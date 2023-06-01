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Военный эксперт рассказал, какие силы накопили для удара Россия и ВСУ
Военный эксперт рассказал, какие силы накопили для удара Россия и ВСУ - 01.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, какие силы накопили для удара Россия и ВСУ
Сейчас на театре военных действий в зоне СВО друг против друга сосредоточились две огромные 400-тысячные армии, но раньше начала лета никакой битвы не будет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
2023-06-01T05:45
2023-06-01T05:45
2023-06-01T09:21
новости
наступление
армия
всу
вс рф
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Сейчас у Украины как при игре в "покер" - нет нужного количества карт, поэтому она не может перейти в наступление. При этом российские телеграм-каналы два раза в месяц сообщали о "конце света", то есть о начале пресловутого наступления ВСУ, рассказал эксперт.Украина оценивает силы РФ в 380 тысяч армейцев, в 20 тысяч росгвардейцев, 7 тысяч добровольцев и неизвестное количество ЧВК "Вагнер". Западные источники оценивают силы ВСУ в зоне боевых действий в 407 тысяч человек. То есть это две равные армии, в каждой из которых есть свои проблемы, добавил он.Украина критически зависит от поставок западных вооружений. К тому же, наше господство в воздухе позволяет нам оттягивать наступление Украины и наращивать свою группировку, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, наступление, армия, всу, вс рф
Новости, наступление, армия, ВСУ, ВС РФ
Военный эксперт рассказал, какие силы накопили для удара Россия и ВСУ
05:45 01.06.2023 (обновлено: 09:21 01.06.2023)
Сейчас на театре военных действий в зоне СВО друг против друга сосредоточились две огромные 400-тысячные армии, но раньше начала лета никакой битвы не будет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский
Сейчас у Украины как при игре в "покер" - нет нужного количества карт, поэтому она не может перейти в наступление. При этом российские телеграм-каналы два раза в месяц сообщали о "конце света", то есть о начале пресловутого наступления ВСУ, рассказал эксперт.
Украина оценивает силы РФ в 380 тысяч армейцев, в 20 тысяч росгвардейцев, 7 тысяч добровольцев и неизвестное количество ЧВК "Вагнер". Западные источники оценивают силы ВСУ в зоне боевых действий в 407 тысяч человек. То есть это две равные армии, в каждой из которых есть свои проблемы, добавил он.
"Мобилизационные возможности у Украины есть до 2025 года. Пока они могут поддерживать такую численность, а дальше им придется сокращать призывной возраст до 18 лет", - подчеркнул Мощанский. Поэтому через два года мы увидим в Киеве парад Фольксштурма [отряды народного ополчения Германии времён ВОВ], в вышиванках с панцерфаустами", - подчеркнул Мощанский.
Украина критически зависит от поставок западных вооружений. К тому же, наше господство в воздухе позволяет нам оттягивать наступление Украины и наращивать свою группировку, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь