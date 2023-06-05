https://ukraina.ru/20230605/1046895131.html

Американские эксперты восхитились российскими "Солнцепеками"

Американские эксперты восхитились российскими "Солнцепеками" - 05.06.2023 Украина.ру

Американские эксперты восхитились российскими "Солнцепеками"

Войска РФ применяют против ВСУ "Солнцепеки", взрывная волна от удара которых длится дольше, чем при обычном взрыве. А это наносит противнику значительный урон, написал на днях обозреватель Харрисон Касс в статье для 19FortyFive

2023-06-05T11:30

2023-06-05T11:30

2023-06-05T11:30

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ТОС-1А был создан в 2000-х годах на базе "Буратино", который получил название "Солнцепёк". Из внешних отличий у него только одно: вместо 30 пусковых "трубок" конструкторы использовали 24. Площадь поражения ТОС-1А 40 000 м2.

https://ukraina.ru/20230601/1046802535.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сша, эксперты, вооружения, украина, вс рф