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Бывший врач Белого Дома оценил трудоспособность Байдена

Бывший врач Белого Дома оценил трудоспособность Байдена - 05.06.2023 Украина.ру

Бывший врач Белого Дома оценил трудоспособность Байдена

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден не способен исполнять свои обязанности из-за когнитивных проблем. Такое мнение выразил экс-врач Белого дома, а ныне член конгресса США от Республиканской партии Ронни Джексон

2023-06-05T12:26

2023-06-05T12:26

2023-06-05T12:26

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По его мнению, Байден "не способен выполнять свои функции из-за когнитивных проблем". В похожем состоянии находятся и два сенатора от демократической партии - Дайана Фейнштейн и Джон Феттерман. Первой 90 лет, а второй перенес тяжелую операцию на сердце.Не так давно экс-представитель США в ООН Никки Хейли, которая собирается баллотироваться в президенты, предложила тестировать кандидатов на первый пост страны старше 75 лет на "здравость рассудка".Супруга действующего американского лидера Джилл Байден оскорбилась этой идеей, заявив, что её муж не станет проходить тест на умственные способности, так как может дать фору любому молодому.В СМИ все чаще появляются свидетельства странного поведения Байдена: оговорки, попытки "поздороваться" с пустотой и падения. Вот лишь часть из них:

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новости, сша, джо байден, выборы