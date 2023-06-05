"Скорый и ужасный": в Госдуме рассказали, чем обернется контрнаступление ВСУ для Украины - 05.06.2023 Украина.ру
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"Скорый и ужасный": в Госдуме рассказали, чем обернется контрнаступление ВСУ для Украины
"Скорый и ужасный": в Госдуме рассказали, чем обернется контрнаступление ВСУ для Украины - 05.06.2023 Украина.ру
"Скорый и ужасный": в Госдуме рассказали, чем обернется контрнаступление ВСУ для Украины
Так называемое контрнаступление украинских войск на позиции Вооружённых сил России станет для киевского режима началом скоро и ужасного конца. Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов, передает 5 июня РИА Новости
2023-06-05T10:51
2023-06-05T10:51
новости
всу
контрнаступление
вс рф
киевский режим
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Вооружённые силы России настолько сильно укрепились на своих позициях, что любое контрнаступление ВСУ приведёт к большим потерям украинских войск и в военной технике, и в живой силы, отметил депутат.На Украине уже говорили о трёх атаках, но ни одна из них так и не была реализована, тем не менее Зеленский отправит ВСУ в контрнаступление, поскольку ему необходимо показать результат для Запада, считает Бабашов.
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новости, всу, контрнаступление, вс рф, киевский режим
Новости, ВСУ, контрнаступление, ВС РФ, киевский режим

"Скорый и ужасный": в Госдуме рассказали, чем обернется контрнаступление ВСУ для Украины

10:51 05.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСдавшихся в плен украинских военных и боевиков доставили в СИЗО в Еленовку
Сдавшихся в плен украинских военных и боевиков доставили в СИЗО в Еленовку - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Так называемое контрнаступление украинских войск на позиции Вооружённых сил России станет для киевского режима началом скоро и ужасного конца. Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов, передает 5 июня РИА Новости

"Считай, что так называемое контрнаступление станет для преступного киевского режима началом скорого и ужасного конца. К сожалению, из-за действий своих властей, обычные украинцы тоже хлебнут горя", – сказал Бабашов.

Вооружённые силы России настолько сильно укрепились на своих позициях, что любое контрнаступление ВСУ приведёт к большим потерям украинских войск и в военной технике, и в живой силы, отметил депутат.
На Украине уже говорили о трёх атаках, но ни одна из них так и не была реализована, тем не менее Зеленский отправит ВСУ в контрнаступление, поскольку ему необходимо показать результат для Запада, считает Бабашов.
- РИА Новости, 1920, 02.06.2023
2 июня, 17:03
Укрепление границы РФ, развал фашистского режима в Киеве. О чём говорили эксперты 2 июня
 
НовостиВСУконтрнаступлениеВС РФкиевский режим
 
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