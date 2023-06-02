https://ukraina.ru/20230602/1046843273.html

Призыв Украины к реализму, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 июня

Призыв Украины к реализму, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 июня - 02.06.2023 Украина.ру

Призыв Украины к реализму, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 июня

Ещё один высокопоставленный политик заявил, что Украина не станет членом НАТО в ближайшее время. Украинские военные наносят удары по регионам России

2023-06-02T13:00

2023-06-02T13:00

2023-06-02T14:09

эксклюзив

хроники

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 84 удара по территории России.«На Донецком направлении противник совершил 19 обстрелов из артиллерии 155 мм, на Горловском — 57 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм; на Ясиноватском — 5 обстрелов из артиллерии 155 мм, на Волновахском — 3 обстрела из артиллерии 155 мм, выпустив 575 единиц различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы семи населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Гольмовский, Ясиноватая, столица Донецк (Куйбышевский, Киевский, Кировский, Петровский районы), Новотроицкое, Ольгинка, Владимировка.«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки. Ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица, в т. ч. дети 2008 и 2013 года рождения, в Киевском районе Донецка, Никитовском районе Горловки и Харцызске», — сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 34 жилых домостроения в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, Ясиноватой, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому, Куйбышевскому, Киевскому и Кировскому районам Донецка в общей сложности 70 снарядов калибром 155 мм и 40 ракет из РСЗО, по Александровке — 20 ракет из РСЗО, по Гольмовскому — 21 снаряд калибром 152 мм и 10 ракет из РСЗО, по Червоногвардейскому и Кировскому районам Макеевки — 14 снарядов калибром 155 мм и 20 ракет из РСЗО, по Ясиноватой — 5 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому и Центрально-Городскому району Горловки 22 снаряда калибром 152 мм.«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 2 июня по состоянию на 12:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: Александровка — по ул. Школьной, 139 ранен мужчина 1980 года рождения, Макеевка (Червоногвардейский район) — по ул. Таймырской, 76 погибла женщина 1959 г. р., ранена девочка 2019 года рождения, по ул. Гагарина, 6 погибла женщина 1974 года рождения», — сообщило позже представительство.Как сообщил глава администрации Стаханова Сергей Жевлаков, ребёнок, раненный при обстреле Алмазной в Луганской Народной Республике, скончался в больнице.«Десятилетний Даниил, который 28 мая 2023 года получил тяжелейшие травмы в результате обстрела Алмазной вооружёнными формированиями Украины, сегодня утром умер в республиканской больнице, не приходя в сознание», — написал Жевлаков в своём телеграм-канале.Утром 2 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новом обстреле региона со стороны Украины.«Сразу несколько населённых пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ. Есть погибшие. ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте. Во второй машине есть двое пострадавших. У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки, у второго — осколочные ранения нижних конечностей. В тяжелом состоянии они доставлены в городскую больницу № 2, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — отметил Гладков.Он сообщил, что из украинской ствольной артиллерии было выпущено 11 снарядов по селу Тишанка Волоконовского района.«Пострадавших нет. В двух частных домовладениях выбиты стекла, повреждены центральный газопровод и линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы на месте», — рассказал губернатор Белгородской области.⠀Также Гладков сообщил, что в результате обстрела хутора Леоновка Валуйского округа пострадавших нет, есть повреждения фасада зернохранилища сельскохозяйственного предприятия. Подворовой обход территории продолжается.Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, утром 2 июня ВСУ обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа.«Пострадавших нет. В результате обстрела загорелся жилой дом. Все оперативные службы работают на месте», — заявил Богомаз.Позже он сообщил о новом обстреле.«ВСУ обстреляли село Новая Погощь Суземского района. Пострадавших нет. В результате обстрела загорелся жилой двухквартирный дом. Оперативные службы работают на месте», — написал он в своём телеграм-канале.Глава запорожской организации «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал об обстрелах ВСУ в регионе.«Около 11:00 нацисты обстреляли больничный городок в пгт Розовка Куйбышевского района. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — написал он в своём телеграм-канале.Позже он сообщил о взрывах в Бердянске.«В Бердянске громко! В городе прозвучало несколько громких взрывов. По предварительным данным, попытка ракетного обстрела города боевиками ВСУ + работа ПВО РФ», — указал Рогов.Некоторые источники предположили, что Украина могла ударить по Бердянску британскими ракетами Storm Shadow.Позже Рогов заявил о попытке нанесения трёх ударов по территории порта. Пострадавших, по его информации, нет.Позже появились видео последствий удара по порту Бердянска.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.Призыв к реализмуМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине не стоит надеяться на членство в НАТО в обозримом будущем.«Мы должны быть реалистами и сказать: "Этого не произойдёт в Вильнюсе; этого не произойдет в ближайшее время"», — заявил Уоллес в интервью The Washington Post, имея в виду саммит лидеров НАТО, запланированный на июль.В то же время он заявил, что ряд стран готовы заключить двусторонние или многосторонние «пакты о взаимной обороне» с Украиной и взять на себя обязательства по долгосрочным планам развития военного потенциала страны.Уоллес указал, что такие двусторонние договоренности якобы могут иметь успех в сдерживании России, поскольку, по его словам, «российские сухопутные войска будут значительно истощены в течение следующих 10 лет».Он также заявил, что Запад по-прежнему выступает за поставки оружия Украине, а не за мирные переговоры.Примечательно, что ранее Уоллес изъявил желание быть следующим генсеком НАТО.Также ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что «законное место Украины — в НАТО». Также о том, что двери в НАТО «открыты», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.До Уоллеса ещё один влиятельный европейский политик — канцлер Германии Олаф Шольц — заявил, что в ближайшее время Украина не станет членом НАТО. Шольц призвал подумать над другими гарантиями безопасности для Украины.

https://ukraina.ru/20230602/1046831543.html

https://ukraina.ru/20230601/1046823690.html

https://ukraina.ru/20230601/1046801832.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники