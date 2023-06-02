Обстрелы Белгородской области продолжаются - губернатор - 02.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230602/1046829186.html
Обстрелы Белгородской области продолжаются - губернатор
Обстрелы Белгородской области продолжаются - губернатор - 02.06.2023 Украина.ру
Обстрелы Белгородской области продолжаются - губернатор
Ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно, но обстрелы Шебекинского округа со стороны ВСУ продолжаются. Об этом 2 июня в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
2023-06-02T08:24
2023-06-02T08:24
новости
обстрелы
белгородская область
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046800621_0:161:799:610_1920x0_80_0_0_2cb566cdfff1b4f298c6422429660d95.jpg
Глава региона также рассказал, что сейчас решается вопрос с более комфортным размещением 2,5 тысяч эвакуированных, решаются и другие задачи."Много вопросов, которые задают жители Шебекино и приграничных сел, начиная с того, кто будет оплачивать коммунальные услуги, что с нашим имуществом, кто его охраняет, что с работой, что с моей ипотекой. И много-много разных вопросов, которые есть у каждого человека, который сейчас находится в очень сложной ситуации. Наша задача помочь каждому. Задача непростая. Но уже больше года мы этим занимаемся. Определенный опыт есть. Надеюсь, что сейчас сможем максимально быстро организовать работу по решению конкретных проблем, которые есть у каждого человека, у каждой семьи", - сказал Гладков.Также в ночь на 2 июня произошли обстрелы двух сел - Ломаковки и Соловьевки - в Брянской области. Повреждены жилые дома, пострадавших нет.Параллельно украинскими боевиками были совершены атаки на Курскую область. Система ПВО сбила в регионе несколько вражеских беспилотников. А накануне вечером село Гоголевка Суджанского района оказалось обесточено в результате сброса на электроподстанцию боеприпаса с БПЛА.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046800621_0:86:799:685_1920x0_80_0_0_1899f2eccc735983a3647f30cc29ecf8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, обстрелы, белгородская область, вячеслав гладков
Новости, обстрелы, Белгородская область, Вячеслав Гладков

Обстрелы Белгородской области продолжаются - губернатор

08:24 02.06.2023
 
© Фото : скриншот видео из социальных сетейпострадавший от удара ВСУ дом в Шебекино
пострадавший от удара ВСУ дом в Шебекино - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© Фото : скриншот видео из социальных сетей
Читать в
Ночь в Белгородской области прошла относительно спокойно, но обстрелы Шебекинского округа со стороны ВСУ продолжаются. Об этом 2 июня в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков
Глава региона также рассказал, что сейчас решается вопрос с более комфортным размещением 2,5 тысяч эвакуированных, решаются и другие задачи.
"Много вопросов, которые задают жители Шебекино и приграничных сел, начиная с того, кто будет оплачивать коммунальные услуги, что с нашим имуществом, кто его охраняет, что с работой, что с моей ипотекой. И много-много разных вопросов, которые есть у каждого человека, который сейчас находится в очень сложной ситуации. Наша задача помочь каждому. Задача непростая. Но уже больше года мы этим занимаемся. Определенный опыт есть. Надеюсь, что сейчас сможем максимально быстро организовать работу по решению конкретных проблем, которые есть у каждого человека, у каждой семьи", - сказал Гладков.
Также в ночь на 2 июня произошли обстрелы двух сел - Ломаковки и Соловьевки - в Брянской области. Повреждены жилые дома, пострадавших нет.
Параллельно украинскими боевиками были совершены атаки на Курскую область. Система ПВО сбила в регионе несколько вражеских беспилотников. А накануне вечером село Гоголевка Суджанского района оказалось обесточено в результате сброса на электроподстанцию боеприпаса с БПЛА.
 
НовостиобстрелыБелгородская областьВячеслав Гладков
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:50Украинские пограничники пригрозили белорусским коллегам, приглашавшим их на борщ, "ведьмой"
11:47Швейцария отклонил поправки по реэкспорту вооружений на Украину
11:32Асафов о том, оставит ли Запад тлеющую закладку на Украине, кто будет в НАТО и что выторгует Эрдоган
11:07Европейский суд приговорил Украину к признанию однополых браков
10:55Орбан призвал не допустить украинского контрнаступления
10:25Армения отвергла союзничество с РФ в украинском конфликте
10:10"Были с ним свои дела": Ваенга во время концерта "передала привет" Порошенко
09:41Атака на Курск и Смоленщину, заявление Шольца. Главное на Украине на утро 2 июня
09:08Двух россиян осудили по делу о продаже военных технологий - СМИ
08:51СМИ: США придумали, как легально покупать тротил у Японии, чтобы делать снаряды для ВСУ
08:34После падения на сцене ударился головой о вертолет: стало известно о новом конфузе Байдена
08:24Обстрелы Белгородской области продолжаются - губернатор
08:05Наследие Майкла Джексона: в сети обратили внимание на странную деталь в падении Байдена
08:00Битва под Батогом: незабытое преступление Хмельницкого
07:39Прилеты в Брянской области, беспилотники - в Курской: итоги ночи
07:24Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга
07:11Новый губернатор, потопление десантного корабля и начало пляжного сезона. Что происходит в Одессе
06:57Момент истины. Пересборка Украины станет возможна только после победы СВО
06:44Подпитывать иллюзии и подавать сигналы. Зеленский, Санду и европейцы в замке Мими
06:33"Это война не с Украиной, а с Западом". Какая Украина нам нужна
Лента новостейМолния