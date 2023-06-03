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"Разжигатель войны" и "бандит": Шольц получил от немцев за Украину

"Разжигатель войны" и "бандит": Шольц получил от немцев за Украину - 03.06.2023 Украина.ру

"Разжигатель войны" и "бандит": Шольц получил от немцев за Украину

Толпа немцев освистала канцлера Германии Олафа Шольца на фестивале Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в городе Фалькензе. Люди обвинили его в разжигании войны на Украине. Об этом 2 июня сообщила местная газета Bild.

2023-06-03T10:40

2023-06-03T10:40

2023-06-03T10:40

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Известно, что свою речь на фестивале СДПГ Шольц хотел посвятить другой теме, однако фактически ему пришлось оправдываться за помощь Киеву под освистывание и крики "поджигатель войны", "лжец" и "бандит".Толпа не успокоилась даже тогда, когда другие политики попытались помочь Шольцу, в очередной раз обвинив Москву в ситуации на Украине.Газета отмечает, что протестующие размахивали флагами мира, а на некоторых была замечена символика России.В январе 2022 года Германия отправила Украине 5 тысяч касок и полевой госпиталь. С тех пор Киев получал от Берлина военную помощь порядка 20 раз. Украине передавались гаубицы, гранатометы, ракеты и другое самое разнообразное вооружение. Однако самой серьезной мерой военной поддержки стали танки различных моделей.Последний раз - 13 мая текущего года - правительство Германии анонсировало рекордный пакет помощи для Украины на 2,7 млрд евро. В него войдут 20 БМП Marder, 30 модернизированных танков Leopard 1А5, 18 колесных гаубиц RCH 155, 15 зенитных самоходных установок Gepard, четыре батареи ПВО IRIS-T SLM, 12 пусковых установок IRIS-T SLS. Также в списке управляемые ракеты, боеприпасы и дроны.При этом уровень жизни в Германии падает, что вызывает недовольство среди местного населения на фоне трат на киевский режим.

https://ukraina.ru/20230603/1046863852.html

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