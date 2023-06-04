В группировке "Восток" ВС РФ сообщили о новых успехах на фронте - 04.06.2023 Украина.ру
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В группировке "Восток" ВС РФ сообщили о новых успехах на фронте
В группировке "Восток" ВС РФ сообщили о новых успехах на фронте - 04.06.2023 Украина.ру
В группировке "Восток" ВС РФ сообщили о новых успехах на фронте
В Запорожской области уничтожен пункт временной дислокации украинских националистов, а на Южнодонецком направлении поражены склад боеприпасов и живая сила противника, сообщило РИА Новости 4 июня со ссылкой на заявление начальника пресс-центра группировки "Восток" ВС РФ подполковника Олега Чехова
2023-06-04T14:17
2023-06-04T14:17
новости
фронт
запорожская область
восток
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Ранее Чехов сообщил, что на Южнодонецком направлении силами группировки уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа, пресечена попытка ротации противника и с помощью тяжёлых огнемётных систем "Солнцепек" поражены два опорных пункта ВСУ.Там же поражены два пункта временной дислокации врага с уничтожением склада боеприпасов, техники и личного состава, добавил он.На Южнодонецком направлении Вооружённые силы России уничтожили склад боеприпасов и живую силу ВСУ, опорный пункт украинских националистов и 2 пункта временной дислокации противника, отметил Чехов.
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новости, фронт, запорожская область, восток
Новости, фронт, Запорожская область, Восток

В группировке "Восток" ВС РФ сообщили о новых успехах на фронте

14:17 04.06.2023
 
ТОС-1А "Солнцепек"
ТОС-1А Солнцепек
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В Запорожской области уничтожен пункт временной дислокации украинских националистов, а на Южнодонецком направлении поражены склад боеприпасов и живая сила противника, сообщило РИА Новости 4 июня со ссылкой на заявление начальника пресс-центра группировки "Восток" ВС РФ подполковника Олега Чехова
Ранее Чехов сообщил, что на Южнодонецком направлении силами группировки уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа, пресечена попытка ротации противника и с помощью тяжёлых огнемётных систем "Солнцепек" поражены два опорных пункта ВСУ.
"Экипажами огнеметных систем "Солнцепек" уничтожен пункт временной дислокации националистов в районе Гуляйполя", – сказал начальник пресс-центра группировки "Восток" ВС РФ.
Там же поражены два пункта временной дислокации врага с уничтожением склада боеприпасов, техники и личного состава, добавил он.
На Южнодонецком направлении Вооружённые силы России уничтожили склад боеприпасов и живую силу ВСУ, опорный пункт украинских националистов и 2 пункта временной дислокации противника, отметил Чехов.
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