https://ukraina.ru/20230606/1046913581.html

Великий и могучий, несмотря ни на что. Какое место в мире занимает русский язык

Великий и могучий, несмотря ни на что. Какое место в мире занимает русский язык - 06.06.2023 Украина.ру

Великий и могучий, несмотря ни на что. Какое место в мире занимает русский язык

6 июня – это не только день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, но и Международный день русского языка. Насколько в нынешних геополитических условиях в мире востребован и уважаем язык "солнца русской поэзии"?

2023-06-06T03:31

2023-06-06T03:31

2023-06-06T03:31

эксклюзив

русский язык

постсоветское пространство

украина

белоруссия

латвия

литва

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образование

украинский язык

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Самый исчерпывающий ответ на этот вопрос даёт исследование Центра языковой политики и международного образования Института Пушкина "Индекс положения русского языка в мире-2023", результаты которого представили 24 мая, в День славянской письменности и культуры.Индекс глобальной конкурентоспособности русского языкаВ этой части исследования авторы рассмотрели 12 глобальных языков по 6 параметрам, и вот каково положение русского языка.В 2020-м русский занимал 8-ю строчку, а 10 лет назад – 6-ю. В прошлом индексе (на основе данных за 2021 год) было 258 млн, т.е. наметилась тенденция к снижению количества носителей, что связано с целой совокупностью факторов, в т.ч. демографическими. Именно за счёт этого показателя - прироста населения - обусловлен яркий рост языков восточных народов (хинди, бенгали, урду).Один из ключевых показателей функционирования языка на мировой арене – использование языка в качестве официального или рабочего в международных организациях в контексте дипломатических, экономических или культурных связей на глобальном, континентальном или макрорегиональном уровне.Из 23 изученных организаций – ООН и действующих под её эгидой - русский имеет статус официального или рабочего в 15 (английский – в 23, французский – в 21, испанский – в 19)Сохраняет эту позицию с 2019 года, тогда ближайшим преследователем был французский язык, а немецкий опережал русский всего на 1 публикацию; в индексе-2023 немецкий по-прежнему впереди, а французский увеличил отставание."Функционирование языка в сфере СМИ свидетельствует о языковых предпочтениях потребителей информационного продукта в тех или иных странах и регионах. На мировом рынке масс-медиа относительно русского языка произошло положительное изменение – поднялся на позицию", - отмечает руководитель Центра языковой политики и международного образования Института Пушкина Светлана Камышова.При этом рецензенты индекса говорили авторам исследования, что в их странах очень много Telegram-каналов на русском. Однако в подсчёте участвовали только официальные СМИ, имеющих международный идентификатор ISSN и указавшие русский в качестве основного языка.В предыдущем Индексе отмечался особенно заметный рост доли русскоязычных изданий на национальном рынке СМИ постсоветского пространства: в Таджикистане (+147,8%), Туркменистане (+86,6%), Азербайджане (+80%), Белоруссии (+59%), Киргизии (+9,4%), Казахстане (+7%).От общего числа пользователей всемирной сети русскоязычные составляют 2,5%, или 116 353 942 человека.За год русский язык по этому показателю поднялся на 1 строчку; явными лидерами стали английский и китайский, далее идут испанский, арабский, хинди, португальский, французский и японский."С чем это связано? Есть много факторов, но сайты на русском языке составляют основу не только рунета, в национальных доменных системах Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, даже Украины количество сайтов на русском языке от 60% до 85%. Возможно, для большинства пользователей в постсоветских странах русский язык не родной, но информацией в интернете обмениваются именно на русском, что способствует его закреплению статуса после английского как языка международного общения в интернете", - объясняет Светлана Камышова.По совокупности всех этих показателей индекс глобальной конкуренции русского языка составил 2,86 балла (выше английский, испанский, китайский и французский языки)."Русский язык, как и в прошлом году, занимает 5-е место. Индекс глобальной конкуренции языков убеждает нас в том, что в клубе глобальных мировых языков русский чувствует себя достаточно уверенно. Мало того, как английский давно не принадлежит только США, Великобритании, Австралии, точно так же русский не принадлежит России – он является средством международного общения", — констатировала Светлана Камышова.Русский язык на постсоветском пространствеОтдельно авторы исследования изучили положение русского языка на постсоветском пространстве.В ряде государств русский имеет статус государственного (Белоруссия, Южная Осетия), официального языка (Казахстан, Киргизия, Абхазия), языка межнационального общения (Таджикистан). Отдельно упомянут в конституции, но не имеет никого юридического статуса на Украине и в Молдавии, а в Узбекистане, Туркменистане, Азербайджане, Армении, Грузии и странах Балтии и вовсе даже не упомянут, не говоря уже о каком-либо статусе.