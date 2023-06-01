Сразу после атаки на Москву: Антонов прокомментировал решение США дать Киеву еще оружия - 01.06.2023 Украина.ру
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Сразу после атаки на Москву: Антонов прокомментировал решение США дать Киеву еще оружия
Сразу после атаки на Москву: Антонов прокомментировал решение США дать Киеву еще оружия - 01.06.2023 Украина.ру
Сразу после атаки на Москву: Антонов прокомментировал решение США дать Киеву еще оружия
Новый пакет военной помощи США Украине на фоне атаки беспилотников на Москву - показательная демонстрация Вашингтона своего безразличия к преступлениям бандеровцев. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова 1 июня опубликовало агентство РИА Новости.
2023-06-01T09:07
2023-06-01T09:07
новости
антонов
сша
военная помощь
украина
россия
атака
беспилотники
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Антонов добавил, что считает новый пакет помощи Киеву в $300 миллионов "хорошей подпиткой прогнившему режиму в Киеве".Во вторник, 30 мая, Москву атаковали украинские беспилотники. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять из них сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три - подавили средствами радиоэлектронной борьбы.В среду, 31 мая, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объявил, что Вашингтон передаст Украине новый пакет вооружений на сумму в $300 млн. В него, как утверждается, войдут боеприпасы для систем ПВО Patriot, РСЗО HIMARS, а также ПЗРК Stinger и системы ПВО Avenger.Россия многократно призывала страны НАТО не поставлять оружие Украине во избежание увеличения числа жертв. Также в Кремле отмечали, что западная помощь Киеву не способствует не способствует успеху российско-украинских переговоров.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, а также заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ.
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новости, антонов, сша, военная помощь, украина, россия, атака, беспилотники
Новости, Антонов, США, военная помощь, Украина, Россия, атака, беспилотники

Сразу после атаки на Москву: Антонов прокомментировал решение США дать Киеву еще оружия

09:07 01.06.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель главы МИД Анатолий Антонов посетил Госдуму РФ
Заместитель главы МИД Анатолий Антонов посетил Госдуму РФ - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Новый пакет военной помощи США Украине на фоне атаки беспилотников на Москву - показательная демонстрация Вашингтона своего безразличия к преступлениям бандеровцев. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова 1 июня опубликовало агентство РИА Новости.
"И это – сразу после череды террористических актов ставленников США в Москве и Московской области. Вместо того, чтобы призвать режим Зеленского к ответу, Вашингтон показательно демонстрирует безразличие к преступлениям бандеровцев", - заявил дипломат.
Антонов добавил, что считает новый пакет помощи Киеву в $300 миллионов "хорошей подпиткой прогнившему режиму в Киеве".
Во вторник, 30 мая, Москву атаковали украинские беспилотники. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять из них сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три - подавили средствами радиоэлектронной борьбы.
В среду, 31 мая, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объявил, что Вашингтон передаст Украине новый пакет вооружений на сумму в $300 млн. В него, как утверждается, войдут боеприпасы для систем ПВО Patriot, РСЗО HIMARS, а также ПЗРК Stinger и системы ПВО Avenger.
Россия многократно призывала страны НАТО не поставлять оружие Украине во избежание увеличения числа жертв. Также в Кремле отмечали, что западная помощь Киеву не способствует не способствует успеху российско-украинских переговоров.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, а также заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для ВС РФ.
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