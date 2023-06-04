https://ukraina.ru/20230604/1046882337.html

В группировке "Восток" ВС РФ сообщили о новых успехах на фронте

В группировке "Восток" ВС РФ сообщили о новых успехах на фронте - 04.06.2023 Украина.ру

В группировке "Восток" ВС РФ сообщили о новых успехах на фронте

В Запорожской области уничтожен пункт временной дислокации украинских националистов, а на Южнодонецком направлении поражены склад боеприпасов и живая сила противника, сообщило РИА Новости 4 июня со ссылкой на заявление начальника пресс-центра группировки "Восток" ВС РФ подполковника Олега Чехова

2023-06-04T14:17

2023-06-04T14:17

2023-06-04T14:17

новости

фронт

запорожская область

восток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0a/1038606367_0:46:1781:1047_1920x0_80_0_0_e1931a98fd7c5cf29748517b8620d6d3.png

Ранее Чехов сообщил, что на Южнодонецком направлении силами группировки уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа, пресечена попытка ротации противника и с помощью тяжёлых огнемётных систем "Солнцепек" поражены два опорных пункта ВСУ.Там же поражены два пункта временной дислокации врага с уничтожением склада боеприпасов, техники и личного состава, добавил он.На Южнодонецком направлении Вооружённые силы России уничтожили склад боеприпасов и живую силу ВСУ, опорный пункт украинских националистов и 2 пункта временной дислокации противника, отметил Чехов.

https://ukraina.ru/20230604/1046874993.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, фронт, запорожская область, восток