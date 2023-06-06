Авария на Каховской ГЭС - 06.06.2023 Украина.ру
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Авария на Каховской ГЭС
Авария на Каховской ГЭС - 06.06.2023 Украина.ру
Авария на Каховской ГЭС
По имеющейся информации около 2 часов ночи был осуществлен ряд ударов по Каховской ГЭС. Разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.
2023-06-06T10:15
2023-06-06T10:24
эксклюзив
украина
россия
война
диверсия
авария
каховская гэс
новая каховка
каховское водохранилище
херсон
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Полной информации на настоящий момент нет, но первоначальные сведения о разрушении шоноров (задвижек аварийного сброса воды) не подтверждается – на видео наблюдается перелив воды через гребень плотины. Основное тело плотины также пока уцелело, но может быть разрушено потоком сбрасываемой воды (жители Новой Каховки сообщают о вибрации тела платины). Крайне сомнительным выглядит и сообщение "Укргидроэнерго" о подрыве изнутри машзала ГЭС – им-то откуда знать? Власти региона утверждают, что ведутся ремонтные работы.По имеющейся информации, ситуация на ГЭС оказалась неожиданной для военных с обоих сторон (что логично – информирование украинской властью даже своих военных повысило бы вероятность утечки информации).Поступающая вода начала заливать российские укрепления на левом берегу Днепра. Наблюдаются подрывы на минных полях. Очевидно, для восстановления укреплений потребуется время (если их строили без учёта возможной зоны подтопления – хочется надеяться, что подготовлены тыловые позиции).С другой стороны, вода начала заливать острова ниже по течению Днепра, на которых уже несколько месяцев как закрепились украинские военные. Их сейчас срочно эвакуируют на катерах через Днепр.Хотя сообщается, что удары были нанесены ракетами "Ольха", в Новой Каховке взрывов не слышали (в отличие от прошлогоднего подрыва дороги, ведущей по гребню плотины). Так что сохраняется вероятность того, что это просто авария, связанная с переполненностью водохранилища и повреждениями плотины, полученными в прошлом году.Накануне российские телеграм-каналы сообщали, что дамба Каховской ГЭС может быть использована для наступления ВСУ. В частности, канал "Рыбарь" писал, что украинские формирование заняли несколько домов вдоль береговой полосы, а в бассейне Днепра увеличилось количество быстроходных катеров. Однако, они полагали, что эти меры призваны рассеять внимание российского командования. Канал "Два майора" утверждал, что направление основного удара стоило ожидать со стороны Берислава на дамбу водохранилища.Тактически в выигрыше остаётся российская линия обороны – сейчас ВСУ перейти в наступление не могут ни через реку, ни по дамбе. Позже, когда перелив закончится, или плотина будет окончательно разрушена, у ВСУ вероятно возникнет возможность для наступления. Однако для этого потребуется какое-то время.Справедливости ради следует отметить, что наступление со стороны Херсона через Днепр никогда не рассматривалось в качестве основного. Так или иначе, тут должен был наноситься вспомогательно-отвлекающий удар, основное направление так или иначе ореховское.С точки зрения хозяйственной прорыв дамбы будет иметь массу негативных последствий.Во-первых, на настоящий момент уже подтоплена часть Херсона и Новой Каховки, а также более мелких населённых пунктов. Проводится эвакуация с обоих берегов Днепра.Во-вторых, следует ожидать возникновения дефицита воды во многих населённых пунктах Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областей, включая Кривой Рог, Никополь, Марганец. С украинской стороны, конечно, есть заполненные под завязку водохранилища выше по течению, но эта городская агломерация снабжается именно из Каховского моря.В-третьих, могут возникнуть проблемы с водоснабжением Крыма – выход Крымского канала находится выше по течению от дамбы Каховской ГЭС, в случае полного её разрушения уровень воды понизится до недопустимых отметок.Что касается водоснабжения Запорожской АЭС и Запорожской ГРЭС, то оно напрямую с водохранилищем не связаны. На настоящий момент и российские и украинские службы, ответственные за работу АЭС, непосредственную опасность для неё исключают.
https://ukraina.ru/20221129/1041322039.html
https://ukraina.ru/20221022/1040015692.html
новая каховка
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Василий Стоякин
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эксклюзив, украина, россия, война, диверсия, авария, каховская гэс, новая каховка, каховское водохранилище, херсон
Эксклюзив, Украина, Россия, война, диверсия, авария, Каховская ГЭС, Новая Каховка, Каховское водохранилище, Херсон

