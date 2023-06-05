https://ukraina.ru/20230605/1046890379.html

Как украинцам спасти бессмертную душу и бренное тело

Как украинцам спасти бессмертную душу и бренное тело - 05.06.2023 Украина.ру

Как украинцам спасти бессмертную душу и бренное тело

Один из главных выводов недавно состоявшегося и организованного мультимедийным изданием Украина.ру форсайт-форума "Какая Украина нам нужна?" стало понимание того, что когда победит спецвоенная операция (СВО), то Украина как государство может не сохраниться, а вот украинцы останутся. Как народ.

2023-06-05T08:53

2023-06-05T08:53

2023-06-05T08:53

мнения

украина

россия

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А вот ответ на этот вопрос дают, как ни странно, две главные заявленные цели СВО – денацификация и демилитаризация Украины. И сегодня, когда на кону стоит будущее украинского государства и его народа приходится буквально диву даваться, как точно, правильно и уместно по сути и по ситуации эта задачи изначально поставлены. Ради будущего именно украинцев.Первая цель – денацификация -- поможет спасти бессмертную душу – очистить ее от морока неонацизма, расизма, ксенофобии, национального высокомерия и человеконенавистничества, с помощью которых украинский народ не просто сцементирован в некое агрессивное и злобное сообщество, ведущее войну, но и превращен в народ-заложник и народ-камикадзе, брошенный на эту войну.Не за украинские, а за западные интересы спонсоров и заказчиков госпереворота-2014. А если брать шире, то и всего более чем 30-летнего процесса превращения постсоветской Украины в громадную АнтиРоссию. Начиная даже не с провозглашения независимости в 1991 году после развала СССР, а еще в последние советские годы, когда первые ростки национально-государственного самосознания части украинцев развивали и неуклонно трансформировали в русофобию.Сейчас русофобия – это сердцевина государственно идеологии неонацистского режима президента Владимира Зеленского и – справедливости ради это нужно отметить – в разной степени почти всех его предшественников на этом посту. При попустительстве части российской элиты. Книга второго президента Украины Леонида Кучмы "Украина – не Россия" вообще была издана и презентована как раз в Москве. Под бурные, между прочим, аплодисменты.Фото: Вторая цель – демилитаризация – призвана спасти бренное тело украинцев, обеспечив им мир и отобрав, вырвав у них из рук оружие. Любое. Варианты прихода мира на украинскую землю упомянутый форсайт-форум обсуждал великое множество. С полным переходом Украины в состав России все станет ясно – ее разоружат в соответствии с российскими законами.Но даже в случае раздела Украины между Россией и Западом или в случае реконструкции части в качестве правопреемницы нынешнего режима она должна существовать под международным контролем (а лучше, конечно, России) не только как внеблоковое и нейтральное, но и максимально демилитаризированное государство. Например, полиция или жандармерия – да, но вот армия -- меньше, чем у постнацистской Германии или постмилитаристской Японии в 1945 году. Это если, повторяю, Украинское государство в какой-то форме сохранится после СВО.Суть же, характер, смысл, методы и приемы проведения денацификации уже сегодня вызывают бурные споры, потому что даже после Второй мировой войны эти процессы в Германии и Австрии были проведены не до конца. И не до конца успешно, ибо, например, бывшие гитлеровские эсэсовцы, пройдя формальную люстрацию, служили в органах всех ветвей власти и в армии ФРГ до начала 80-ых годов прошлого века. Австрия – тоже не исключение.Поэтому первейшие и безусловные шаги по денацификации должны быть взяты из немецкого и австрийского опыта и творчески переработаны на украинской почве с учетом национальных, исторических, политических и даже психологических особенностей и условий ситуации. Матрица денацификации ясна, а вот наполнение ее на украинских землях должно быть глубже, шире и последовательнее. Причем вне зависимости, где она будет проводиться – на украинских землях в составе России или в сохранившейся Украине.В политике это однозначно – запрет на неонацистскую и агрессивную националистическую идеологию, агитацию и пропаганду. Не говоря уже о практике. Плюс, конечно же, жесточайшая и неуклонно-бескомпромиссная люстрация всех, кто так или иначе причастен к превращению Украины в нынешнее агрессивное расистско-ксенофобское убожество под название АнтиРоссия.