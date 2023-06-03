Надо или не надо? Можем или не можем? Военный эксперт о новой мобилизации в России для боев с ВСУ - 03.06.2023 Украина.ру
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Надо или не надо? Можем или не можем? Военный эксперт о новой мобилизации в России для боев с ВСУ
Надо или не надо? Можем или не можем? Военный эксперт о новой мобилизации в России для боев с ВСУ - 03.06.2023 Украина.ру
Надо или не надо? Можем или не можем? Военный эксперт о новой мобилизации в России для боев с ВСУ
Первая мировая война уже поставила вопрос о том, что слишком большие человеческие жертвы и слишком раздутая армия не всегда является благом. Она может привести к собственному истощению, а не к победе. Об этом надо думать и сейчас, когда мы обсуждаем вопрос о проведении новой частичной мобилизации в России.
2023-06-03T06:30
2023-06-03T06:30
новости
россия
всу
мобилизация
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Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.руЭксперт пояснил, что страны-участницы Первой мировой войны за все время вооруженного конфликта поставили под ружье около 50 млн человек, однако после 1916 года все армии постепенно наращивали свое техническое оснащение, постепенно сокращая количество личного состава на передовой, поскольку огромные людские потери, понесенные всеми сторонами за три года войны, были таковы, что воевать такими массами больше никто не мог.В частности, британская пехотная дивизия между 1914 и 1918 годами сократилась по числу людей на треть, а по огневой мощи выросла в три раза, уточнил специалист.Таким образом, вопрос о том, нужна ли России новая мобилизация для целей СВО, упирается в вопрос о том, может ли Москва пойти на этой шаг, добавил он.Если мы можем это сделать, то, наверное, это делать надо. Но если у нас нет уверенности в том, что, мобилизовав еще 300-400 тысяч человек мы сможем их всех вооружить и обучить, то мобилизация превратится в бессмысленную трату ресурсов и отвлечение людей из экономики, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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новости, россия, всу, мобилизация, первая мировая война, сво
Новости, Россия, ВСУ, мобилизация, Первая мировая война, СВО

Надо или не надо? Можем или не можем? Военный эксперт о новой мобилизации в России для боев с ВСУ

06:30 03.06.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВоенная подготовка мобилизованных перед отправкой в войска РФ
Военная подготовка мобилизованных перед отправкой в войска РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости . Кирилл Брага
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Первая мировая война уже поставила вопрос о том, что слишком большие человеческие жертвы и слишком раздутая армия не всегда является благом. Она может привести к собственному истощению, а не к победе. Об этом надо думать и сейчас, когда мы обсуждаем вопрос о проведении новой частичной мобилизации в России.
Об этом рассказал военный историк Кирилл Копылов в интервью изданию Украина.ру
Эксперт пояснил, что страны-участницы Первой мировой войны за все время вооруженного конфликта поставили под ружье около 50 млн человек, однако после 1916 года все армии постепенно наращивали свое техническое оснащение, постепенно сокращая количество личного состава на передовой, поскольку огромные людские потери, понесенные всеми сторонами за три года войны, были таковы, что воевать такими массами больше никто не мог.
В частности, британская пехотная дивизия между 1914 и 1918 годами сократилась по числу людей на треть, а по огневой мощи выросла в три раза, уточнил специалист.
"Неважно, сколько людей вы мобилизуете. Важно, сколько людей вы сможете обучить и вооружить. Вы можете мобилизовать хоть сотни тысяч людей, которые будут сидеть по тыловым казармам и ничем не заниматься. Эта проблема периодически возникала у Российской Империи в Первой мировой. А у османов были проблемы, что их люди были ничем не вооружены и не обучены", - рассуждает Копылов.
Таким образом, вопрос о том, нужна ли России новая мобилизация для целей СВО, упирается в вопрос о том, может ли Москва пойти на этой шаг, добавил он.
Если мы можем это сделать, то, наверное, это делать надо. Но если у нас нет уверенности в том, что, мобилизовав еще 300-400 тысяч человек мы сможем их всех вооружить и обучить, то мобилизация превратится в бессмысленную трату ресурсов и отвлечение людей из экономики, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияВСУмобилизацияПервая мировая войнаСВО
 
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