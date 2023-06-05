https://ukraina.ru/20230605/1046891519.html

"Скорый и ужасный": в Госдуме рассказали, чем обернется контрнаступление ВСУ для Украины

"Скорый и ужасный": в Госдуме рассказали, чем обернется контрнаступление ВСУ для Украины - 05.06.2023 Украина.ру

"Скорый и ужасный": в Госдуме рассказали, чем обернется контрнаступление ВСУ для Украины

Так называемое контрнаступление украинских войск на позиции Вооружённых сил России станет для киевского режима началом скоро и ужасного конца. Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов, передает 5 июня РИА Новости

2023-06-05T10:51

2023-06-05T10:51

2023-06-05T10:51

новости

всу

контрнаступление

вс рф

киевский режим

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Вооружённые силы России настолько сильно укрепились на своих позициях, что любое контрнаступление ВСУ приведёт к большим потерям украинских войск и в военной технике, и в живой силы, отметил депутат.На Украине уже говорили о трёх атаках, но ни одна из них так и не была реализована, тем не менее Зеленский отправит ВСУ в контрнаступление, поскольку ему необходимо показать результат для Запада, считает Бабашов.

https://ukraina.ru/20230602/1046855836.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, всу, контрнаступление, вс рф, киевский режим