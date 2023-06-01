https://ukraina.ru/20230601/1046794331.html

Борьба за будущее: политолог Семён Уралов сказал, почему достижение мира зависит от состояния общества

Борьба за будущее: политолог Семён Уралов сказал, почему достижение мира зависит от состояния общества - 01.06.2023 Украина.ру

Борьба за будущее: политолог Семён Уралов сказал, почему достижение мира зависит от состояния общества

Обсуждать будущее мира – это первый шаг к его реализации и это также вопрос, будет ли оно обеспечено или нет, заявил политолог Семён Уралов

2023-06-01T11:57

2023-06-01T11:57

2023-06-01T11:57

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Его слова прозвучали 1 июня на форсайт-форуме издания Украина.ру "Какая Украина нам нужна?"Обсуждения ситуации на Украине крутятся вокруг самого названия, то есть Украина или не Украина, отметил он.Стоит обсуждать пост-Украину, так сам сама Украина исчезла еще в 2014 году, когда страна разделилась на пять субъектов, и делать это с позиции её негосударственности, то есть говорить о положении страны, к которому она пришла на сегодняшний день после распада Советского Союза, подчеркнул политолог.Украина потеряла государственность, когда Запад создал там свою псевдо-государственность и де-факто НАТО уже давно присутствует на Украине, начиная со своих консультантов и советников в стране, а теперь уже и присылают военных инструкторов, сказал Уралов.Запад ведёт информационную и когнитивную войну против России руками Украины, чтобы возложить всю ответственность на Киев, подчеркнул политолог.

https://ukraina.ru/20230531/1046768784.html

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новости, украина, форум, общество, сша, великобритания, война, россия