Что касается образования, то за 31 год независимости республик количество обучающихся на русском языке сократилось до 20% (без учёта России), или с 9,2 млн до 4, 06 млн человек, т.е. вдвое по сравнению с 1990/1991 учебным годом. Самое заметное сокращение произошло в Литве, Туркменистане, Грузии, Армении, на Украине – в 3-10 раз. В абсолютных цифрах отрицательный показатель продемонстрировала Украина – минус 3 млн человек.Тем не менее, за последнее 10-летие в регионе наметилась положительная тенденция – общее число школьников, обучающихся на русском, растёт, прежде всего за счёт республик Центральной Азии (Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизия) и Азербайджана, что связано не только с демографическим фактором, но и высокой конкурентоспособностью образования на русском языке и сложившимися исторически общественными предпочтениями.По количеству школьных учителей-русистов лидирует Узбекистан (более 28 000 специалистов), где принята программа финансового поощрения учителей, подтвердивших знание русского языка на уровне C1, на 2-м месте Казахстан, в конце списка находятся Украина, Латвия, Туркменистан, Киргизия, Литва.Примерно такая же динамика, что и в школьном образовании, сложилась и в системе высшего образования: по сравнению с 1990/1991 учебным годом доля обучающихся на русском языке сократилась вдвое (до 716 000 человек) и составила 19,1%. Самые высокие показатели зафиксированы в Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии и Киргизии. На Украине обучение на русском полностью прекращено, в вузах Туркменистана и Латвии русский язык не используется вовсе. Ограниченное употребление остаётся в учебных заведениях Молдавии, Армении, Грузии, Узбекистана, Эстонии и Литвы.В СНГ 2023-й объявлен Годом русского языка как языка межнационального общения."В странах СНГ русский язык, имеющий разные статусы, по-прежнему остаётся универсальным языком межнационального общения, рабочим инструментом для коммуникации во всех сферах: политике, безопасности, экономике, социальной и культурной областях. Я бы не сказал, что позиции русского языка в странах СНГ падают, наоборот, мы видим большую заинтересованность и потребность в изучении русского языка. Мы постоянно наблюдаем запрос государств Содружества в направлении преподавателей, обучении преподавателей", - заявил постоянный представитель РФ при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.Русский язык в новой геополитической реальностиНа положение русского языка в мире напрямую влияет геополитическая реальность, что отчётливо видно даже на паре-тройке примеров.В 2023 году русский выпал из десятки самых популярных изучаемых языков на платформе Duolingo, где находился с момента добавления в 2015-м, и спустился на 11-ю строчку.В то же время спустя несколько недель после начала специальной военной операции РФ на Украине в мире резко вырос интерес к изучению украинского языка – сразу 1,3 млн новых пользователей на Duolingo, причём в Германии и Польше количество изучающих украинский по сравнению с предыдущим годом увеличилось в 16 раз, а в Ирландии - в 22 раза.При этом любопытно, что многие украинские беженцы, обосновавшиеся в Европе, между собой общаются по-русски, а не по-украински.Если взглянуть на список стран по устойчивости русского языка, то чётко просматривается зависимость от позиции государства к РФ: почти по всем показателям на постсоветском пространстве в лидирующую группу входит Белоруссия – ближайший союзник России в регионе, а в замыкающую – страны, где русофобия стала частью государственной политики: Украина, Латвия, Литва.Тем не менее, нельзя категорично заявлять, что в недружественных РФ странах установилась повсеместная неприязнь к русскому языку. Так, в Польше, где иностранный язык – один из обязательных экзаменов, русский занял 3-ю строчку в выборе школьников.В Литве советник президента по вопросам образования Йоланта Урбанович в апреле 2023 года выразила надежду на то, что литовские школьники продолжат выбирать русский язык в качестве второго иностранного. А двумя месяцами ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что предпочитает видеть вторым иностранным языком по выбору в школах республики не польский, а русский, причём сказала это в эфире польскоязычной радиостанции Znad Wilii.Несмотря на сложившуюся после 2014 года политическую ситуацию, за последние 5 лет запросы на образовательные программы русского языка за рубежом возросли более чем в 2,5 раза, сообщило в октябре 2022-го Министерство просвещения РФ. И продолжает расти: кто-то только задумался, а кто-то уже открывает центры изучения русского языка, как Зимбабве (кроме того, с нового учебного года начнётся преподавание русского в Маникаландском университете прикладных наук), Куба, Вьетнам. Совсем скоро русский смогут изучать как второй иностранный язык в школах и колледжах Египта. И это лишь несколько примеров.Так что, что бы ни происходило в мире, великий и могучий русский язык никогда не будет забыт!

https://ukraina.ru/20230429/1045790401.html

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https://ukraina.ru/20200729/1028390219.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, русский язык, постсоветское пространство, украина, белоруссия, латвия, литва, польша, образование, украинский язык