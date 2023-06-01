Никанорова: сначала надо определиться, что такое денацификация - 01.06.2023 Украина.ру
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Никанорова: сначала надо определиться, что такое денацификация
Никанорова: сначала надо определиться, что такое денацификация - 01.06.2023 Украина.ру
Никанорова: сначала надо определиться, что такое денацификация
Реальна ли народная информационная война против обслуги киевского режима? На этот вопрос ответила сенатор от ДНР Наталья Никанорова 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
2023-06-01T14:02
2023-06-01T14:03
новости
денацификация
украина
демилитаризация
спецоперация
форум
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Что такое денацификация - первый вопрос, в котором следует разобраться, считает Никанорова. По ее мнению, вторая составляющая спецоперации России на Украине - демилитаризация - должна предшествовать этому процессу. "Пример демилитаризации есть - и Версальские, и Постдамские соглашения... А что касается денацификации - вопрос посложнее. Позволю усомниться, что есть более точные формулировки понятий народ, нация, нацизм, национализм. Я знаю, что в научной среде есть дискуссии в этом плане". - сказала Никанорова.Первое, что нужно сделать, по мнению Никаноровой, - определиться с терминологией и выделить признаки денацификации. Украинская государственность была расшатана искусственно, со стороны Запада, считает Никанорова. Она назвала это "вирусом", который насаждали против России все время существования Республики Украина.Сегодня киевский режим называют неонацистским, но нужно определить признаки и то, кто является проводником - суды, СМИ, правящая партия. Кроме этого, денацификация потребует "вычищения" украинского законодательства, считает Никанорова.
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новости, денацификация, украина, демилитаризация, спецоперация, форум
Новости, денацификация, Украина, демилитаризация, Спецоперация, форум

Никанорова: сначала надо определиться, что такое денацификация

14:02 01.06.2023 (обновлено: 14:03 01.06.2023)
 
© скриншотФорум "Какая Украина нам нужна?"
Форум Какая Украина нам нужна?
© скриншот
Читать в
Реальна ли народная информационная война против обслуги киевского режима? На этот вопрос ответила сенатор от ДНР Наталья Никанорова 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
Что такое денацификация - первый вопрос, в котором следует разобраться, считает Никанорова. По ее мнению, вторая составляющая спецоперации России на Украине - демилитаризация - должна предшествовать этому процессу.
"Пример демилитаризации есть - и Версальские, и Постдамские соглашения... А что касается денацификации - вопрос посложнее. Позволю усомниться, что есть более точные формулировки понятий народ, нация, нацизм, национализм. Я знаю, что в научной среде есть дискуссии в этом плане". - сказала Никанорова.
Первое, что нужно сделать, по мнению Никаноровой, - определиться с терминологией и выделить признаки денацификации. Украинская государственность была расшатана искусственно, со стороны Запада, считает Никанорова. Она назвала это "вирусом", который насаждали против России все время существования Республики Украина.
"Все доказательства заражения вирусом есть. Но нам надо определиться с нашим официальным отношением к киевскому режиму: что это за режим, какими видим отношения в дальнейшем, какие признаки денацификации наблюдаем? И дальше мы сможем в соответствии с этим документом выстраивать наши позиции", - сказала Никанорова.
Сегодня киевский режим называют неонацистским, но нужно определить признаки и то, кто является проводником - суды, СМИ, правящая партия. Кроме этого, денацификация потребует "вычищения" украинского законодательства, считает Никанорова.
 
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