ВСУ разворачивают в Донбассе госпиталь на десять тысяч мест - 05.06.2023 Украина.ру
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ВСУ разворачивают в Донбассе госпиталь на десять тысяч мест
ВСУ разворачивают в Донбассе госпиталь на десять тысяч мест - 05.06.2023 Украина.ру
ВСУ разворачивают в Донбассе госпиталь на десять тысяч мест
В поселке Горняк, находящемся на подконтрольной Киеву территории ДНР, украинские военные разворачивают крупный госпиталь на 10 тысяч мест, сообщил изданию РИА Новости источник в "Южной" группировке войск 5 июня
2023-06-05T13:55
2023-06-05T14:17
новости
госпиталь
днр
всу
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Также в понедельник глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил в своем Телеграм-канале, что утром ВСУ предприняли попытку прорвать оборону Вооружённых сил России на Запорожском направлении.Ранее Рогов писал, что противник атаковал российские войска и числом больших потерь в личном составе и военной технике смог вклиниться в оборону ВС РФ на глубину до 400 метров, но не смог удержаться там и был отброшен силами российских военных и ударами Воздушно-космических сил России.Он отметил, что в штурме участвовали не только регулярные войска ВСУ, а и польские наёмники.Сообщение подтвердили и в Минобороны РФ. Там отметили, что противник не имел успеха в ходе данной атаки, а также потерял более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты и 21 боевую бронированную машину.Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов заявил, что Вооружённые силы России настолько сильно укрепились на своих позициях, что любое контрнаступление ВСУ приведёт к большим потерям украинских войск, что станет для киевского режима "началом скорого и ужасного конца".В интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев сказал, что украинские войска будут стремиться использовать любые имеющиеся у них возможности, даже с понимаем того, что на Запорожском направлении их гждут ВС РФ.Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Евсеева на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20230605/1046907141.html
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новости, госпиталь, днр, всу
Новости, госпиталь, ДНР, ВСУ

ВСУ разворачивают в Донбассе госпиталь на десять тысяч мест

13:55 05.06.2023 (обновлено: 14:17 05.06.2023)
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
В поселке Горняк, находящемся на подконтрольной Киеву территории ДНР, украинские военные разворачивают крупный госпиталь на 10 тысяч мест, сообщил изданию РИА Новости источник в "Южной" группировке войск 5 июня
Также в понедельник глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил в своем Телеграм-канале, что утром ВСУ предприняли попытку прорвать оборону Вооружённых сил России на Запорожском направлении.
"ВСУ развернули в поселке Горняк военный госпиталь на 10 тысяч мест", - заявил источник.
Ранее Рогов писал, что противник атаковал российские войска и числом больших потерь в личном составе и военной технике смог вклиниться в оборону ВС РФ на глубину до 400 метров, но не смог удержаться там и был отброшен силами российских военных и ударами Воздушно-космических сил России.
Он отметил, что в штурме участвовали не только регулярные войска ВСУ, а и польские наёмники.
Сообщение подтвердили и в Минобороны РФ. Там отметили, что противник не имел успеха в ходе данной атаки, а также потерял более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты и 21 боевую бронированную машину.
Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов заявил, что Вооружённые силы России настолько сильно укрепились на своих позициях, что любое контрнаступление ВСУ приведёт к большим потерям украинских войск, что станет для киевского режима "началом скорого и ужасного конца".
В интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев сказал, что украинские войска будут стремиться использовать любые имеющиеся у них возможности, даже с понимаем того, что на Запорожском направлении их гждут ВС РФ.
Подробнее об этом можно прочитать в интервью Владимира Евсеева на сайте Украина.ру
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
13:29
ВСУ в ближайшее время усилят свои атаки на позиции Вооружённых сил России – СМИВСУ больше не могут откладывать своё контрнаступление, поэтому в ближайшее время от них стоит ожидать усиления атак на позиции Вооружённых сил России и ввода в бой основных резервов, так как ставки высоки и им нечего терять, считают авторы телеграм-канала "Рамзай"
 
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