https://ukraina.ru/20230601/1046815617.html

Глава МИД Венгрии: обучение украинских военных под флагом НАТО неприемлемо

Глава МИД Венгрии: обучение украинских военных под флагом НАТО неприемлемо - 01.06.2023 Украина.ру

Глава МИД Венгрии: обучение украинских военных под флагом НАТО неприемлемо

Венгрия считает недопустимым обучение украинских военных под натовским флагом, так как альянс должен избегать прямого конфликта с РФ, заявил глава дипломатического ведомства Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА новости 1 июня

2023-06-01T15:59

2023-06-01T15:59

2023-06-01T15:59

новости

венгрия

нато

украина

военные

обучение

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Западные страны продолжают наращивать отправку Украине оружия и военной техники, а также продолжают проводить обучение украинских военных.В интервью изданию Украина.ру политолог и директор Центра политической информации Алексей Мухин ранее рассказал, что статус Венгрии в Европейском союзе довольно печален, она вынуждена принимать правила чужой игры.Европа погружается в полную зависимость от американской экономики, то есть постепенно теряет свой суверенитет, добавил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.Ранее Будапешт призывал Вашингтон относиться к Венгрии не как к колонии, а как к суверенному государству и выстраивать взаимоотношения на основе уважения.

https://ukraina.ru/20230518/1046325617.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, венгрия, нато, украина, военные, обучение