушении плотины Сальдо возложил на ВСУ, заявив, что так украинские военные хотели отвлечь внимание от своих военных провалов.Минувшей ночью верхняя часть ГЭС была сильно повреждена в результате обстрелов, сама дамба Каховского водохранилища уцелела.Удар ВСУ по Каховской ГЭС, предположительно, был нанесён из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Как заявляют представители официальных властей, необходимости в эвакуации населения на данный момент нет.

https://ukraina.ru/20230606/1046948315.html

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новости, владимир сальдо, каховская гэс, всу, обстрелы