Как некогда в Российской империи существовала триада министра просвещения Сергея Уварова "Православие. Самодержавие. Народность", так и для украинских земель обязательна триада – "Антифашизм (антинеонацизм). Гуманизм. Интернационализм". Можно и четвертый пункт – Здоровый консерватизм, предполагающий, например, возврат к традиционным ценностям семьи и взаимоотношений между людьми.В экономике это – национализация предприятий и активов всех, кто причастен к формированию и финансированию нынешнего человеконенавистнического неонацистского режима. Государственный этатизм (вмешательство и контроль государства) в отношении конфискованного имущества. С последующим определением его судьбы – то ли приватизация, то ли оставление в госсекторе, то должна определить новая экономическая политика, которая должна, ясное дело, признавать равноправную многоукладность экономики, право частной собственности, свободу предпринимательства, конкурентоспособную срежу в бизнесе и т. д. и т. п., все эти заморочки, которые при верховенстве права могут раскрыть и реализовать экономический потенциал народа.В духовно-культурной сфере это – однозначно возврат к традиционным и гуманистическим ценностям и устоям, запрет на навязывание и пропаганду ЛГБТ-ценностей и всей прочей подобной ерунды среди детей. В искусстве, в образовании и просвещении, в религиозной сфере. При неоспоримом запрете на неонацизм, милитаризм и ксенофобию -- максимальное сохранение принципов свободы и добровольности в выборе языка и религии, культурных предпочтений и занятий, свобода совести, творчества и, разумеется, слова.Другими словами, украинцам должна быть предложена матрица перевоспитания, которая должна помочь им свободно и осознанно, но на первых порах под строгим контролем обрести новые государственные структуры и институты власти всех уровней, новую экономполитику и новую идентичность. Если и не в семье, то хотя бы в добрососедстве с другими народами и государствами.А начинать все нужно, конечно, тоже по образцу послевоенного переустройства мира. С Нюрнбергского трибунала 2.0 или 3.0 (если считать Токийский трибунал), который подвел политико-юридический итога страшной Второй мировой войны.На новом трибунале, во-первых, была расследована, изучена, показана и обнажена преступная идеология, приведшая к войне и оправдывающая войну. Не только МВД России, но и западные правоохранители должны объявить в розыск и высших руководителей украинского режима, несущих личную ответственность за военные преступления, преступления против человечности и геноцид мирных жителей. Очевидно, что под действие статьи 157 УК РФ (геноцид, наказание вплоть до пожизненного заключения) могут и должны попасть очень многие представители киевской военно-политической хунты.Но если Запада, скорее всего, откажется наказывать своих выкормышей, то Россия должна быть бескомпромиссна к преступникам.Во-вторых, на скамье подсудимых по обвинениям в военных преступления, в преступлениях против человечества и человечности на войне, должны оказаться и военные, и политики. И те, кто исполнял, и те, кто отдавал приказы. Одно использование армии против мирного населения тянет на "вышку" или пожизненку для всех без исключения причастных.В-третьих, итоги нового Нюрнберга, его приговор и все, что к нему привело, должны быть максимально гласными, а значит, направленными в будущее, поучительными, упреждающими. Победители должны не только закрепить свою победу или отпраздновать ее наказанием врагов, но и объяснить людям, что, кого и почему они победили. И раз и навсегда (или хотя бы лет на 75, как это случилось после Нюрнбергского трибунала 1945-1946 годов) предупредить, что будет с теми, кто повторит гитлеровский "третий рейх" или украинский неонацизм, одинаково приводящие к войне.Разумеется. Нюрнберг 2.0 никому, увы, никаких гарантий не даст. Но хоть на время воцарятся чувства справедливости и отмщения. Не стихийно, а по человеческим законам. Как, в принципе, и должно быть в идеале. Может, недостижимом, но попытаться-то все равно можно…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20221213/1041718069.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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мнения, украина, россия