"Разжигатель войны" и "бандит": Шольц получил от немцев за Украину - 03.06.2023 Украина.ру
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"Разжигатель войны" и "бандит": Шольц получил от немцев за Украину
"Разжигатель войны" и "бандит": Шольц получил от немцев за Украину - 03.06.2023 Украина.ру
"Разжигатель войны" и "бандит": Шольц получил от немцев за Украину
Толпа немцев освистала канцлера Германии Олафа Шольца на фестивале Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в городе Фалькензе. Люди обвинили его в разжигании войны на Украине. Об этом 2 июня сообщила местная газета Bild.
2023-06-03T10:40
2023-06-03T10:40
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Известно, что свою речь на фестивале СДПГ Шольц хотел посвятить другой теме, однако фактически ему пришлось оправдываться за помощь Киеву под освистывание и крики "поджигатель войны", "лжец" и "бандит".Толпа не успокоилась даже тогда, когда другие политики попытались помочь Шольцу, в очередной раз обвинив Москву в ситуации на Украине.Газета отмечает, что протестующие размахивали флагами мира, а на некоторых была замечена символика России.В январе 2022 года Германия отправила Украине 5 тысяч касок и полевой госпиталь. С тех пор Киев получал от Берлина военную помощь порядка 20 раз. Украине передавались гаубицы, гранатометы, ракеты и другое самое разнообразное вооружение. Однако самой серьезной мерой военной поддержки стали танки различных моделей.Последний раз - 13 мая текущего года - правительство Германии анонсировало рекордный пакет помощи для Украины на 2,7 млрд евро. В него войдут 20 БМП Marder, 30 модернизированных танков Leopard 1А5, 18 колесных гаубиц RCH 155, 15 зенитных самоходных установок Gepard, четыре батареи ПВО IRIS-T SLM, 12 пусковых установок IRIS-T SLS. Также в списке управляемые ракеты, боеприпасы и дроны.При этом уровень жизни в Германии падает, что вызывает недовольство среди местного населения на фоне трат на киевский режим.
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новости, новости украины, берлин, германия, олаф шольц
Новости, Новости Украины, Берлин, Германия, Олаф Шольц

"Разжигатель войны" и "бандит": Шольц получил от немцев за Украину

10:40 03.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредвыборные митинги кандидата в канцлеры ФРГ от партии SPD О. Шольца
Предвыборные митинги кандидата в канцлеры ФРГ от партии SPD О. Шольца - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Толпа немцев освистала канцлера Германии Олафа Шольца на фестивале Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в городе Фалькензе. Люди обвинили его в разжигании войны на Украине. Об этом 2 июня сообщила местная газета Bild.
Известно, что свою речь на фестивале СДПГ Шольц хотел посвятить другой теме, однако фактически ему пришлось оправдываться за помощь Киеву под освистывание и крики "поджигатель войны", "лжец" и "бандит".
Толпа не успокоилась даже тогда, когда другие политики попытались помочь Шольцу, в очередной раз обвинив Москву в ситуации на Украине.
Газета отмечает, что протестующие размахивали флагами мира, а на некоторых была замечена символика России.
В январе 2022 года Германия отправила Украине 5 тысяч касок и полевой госпиталь. С тех пор Киев получал от Берлина военную помощь порядка 20 раз. Украине передавались гаубицы, гранатометы, ракеты и другое самое разнообразное вооружение. Однако самой серьезной мерой военной поддержки стали танки различных моделей.
Последний раз - 13 мая текущего года - правительство Германии анонсировало рекордный пакет помощи для Украины на 2,7 млрд евро. В него войдут 20 БМП Marder, 30 модернизированных танков Leopard 1А5, 18 колесных гаубиц RCH 155, 15 зенитных самоходных установок Gepard, четыре батареи ПВО IRIS-T SLM, 12 пусковых установок IRIS-T SLS. Также в списке управляемые ракеты, боеприпасы и дроны.
При этом уровень жизни в Германии падает, что вызывает недовольство среди местного населения на фоне трат на киевский режим.
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Началось? Киев использует теракты как ширму - InfoBricsКиев прячет за терактами провал контрнаступления, делая вид, что оно еще не началось. На деле начать контратаку ВСУ не могут из-за "бедственного состояния" армии. К такому выводу 2 июня пришел журналист и политолог Лукас Лейрос в своей новой статье для портала InfoBrics
 
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