Авария на Каховской ГЭС

10:15 06.06.2023 (обновлено: 10:24 06.06.2023)
 
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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По имеющейся информации около 2 часов ночи был осуществлен ряд ударов по Каховской ГЭС. Разрушены 11 из 28 пролетов, в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.
Полной информации на настоящий момент нет, но первоначальные сведения о разрушении шоноров (задвижек аварийного сброса воды) не подтверждается – на видео наблюдается перелив воды через гребень плотины. Основное тело плотины также пока уцелело, но может быть разрушено потоком сбрасываемой воды (жители Новой Каховки сообщают о вибрации тела платины). Крайне сомнительным выглядит и сообщение "Укргидроэнерго" о подрыве изнутри машзала ГЭС – им-то откуда знать? Власти региона утверждают, что ведутся ремонтные работы.
По имеющейся информации, ситуация на ГЭС оказалась неожиданной для военных с обоих сторон (что логично – информирование украинской властью даже своих военных повысило бы вероятность утечки информации).
Поступающая вода начала заливать российские укрепления на левом берегу Днепра. Наблюдаются подрывы на минных полях. Очевидно, для восстановления укреплений потребуется время (если их строили без учёта возможной зоны подтопления – хочется надеяться, что подготовлены тыловые позиции).
С другой стороны, вода начала заливать острова ниже по течению Днепра, на которых уже несколько месяцев как закрепились украинские военные. Их сейчас срочно эвакуируют на катерах через Днепр.
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
29 ноября 2022, 15:11
"Неминуемость катастрофы очевидна для всех": Леонтьев рассказал о состоянии Каховской ГЭСВСУ бьют по Каховской ГЭС с июня текущего года, и до сих пор гидроэлектростанция продолжает подвергаться ударам. Неминуемость катастрофы очевидна для всех, сказал глава ВГА Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев в интервью изданию Украина.ру
Хотя сообщается, что удары были нанесены ракетами "Ольха", в Новой Каховке взрывов не слышали (в отличие от прошлогоднего подрыва дороги, ведущей по гребню плотины). Так что сохраняется вероятность того, что это просто авария, связанная с переполненностью водохранилища и повреждениями плотины, полученными в прошлом году.
Накануне российские телеграм-каналы сообщали, что дамба Каховской ГЭС может быть использована для наступления ВСУ. В частности, канал "Рыбарь" писал, что украинские формирование заняли несколько домов вдоль береговой полосы, а в бассейне Днепра увеличилось количество быстроходных катеров. Однако, они полагали, что эти меры призваны рассеять внимание российского командования. Канал "Два майора" утверждал, что направление основного удара стоило ожидать со стороны Берислава на дамбу водохранилища.
Тактически в выигрыше остаётся российская линия обороны – сейчас ВСУ перейти в наступление не могут ни через реку, ни по дамбе. Позже, когда перелив закончится, или плотина будет окончательно разрушена, у ВСУ вероятно возникнет возможность для наступления. Однако для этого потребуется какое-то время.
Справедливости ради следует отметить, что наступление со стороны Херсона через Днепр никогда не рассматривалось в качестве основного. Так или иначе, тут должен был наноситься вспомогательно-отвлекающий удар, основное направление так или иначе ореховское.
С точки зрения хозяйственной прорыв дамбы будет иметь массу негативных последствий.
Во-первых, на настоящий момент уже подтоплена часть Херсона и Новой Каховки, а также более мелких населённых пунктов. Проводится эвакуация с обоих берегов Днепра.
Во-вторых, следует ожидать возникновения дефицита воды во многих населённых пунктах Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областей, включая Кривой Рог, Никополь, Марганец. С украинской стороны, конечно, есть заполненные под завязку водохранилища выше по течению, но эта городская агломерация снабжается именно из Каховского моря.
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября 2022, 09:06
Каховская ГЭС, Каховское море и "херсонская атлантида": справка
В-третьих, могут возникнуть проблемы с водоснабжением Крыма – выход Крымского канала находится выше по течению от дамбы Каховской ГЭС, в случае полного её разрушения уровень воды понизится до недопустимых отметок.
Что касается водоснабжения Запорожской АЭС и Запорожской ГРЭС, то оно напрямую с водохранилищем не связаны. На настоящий момент и российские и украинские службы, ответственные за работу АЭС, непосредственную опасность для неё исключают.
 
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