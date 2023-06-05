https://ukraina.ru/20230605/1046891519.html
"Скорый и ужасный": в Госдуме рассказали, чем обернется контрнаступление ВСУ для Украины
"Скорый и ужасный": в Госдуме рассказали, чем обернется контрнаступление ВСУ для Украины - 05.06.2023 Украина.ру
"Скорый и ужасный": в Госдуме рассказали, чем обернется контрнаступление ВСУ для Украины
Так называемое контрнаступление украинских войск на позиции Вооружённых сил России станет для киевского режима началом скоро и ужасного конца. Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов, передает 5 июня РИА Новости
2023-06-05T10:51
2023-06-05T10:51
2023-06-05T10:51
новости
всу
контрнаступление
вс рф
киевский режим
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Вооружённые силы России настолько сильно укрепились на своих позициях, что любое контрнаступление ВСУ приведёт к большим потерям украинских войск и в военной технике, и в живой силы, отметил депутат.На Украине уже говорили о трёх атаках, но ни одна из них так и не была реализована, тем не менее Зеленский отправит ВСУ в контрнаступление, поскольку ему необходимо показать результат для Запада, считает Бабашов.
https://ukraina.ru/20230602/1046855836.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, контрнаступление, вс рф, киевский режим
Новости, ВСУ, контрнаступление, ВС РФ, киевский режим
"Скорый и ужасный": в Госдуме рассказали, чем обернется контрнаступление ВСУ для Украины
Так называемое контрнаступление украинских войск на позиции Вооружённых сил России станет для киевского режима началом скоро и ужасного конца. Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов, передает 5 июня РИА Новости