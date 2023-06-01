Глава МИД Венгрии: обучение украинских военных под флагом НАТО неприемлемо - 01.06.2023 Украина.ру
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Глава МИД Венгрии: обучение украинских военных под флагом НАТО неприемлемо
Глава МИД Венгрии: обучение украинских военных под флагом НАТО неприемлемо - 01.06.2023 Украина.ру
Глава МИД Венгрии: обучение украинских военных под флагом НАТО неприемлемо
Венгрия считает недопустимым обучение украинских военных под натовским флагом, так как альянс должен избегать прямого конфликта с РФ, заявил глава дипломатического ведомства Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА новости 1 июня
2023-06-01T15:59
2023-06-01T15:59
новости
венгрия
нато
украина
военные
обучение
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Западные страны продолжают наращивать отправку Украине оружия и военной техники, а также продолжают проводить обучение украинских военных.В интервью изданию Украина.ру политолог и директор Центра политической информации Алексей Мухин ранее рассказал, что статус Венгрии в Европейском союзе довольно печален, она вынуждена принимать правила чужой игры.Европа погружается в полную зависимость от американской экономики, то есть постепенно теряет свой суверенитет, добавил политолог.Полный текст интервью можно прочитать здесь.Ранее Будапешт призывал Вашингтон относиться к Венгрии не как к колонии, а как к суверенному государству и выстраивать взаимоотношения на основе уважения.
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новости, венгрия, нато, украина, военные, обучение
Новости, Венгрия, НАТО, Украина, военные, обучение

Глава МИД Венгрии: обучение украинских военных под флагом НАТО неприемлемо

15:59 01.06.2023
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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Венгрия считает недопустимым обучение украинских военных под натовским флагом, так как альянс должен избегать прямого конфликта с РФ, заявил глава дипломатического ведомства Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА новости 1 июня
Западные страны продолжают наращивать отправку Украине оружия и военной техники, а также продолжают проводить обучение украинских военных.
"Необходимо избегать конфликта между НАТО и Россией, поэтому Венгрия не поддерживает проведение военной подготовки украинских солдат под флагом НАТО. Подготовка военных специалистов в области здравоохранения, когда речь идет о спасении жизней - тут все в порядке. То, что некоторые страны на двусторонней основе проводят военную подготовку (украинских военных) - это мы считаем вопросом двусторонних отношений, но проводить военную подготовку под флагом НАТО мы считаем неприемлемым", - сказал Сийярто.
В интервью изданию Украина.ру политолог и директор Центра политической информации Алексей Мухин ранее рассказал, что статус Венгрии в Европейском союзе довольно печален, она вынуждена принимать правила чужой игры.
Европа погружается в полную зависимость от американской экономики, то есть постепенно теряет свой суверенитет, добавил политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Ранее Будапешт призывал Вашингтон относиться к Венгрии не как к колонии, а как к суверенному государству и выстраивать взаимоотношения на основе уважения.
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
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