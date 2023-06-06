Сальдо рассказал, потребуется ли массовая эвакуация после прорыва Каховской ГЭС - 06.06.2023 Украина.ру
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Сальдо рассказал, потребуется ли массовая эвакуация после прорыва Каховской ГЭС
Сальдо рассказал, потребуется ли массовая эвакуация после прорыва Каховской ГЭС - 06.06.2023 Украина.ру
Сальдо рассказал, потребуется ли массовая эвакуация после прорыва Каховской ГЭС
Разрушение Каховской ГЭС существенно не повлияет на ситуацию в Херсонской области, массовой эвакуации местного населения не потребуется, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале 6 июня
2023-06-06T13:04
2023-06-06T13:04
новости
владимир сальдо
каховская гэс
всу
обстрелы
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Ответственность за разрушении плотины Сальдо возложил на ВСУ, заявив, что так украинские военные хотели отвлечь внимание от своих военных провалов.Минувшей ночью верхняя часть ГЭС была сильно повреждена в результате обстрелов, сама дамба Каховского водохранилища уцелела.Удар ВСУ по Каховской ГЭС, предположительно, был нанесён из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Как заявляют представители официальных властей, необходимости в эвакуации населения на данный момент нет.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, владимир сальдо, каховская гэс, всу, обстрелы
Новости, Владимир Сальдо, Каховская ГЭС, ВСУ, обстрелы

Сальдо рассказал, потребуется ли массовая эвакуация после прорыва Каховской ГЭС

13:04 06.06.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Разрушение Каховской ГЭС существенно не повлияет на ситуацию в Херсонской области, массовой эвакуации местного населения не потребуется, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале 6 июня
Ответственность за разрушении плотины Сальдо возложил на ВСУ, заявив, что так украинские военные хотели отвлечь внимание от своих военных провалов.
"Это несильно скажется на ситуации в Херсонской области. Не потребуется даже крупная эвакуация людей. Большинство жителей остаются на своих местах, хотя транспорт для них отправлен", - написал Сальдо.
Минувшей ночью верхняя часть ГЭС была сильно повреждена в результате обстрелов, сама дамба Каховского водохранилища уцелела.
Удар ВСУ по Каховской ГЭС, предположительно, был нанесён из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. Как заявляют представители официальных властей, необходимости в эвакуации населения на данный момент нет.
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
11:42
"Это что-то дикое". Каховская ГЭС уходит под воду: детали атаки, последствия, что будет с КрымомВ ночь на вторник, 6 июня, украинская армия нанесла удары по Каховской ГЭС на территории Херсонской области, контролируемой Россией. В результате разрушений начался спуск воды, в ряде населенных пунктов фиксируется подтопление
 
НовостиВладимир СальдоКаховская ГЭСВСУобстрелы
 
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Заголовок открываемого материала
13:08Удар по Каховской ГЭС, подготовка теракта с грязной бомбой. Главное на Украине на 13:00 6 июня
13:04Сальдо рассказал, потребуется ли массовая эвакуация после прорыва Каховской ГЭС
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