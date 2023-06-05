Американские эксперты восхитились российскими "Солнцепеками" - 05.06.2023 Украина.ру
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Американские эксперты восхитились российскими "Солнцепеками"
Американские эксперты восхитились российскими "Солнцепеками" - 05.06.2023 Украина.ру
Американские эксперты восхитились российскими "Солнцепеками"
Войска РФ применяют против ВСУ "Солнцепеки", взрывная волна от удара которых длится дольше, чем при обычном взрыве. А это наносит противнику значительный урон, написал на днях обозреватель Харрисон Касс в статье для 19FortyFive
2023-06-05T11:30
2023-06-05T11:30
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ТОС-1А был создан в 2000-х годах на базе "Буратино", который получил название "Солнцепёк". Из внешних отличий у него только одно: вместо 30 пусковых "трубок" конструкторы использовали 24. Площадь поражения ТОС-1А 40 000 м2.
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452
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Новости, США, эксперты, вооружения, Украина, ВС РФ

Американские эксперты восхитились российскими "Солнцепеками"

11:30 05.06.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкТОС-1А "Солнцепек" в зоне спецоперации
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Войска РФ применяют против ВСУ "Солнцепеки", взрывная волна от удара которых длится дольше, чем при обычном взрыве. А это наносит противнику значительный урон, написал на днях обозреватель Харрисон Касс в статье для 19FortyFive
"Отличительной особенностью термобарической боеголовки является то, что она почти полностью состоит из топлива. Поэтому этот вид оружия более мощный, чем обычные взрывчатые вещества сопоставимого веса", — отметил Касс.
ТОС-1А был создан в 2000-х годах на базе "Буратино", который получил название "Солнцепёк". Из внешних отличий у него только одно: вместо 30 пусковых "трубок" конструкторы использовали 24. Площадь поражения ТОС-1А 40 000 м2.
Работа расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
1 июня, 13:31
Бои в Донбассе, будет ли дефолт в США. О чём говорили эксперты 1 июня
 
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