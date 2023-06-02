https://ukraina.ru/20230602/1046827306.html

Подпитывать иллюзии и подавать сигналы. Зеленский, Санду и европейцы в замке Мими

Подпитывать иллюзии и подавать сигналы. Зеленский, Санду и европейцы в замке Мими - 02.06.2023 Украина.ру

Подпитывать иллюзии и подавать сигналы. Зеленский, Санду и европейцы в замке Мими

В четверг 1 июня в Молдавии, в селе Бульбоаке в замке под названием Мими под Кишинёвом проходил саммит Европейского политического сообщества (СЕПС), на который поехал и Зеленский, так как он не пропускает никакой международной встречи или форума, чтобы еще раз напомнить о себе, попросить денег и оружия.

2023-06-02T06:44

2023-06-02T06:44

2023-06-02T06:44

эксклюзив

украина

молдавия

владимир зеленский

александр вучич

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Свое участие в молдавском саммите Европейского политического сообщества подтвердили 48 из 50 приглашенных на него мировых лидеров (кроме Турции и Сан-Марино). На саммите Зеленский заявил, что все европейские страны, которые граничат с Россией, должны вступить в союз с ЕС и НАТО. "Все европейские страны, граничащие с Россией и не желающие, чтобы Россия на них напала, должны вступить в союз с ЕС и НАТО. У нас нет выбора: либо открытая война, либо пошаговая оккупация. Мы видим, что происходит в Белоруссии и в Грузии", — отметил президент Украины.Призвал Зеленский также решить вопрос с Приднестровьем, где стоят российские миротворцы, которых он назвал "агрессорами". К западным союзникам он обратился с призывом принять Украину в НАТО на предстоящем саммите Альянса в Вильнюсе. "Настало время решений, и хочу подчеркнуть: на саммите НАТО в Вильнюсе в июле необходимо будет принять Украину в члены НАТО", - сказал Зеленский. В то же время он посетовал, что надежды на вступление в НАТО "становятся все более и более отдаленными".Потребовал Зеленский также в очередной раз дать ему истребители. "У нас нет современных истребителей, поэтому преимущество в небе у Российской Федерации", - сказал украинский президент. После чего он заметил, что участники саммита его просто не слушают. Заметив участника без наушников для синхронного перевода, он спросил его, понимает ли тот украинский язык. Человек ответил отрицательно, на что Зеленский ответил: "У вас нет перевода и вы не понимаете? Спасибо, что вы с нами".Однотипные жалобные речи Зеленского всё чаще игнорируют на международных площадках. Зеленский примелькался и все знают, что он будет лишь просить денег, оружия и осуждать РФ. Ничего нового и содержательного. В прошлом месяце, когда он выступал на Лиге арабских государств некоторые лидеры арабских делегаций, включая Саудовскую Аравию и Сирию, тоже не надевали наушники с переводом.На саммит приехал и премьер-министр Великобритании Риши Сунак, где пообещал, что британцы будут заниматься не только украинской армией, но и укреплять армию Молдавии.Сербский президент Александр Вучич на саммите провел короткие переговоры с Зеленским, заявив об уважении целостности Украины за то, что та уважает целостность Сербии (не признает Косово), но подчеркнул, что у Сербии своя позиция в этом конфликте. "Никогда вы не можете изменить чью-либо позицию одним разговором. У Сербии своя политика, Сербия - самостоятельная и независимая страна, мы уважаем Украину, хорошо, что мы поговорили, но Сербия блюдет свои интересы", - заявил Вучич.Вместе с тем, о взаимном уважении целостности Сербии со стороны Украины можно говорить лишь с натяжкой. На том же саммите Зеленский встречался с президентом частично признанного Косово Вйосой Османи, которая свой пост о встрече сопроводила националистическим лозунгом "Слава Украине". Если бы Александр Вучич встречался с лидерами ДНР и ЛНР вряд ли это положительно восприняли бы на Украине.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель снова помахал членством в ЕС перед Молдавией. По его словам, Приднестровье не станет для этого проблемой, сославшись на пример разделенного Кипра. "Движение Молдавии в Евросоюз не зависит от событий в Приднестровье. Кипр стал членом ЕС, имея территориальные проблемы. Молдавия может также это сделать", — отметил Боррель.Однако президент Румынии Клаус Йоханнис был более осторожен и призвал лидеров Молдавии и Украины не строить особых иллюзий о скором вступлении в ЕС. "Не должно быть иллюзий, эти процедуры очень сложны. Может возникнуть впечатление, что они никогда не закончатся, но это - необходимые вещи", - заявил Йоханнис. По его словам, главной целью саммита был запуск нескольких четких политических сигналов. И первым сигналом был сигнал о значении Молдавии для всего европейского континента, но вмешиваться в какие-либо военные действия в Молдавии или на Украине Румыния не намерена. Иными словами, цель саммита – фактически ни о чем.Накануне глава ФСБ РФ Александр Бортников в Минске на заседании глав спецслужб стран СНГ заявил, что западники активно подталкивают Молдавию к участию в украинском конфликте и подстрекают ее к силовой зачистке Приднестровья и Гагаузии.Зеленский на саммите заявил, что Украина может зайти в Приднестровье только по просьбе Молдавии, но ушел от ответа на вопрос о том, была ли такая просьба.Молдавский доктор политических наук Павел Мидриган на телеканале Primul în Moldova заявил по поводу саммита, что тот должен лишь подпитывать иллюзии некоторых молдаван. Он считает его лишь фотосессией с "фотографиями, улыбками, шампанским и обещаниями", что "не даст большого эффекта". "Во-первых, этот форум не имеет никакого юридического статуса и является лишь возможностью встретиться вновь", — говорит молдавский политолог.Самое важное на таких саммитах обсуждается на закрытых для прессы посиделках. Публичная же часть мероприятий призвана в очередной раз подпитать надежды той части молдавского и украинского общества, которая ориентирована на Запад. Периодически для них необходимо демонстрировать единство и нерушимость, тем более что на таких мероприятиях хорошо кормят. "В качестве аперитива гости отведают традиционные голубцы, фаршированные обжаренными овощами в молдавском стиле, политые винной глазурью из вина саперави и копченой сметаной", - сообщают организаторы посиделок. Далее гостей потчевали сырной полентой и фаршированными картофельными рулетиками. В меню также мамалыга с брынзой и трюфелями, вырезка ягненка, осетрина, щучья икра, винное мороженое и виноградное желе. Почему бы и не поболтать в замке Мими, одновременно посылая обществу одной из беднейших стран "знаки поддержки".

https://ukraina.ru/20230601/1046825940.html

https://ukraina.ru/20230602/1046780465.html

https://ukraina.ru/20230601/1046824882.html

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эксклюзив, украина, молдавия, владимир зеленский, александр вучич