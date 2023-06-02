https://ukraina.ru/20230602/1046829186.html

Обстрелы Белгородской области продолжаются - губернатор

Обстрелы Белгородской области продолжаются - губернатор - 02.06.2023 Украина.ру

Обстрелы Белгородской области продолжаются - губернатор

Ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно, но обстрелы Шебекинского округа со стороны ВСУ продолжаются. Об этом 2 июня в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

2023-06-02T08:24

2023-06-02T08:24

2023-06-02T08:24

новости

обстрелы

белгородская область

вячеслав гладков

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Глава региона также рассказал, что сейчас решается вопрос с более комфортным размещением 2,5 тысяч эвакуированных, решаются и другие задачи."Много вопросов, которые задают жители Шебекино и приграничных сел, начиная с того, кто будет оплачивать коммунальные услуги, что с нашим имуществом, кто его охраняет, что с работой, что с моей ипотекой. И много-много разных вопросов, которые есть у каждого человека, который сейчас находится в очень сложной ситуации. Наша задача помочь каждому. Задача непростая. Но уже больше года мы этим занимаемся. Определенный опыт есть. Надеюсь, что сейчас сможем максимально быстро организовать работу по решению конкретных проблем, которые есть у каждого человека, у каждой семьи", - сказал Гладков.Также в ночь на 2 июня произошли обстрелы двух сел - Ломаковки и Соловьевки - в Брянской области. Повреждены жилые дома, пострадавших нет.Параллельно украинскими боевиками были совершены атаки на Курскую область. Система ПВО сбила в регионе несколько вражеских беспилотников. А накануне вечером село Гоголевка Суджанского района оказалось обесточено в результате сброса на электроподстанцию боеприпаса с БПЛА.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, обстрелы, белгородская область, вячеслав гладков