Великий и могучий, несмотря ни на что. Какое место в мире занимает русский язык
6 июня – это не только день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, но и Международный день русского языка. Насколько в нынешних геополитических условиях в мире востребован и уважаем язык "солнца русской поэзии"?
Самый исчерпывающий ответ на этот вопрос даёт исследование Центра языковой политики и международного образования Института Пушкина "Индекс положения русского языка в мире-2023", результаты которого представили 24 мая, в День славянской письменности и культуры.
Индекс глобальной конкурентоспособности русского языка
В этой части исследования авторы рассмотрели 12 глобальных языков по 6 параметрам, и вот каково положение русского языка.
- —По числу говорящих на языке – 9-е место (по-русски говорят 255 млн человек; в тройке лидеров английский, китайский и хинди)
В 2020-м русский занимал 8-ю строчку, а 10 лет назад – 6-ю. В прошлом индексе (на основе данных за 2021 год) было 258 млн, т.е. наметилась тенденция к снижению количества носителей, что связано с целой совокупностью факторов, в т.ч. демографическими. Именно за счёт этого показателя - прироста населения - обусловлен яркий рост языков восточных народов (хинди, бенгали, урду).
- —По числу международных организаций, в которых язык признан официальным или рабочим, русский на 4-м месте
Один из ключевых показателей функционирования языка на мировой арене – использование языка в качестве официального или рабочего в международных организациях в контексте дипломатических, экономических или культурных связей на глобальном, континентальном или макрорегиональном уровне.
Из 23 изученных организаций – ООН и действующих под её эгидой - русский имеет статус официального или рабочего в 15 (английский – в 23, французский – в 21, испанский – в 19)
- —По количеству публикаций в ведущих международных научных базах данных русский на 5-м месте
Сохраняет эту позицию с 2019 года, тогда ближайшим преследователем был французский язык, а немецкий опережал русский всего на 1 публикацию; в индексе-2023 немецкий по-прежнему впереди, а французский увеличил отставание.
- —По количеству СМИ - на 6-й позиции
"Функционирование языка в сфере СМИ свидетельствует о языковых предпочтениях потребителей информационного продукта в тех или иных странах и регионах. На мировом рынке масс-медиа относительно русского языка произошло положительное изменение – поднялся на позицию", - отмечает руководитель Центра языковой политики и международного образования Института Пушкина Светлана Камышова.
При этом рецензенты индекса говорили авторам исследования, что в их странах очень много Telegram-каналов на русском. Однако в подсчёте участвовали только официальные СМИ, имеющих международный идентификатор ISSN и указавшие русский в качестве основного языка.
В предыдущем Индексе отмечался особенно заметный рост доли русскоязычных изданий на национальном рынке СМИ постсоветского пространства: в Таджикистане (+147,8%), Туркменистане (+86,6%), Азербайджане (+80%), Белоруссии (+59%), Киргизии (+9,4%), Казахстане (+7%).
- —По числу пользователей в интернете — 9-е место
От общего числа пользователей всемирной сети русскоязычные составляют 2,5%, или 116 353 942 человека.
За год русский язык по этому показателю поднялся на 1 строчку; явными лидерами стали английский и китайский, далее идут испанский, арабский, хинди, португальский, французский и японский.
- —По количеству сайтов в интернете — 2-е место (больше только на английском)
"С чем это связано? Есть много факторов, но сайты на русском языке составляют основу не только рунета, в национальных доменных системах Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, даже Украины количество сайтов на русском языке от 60% до 85%. Возможно, для большинства пользователей в постсоветских странах русский язык не родной, но информацией в интернете обмениваются именно на русском, что способствует его закреплению статуса после английского как языка международного общения в интернете", - объясняет Светлана Камышова.
29 апреля, 08:58Один язык, один фюрер. Украинцы продолжают отстаивать свое право говорить на русском языкеДеление украинцев по языковому принципу перекинулось за пределы самой Украины. В Польше, Чехии, Германии, Молдавии беженцы навязывают, порой в агрессивной форме русскоязычным землякам говорить только на родной мове.
По совокупности всех этих показателей индекс глобальной конкуренции русского языка составил 2,86 балла (выше английский, испанский, китайский и французский языки).
"Русский язык, как и в прошлом году, занимает 5-е место. Индекс глобальной конкуренции языков убеждает нас в том, что в клубе глобальных мировых языков русский чувствует себя достаточно уверенно. Мало того, как английский давно не принадлежит только США, Великобритании, Австралии, точно так же русский не принадлежит России – он является средством международного общения", — констатировала Светлана Камышова.
Русский язык на постсоветском пространстве
Отдельно авторы исследования изучили положение русского языка на постсоветском пространстве.
В ряде государств русский имеет статус государственного (Белоруссия, Южная Осетия), официального языка (Казахстан, Киргизия, Абхазия), языка межнационального общения (Таджикистан). Отдельно упомянут в конституции, но не имеет никого юридического статуса на Украине и в Молдавии, а в Узбекистане, Туркменистане, Азербайджане, Армении, Грузии и странах Балтии и вовсе даже не упомянут, не говоря уже о каком-либо статусе.
