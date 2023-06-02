https://ukraina.ru/20230602/1046831543.html

Атака на Курск и Смоленщину, заявление Шольца. Главное на Украине на утро 2 июня

Атака на Курск и Смоленщину, заявление Шольца. Главное на Украине на утро 2 июня - 02.06.2023 Украина.ру

Атака на Курск и Смоленщину, заявление Шольца. Главное на Украине на утро 2 июня

В Курске и в Смоленской области были сбиты украинские беспилотники. Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о нерадужных перспективах членства Украины в НАТО

2023-06-02T09:41

2023-06-02T09:41

2023-06-02T11:42

хроники

эксклюзив

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Вечером 1 июня СМИ сообщили о взрывах в Курске.«В Курске взрывы. Местные жители делятся видео в соцсетях. В небе видны вспышки. Предположительно сработало ПВО. Подробности уточняются», — сообщил телеграм-канал Baza, опубликовав соответствующее видео.Позже губернатор региона Роман Старовойт сообщил, чем были вызваны взрывы.«Сегодня ночью рядом с Курском системой ПВО сбито несколько украинских беспилотников. Просим курян сохранять спокойствие, город находится под надёжной защитой наших военных. При обнаружении подозрительных предметов просим сообщать в службу 112», — указывалось в сообщении губернатора.Позже появились фото последствий произошедшего.«Курская пятиэтажка пострадала в результате обстрела со стороны Украины. В подъезд дома на Союзной улице прилетел неизвестный объект», — сообщил телеграм-канал Baza.Другой телеграм-канал — SHOT — сообщил о том, что количество сбитых беспилотников — восемь.«Источник: предварительно, восемь беспилотников сбито ПВО сегодня в небе над Курском. никто не пострадал. Обломками незначительно повредило кровлю и двери трёх домов», — указывалось в публикации канала.Этот же канал сообщил об атаке украинских беспилотников на Смоленскую область.«Беспилотники сегодня атаковали газовую и нефтеперерабатывающую станции в Смоленской области. Первый взрыв произошёл в Смоленском районе на газораспределительной станции около трёх часов ночи. Частично повреждено административное здание цеха № 3, пострадавших и пожара нет. В данный момент проводится обследование газопровода на предмет обнаружения повреждений. На месте детонации обнаружена воронка метр на полтора и части БПЛА. Второй взрыв произошёл на нефтеперерабатывающей станции "Транснефти" в два часа ночи в Починковском районе. Повреждена водяная ёмкость пожаротушения объёмом около 100 кубических метров. Предварительно, пострадавших и пожара нет. Охранник обнаружил воронку диаметром и глубиной 20 сантиметров», — указывалось в сообщении канала утром 2 июня.Позже информацию подтвердили власти региона.«Сегодня около 3 часов ночи двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса. Жертв и пострадавших нет. Критических повреждений и пожаров тоже нет. Оперативные службы области работают на месте для устранения последствий», — заявил губернатор Смоленской области Василий Анохин, опубликовав фотографии с места событий.Ранее беспилотниками Украина атаковала другой областной центр — Белгород.«В Белгороде произошел взрыв неизвестного устройства. По предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть. Есть два пострадавших. Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга бригадой скорой помощи доставляется во 2-ю городскую больницу, второй мужчина с легкими ушибами от госпитализации отказался. Поврежден один автомобиль. На месте работают оперативные службы и следственная группа. Обстоятельства произошедшего уточняются», — сообщил вечером 1 июня губернатор региона Вячеслав Гладков.Чуть позже он же сообщил о втором ударе.«Над Белгородом сработала наша система ПВО. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — отметил Гладков.Ранее, утром 30 мая украинские беспилотники атаковали несколько зданий в Москве. Пять дронов были сбиты ЗРПК «Панцирь-С1», ещё три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны РФ. В результате здания получили незначительные повреждения. До этого украинские беспилотники достигали Краснодарского края, Республики Адыгея и Саратовской области.НАТО и безопасностьКанцлер Германии Олаф Шольц заявил, что любые будущие гарантии безопасности для Украины, которые предоставит Запад, должны отличаться от статуса европейских членов Североатлантического Альянса.«Учитывая текущую ситуацию, о приобретении членства (Украины в НАТО. — Ред.) речь не идёт», – рассказал Шольц на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Молдове.Он также ответил на вопрос о возможных гарантиях безопасности для Украины.«Они (гарантии. — Ред.) должны быть разработаны таким образом, чтобы обеспечить Украине необходимую безопасность от угрозы нападения, чтобы они одновременно стабилизировали Украину... и конечно, это всегда является частью гарантии безопасности, что её воспринимают серьезно», — описал Шольц своё видение гарантий.Президент Франции Эммануэль Макрон в комментарии журналистам заявил о необходимости «более сильных, конкретных, очень чётких гарантий безопасности» для Украины, добавив, что проведет переговоры по этому вопросу с Шольцем в Потсдаме 7 июня.«Мы должны дать Украине долгосрочную перспективу. Крайне важно, чтобы саммит в Вильнюсе дал эти немедленные гарантии», — заявил Макрон.Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал гарантий безопасности для своей страны со стороны Запада.«Существуют ли гарантии безопасности, кроме НАТО? Наверное, надо думать, что это. Мы хотели бы иметь гарантии НАТО. И пока мы не в НАТО, мы хотим иметь гарантии безопасности, и желательно, чтобы при гарантиях безопасности был четкий сигнал, что они действуют до тех пор, пока Украина не будет в НАТО», — подчеркнул он.При этом он подчеркнул, что Украина стремится в Североатлантический Альянс.«Мы должны делать всё, чтобы Украина получила какой-то шаг вперед по сближению с Альянсом и должны получить этот сигнал от стран НАТО. Мы над этим работаем», — заявил Зеленский.При этом он подчеркнул, что «лучшие гарантии безопасности — это НАТО».

https://ukraina.ru/20230601/1046823690.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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