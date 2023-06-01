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Борьба за будущее: политолог Семён Уралов сказал, почему достижение мира зависит от состояния общества
Борьба за будущее: политолог Семён Уралов сказал, почему достижение мира зависит от состояния общества - 01.06.2023 Украина.ру
Борьба за будущее: политолог Семён Уралов сказал, почему достижение мира зависит от состояния общества
Обсуждать будущее мира – это первый шаг к его реализации и это также вопрос, будет ли оно обеспечено или нет, заявил политолог Семён Уралов
2023-06-01T11:57
2023-06-01T11:57
2023-06-01T11:57
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Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"Обсуждения ситуации на Украине крутятся вокруг самого названия, то есть Украина или не Украина, отметил он.Стоит обсуждать пост-Украину, так сам сама Украина исчезла еще в 2014 году, когда страна разделилась на пять субъектов, и делать это с позиции её негосударственности, то есть говорить о положении страны, к которому она пришла на сегодняшний день после распада Советского Союза, подчеркнул политолог.Украина потеряла государственность, когда Запад создал там свою псевдо-государственность и де-факто НАТО уже давно присутствует на Украине, начиная со своих консультантов и советников в стране, а теперь уже и присылают военных инструкторов, сказал Уралов.Запад ведёт информационную и когнитивную войну против России руками Украины, чтобы возложить всю ответственность на Киев, подчеркнул политолог.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, форум, общество, сша, великобритания, война, россия
Новости, Украина, форум, Общество, США, Великобритания, война, Россия
Борьба за будущее: политолог Семён Уралов сказал, почему достижение мира зависит от состояния общества
Обсуждать будущее мира – это первый шаг к его реализации и это также вопрос, будет ли оно обеспечено или нет, заявил политолог Семён Уралов
Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"
"Борьба за будущий мир – это борьба за сохранение в состоянии относительного здоровья, в первую очередь, психического, жителей пост-Украины и новых регионов РФ, потому что США и Великобритания ведут против России когнитивную войну, чтобы состояние общества пост-Украины и РФ находились в разорванном состоянии, и наша победа была не в радость", – сказал Уралов
Обсуждения ситуации на Украине крутятся вокруг самого названия, то есть Украина или не Украина, отметил он.
Стоит обсуждать пост-Украину, так сам сама Украина исчезла еще в 2014 году, когда страна разделилась на пять субъектов, и делать это с позиции её негосударственности, то есть говорить о положении страны, к которому она пришла на сегодняшний день после распада Советского Союза, подчеркнул политолог.
Украина потеряла государственность, когда Запад создал там свою псевдо-государственность и де-факто НАТО уже давно присутствует на Украине, начиная со своих консультантов и советников в стране, а теперь уже и присылают военных инструкторов, сказал Уралов.
Запад ведёт информационную и когнитивную войну против России руками Украины, чтобы возложить всю ответственность на Киев, подчеркнул политолог.