Что касается образования, то за 31 год независимости республик количество обучающихся на русском языке сократилось до 20% (без учёта России), или с 9,2 млн до 4, 06 млн человек, т.е. вдвое по сравнению с 1990/1991 учебным годом. Самое заметное сокращение произошло в Литве, Туркменистане, Грузии, Армении, на Украине – в 3-10 раз. В абсолютных цифрах отрицательный показатель продемонстрировала Украина – минус 3 млн человек.
Тем не менее, за последнее 10-летие в регионе наметилась положительная тенденция – общее число школьников, обучающихся на русском, растёт, прежде всего за счёт республик Центральной Азии (Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизия) и Азербайджана, что связано не только с демографическим фактором, но и высокой конкурентоспособностью образования на русском языке и сложившимися исторически общественными предпочтениями.
По количеству школьных учителей-русистов лидирует Узбекистан (более 28 000 специалистов), где принята программа финансового поощрения учителей, подтвердивших знание русского языка на уровне C1, на 2-м месте Казахстан, в конце списка находятся Украина, Латвия, Туркменистан, Киргизия, Литва.
19 февраля 2021, 19:00В пример Зеленскому: президент Киргизии встал на защиту русского языкаПрезидент Киргизии Садыр Жапаров выступил против изменения статуса русского языка в республике, подчеркнув, что это не просто средство коммуникации, а инструмент, открывающий поистине безграничные возможности. Такому подходу стоило бы поучиться его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, который силой украинизирует русскоязычных соотечественников
Примерно такая же динамика, что и в школьном образовании, сложилась и в системе высшего образования: по сравнению с 1990/1991 учебным годом доля обучающихся на русском языке сократилась вдвое (до 716 000 человек) и составила 19,1%. Самые высокие показатели зафиксированы в Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии и Киргизии. На Украине обучение на русском полностью прекращено, в вузах Туркменистана и Латвии русский язык не используется вовсе. Ограниченное употребление остаётся в учебных заведениях Молдавии, Армении, Грузии, Узбекистана, Эстонии и Литвы.
В СНГ 2023-й объявлен Годом русского языка как языка межнационального общения.
"В странах СНГ русский язык, имеющий разные статусы, по-прежнему остаётся универсальным языком межнационального общения, рабочим инструментом для коммуникации во всех сферах: политике, безопасности, экономике, социальной и культурной областях. Я бы не сказал, что позиции русского языка в странах СНГ падают, наоборот, мы видим большую заинтересованность и потребность в изучении русского языка. Мы постоянно наблюдаем запрос государств Содружества в направлении преподавателей, обучении преподавателей", - заявил постоянный представитель РФ при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.
Русский язык в новой геополитической реальности
На положение русского языка в мире напрямую влияет геополитическая реальность, что отчётливо видно даже на паре-тройке примеров.
В 2023 году русский выпал из десятки самых популярных изучаемых языков на платформе Duolingo, где находился с момента добавления в 2015-м, и спустился на 11-ю строчку.
В то же время спустя несколько недель после начала специальной военной операции РФ на Украине в мире резко вырос интерес к изучению украинского языка – сразу 1,3 млн новых пользователей на Duolingo, причём в Германии и Польше количество изучающих украинский по сравнению с предыдущим годом увеличилось в 16 раз, а в Ирландии - в 22 раза.
При этом любопытно, что многие украинские беженцы, обосновавшиеся в Европе, между собой общаются по-русски, а не по-украински.
Если взглянуть на список стран по устойчивости русского языка, то чётко просматривается зависимость от позиции государства к РФ: почти по всем показателям на постсоветском пространстве в лидирующую группу входит Белоруссия – ближайший союзник России в регионе, а в замыкающую – страны, где русофобия стала частью государственной политики: Украина, Латвия, Литва.
Тем не менее, нельзя категорично заявлять, что в недружественных РФ странах установилась повсеместная неприязнь к русскому языку. Так, в Польше, где иностранный язык – один из обязательных экзаменов, русский занял 3-ю строчку в выборе школьников.
В Литве советник президента по вопросам образования Йоланта Урбанович в апреле 2023 года выразила надежду на то, что литовские школьники продолжат выбирать русский язык в качестве второго иностранного. А двумя месяцами ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что предпочитает видеть вторым иностранным языком по выбору в школах республики не польский, а русский, причём сказала это в эфире польскоязычной радиостанции Znad Wilii.
Несмотря на сложившуюся после 2014 года политическую ситуацию, за последние 5 лет запросы на образовательные программы русского языка за рубежом возросли более чем в 2,5 раза, сообщило в октябре 2022-го Министерство просвещения РФ. И продолжает расти: кто-то только задумался, а кто-то уже открывает центры изучения русского языка, как Зимбабве (кроме того, с нового учебного года начнётся преподавание русского в Маникаландском университете прикладных наук), Куба, Вьетнам. Совсем скоро русский смогут изучать как второй иностранный язык в школах и колледжах Египта. И это лишь несколько примеров.
Так что, что бы ни происходило в мире, великий и могучий русский язык никогда не будет забыт!