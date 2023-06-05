Бывший врач Белого Дома оценил трудоспособность Байдена
© AP / Andrew Harnik
© AP / Andrew Harnik
Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден не способен исполнять свои обязанности из-за когнитивных проблем. Такое мнение выразил экс-врач Белого дома, а ныне член конгресса США от Республиканской партии Ронни Джексон
По его мнению, Байден "не способен выполнять свои функции из-за когнитивных проблем". В похожем состоянии находятся и два сенатора от демократической партии - Дайана Фейнштейн и Джон Феттерман. Первой 90 лет, а второй перенес тяжелую операцию на сердце.
"Они абсолютно не способны выполнять свою работу. Им необходимо встретиться со своими врачами и семьей и все это серьезно обсудить", - заявил Джексон.
Не так давно экс-представитель США в ООН Никки Хейли, которая собирается баллотироваться в президенты, предложила тестировать кандидатов на первый пост страны старше 75 лет на "здравость рассудка".
Супруга действующего американского лидера Джилл Байден оскорбилась этой идеей, заявив, что её муж не станет проходить тест на умственные способности, так как может дать фору любому молодому.
В СМИ все чаще появляются свидетельства странного поведения Байдена: оговорки, попытки "поздороваться" с пустотой и падения. Вот лишь часть из них:
2 июня, 15:53Мариуполь – это Метрополь, а Украина – Китай. Самые яркие конфузы и оговорки президента США Джо Байдена1 июня с Джо Байденом случился очередной инцидент. Американский лидер упал на сцене после вручения дипломов выпускникам академии ВВС в Колорадо, а по прибытии в Белый дом ударился головой при выходе из вертолёта