Американские эксперты восхитились российскими "Солнцепеками"
Войска РФ применяют против ВСУ "Солнцепеки", взрывная волна от удара которых длится дольше, чем при обычном взрыве. А это наносит противнику значительный урон, написал на днях обозреватель Харрисон Касс в статье для 19FortyFive
"Отличительной особенностью термобарической боеголовки является то, что она почти полностью состоит из топлива. Поэтому этот вид оружия более мощный, чем обычные взрывчатые вещества сопоставимого веса", — отметил Касс.
ТОС-1А был создан в 2000-х годах на базе "Буратино", который получил название "Солнцепёк". Из внешних отличий у него только одно: вместо 30 пусковых "трубок" конструкторы использовали 24. Площадь поражения ТОС-1А 40 000 м2.