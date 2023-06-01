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Военный эксперт рассказал, какие силы накопили для удара Россия и ВСУ

Военный эксперт рассказал, какие силы накопили для удара Россия и ВСУ - 01.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, какие силы накопили для удара Россия и ВСУ

Сейчас на театре военных действий в зоне СВО друг против друга сосредоточились две огромные 400-тысячные армии, но раньше начала лета никакой битвы не будет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру главный редактор альманаха "Военная летопись", полковник запаса Илья Мощанский

2023-06-01T05:45

2023-06-01T05:45

2023-06-01T09:21

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Сейчас у Украины как при игре в "покер" - нет нужного количества карт, поэтому она не может перейти в наступление. При этом российские телеграм-каналы два раза в месяц сообщали о "конце света", то есть о начале пресловутого наступления ВСУ, рассказал эксперт.Украина оценивает силы РФ в 380 тысяч армейцев, в 20 тысяч росгвардейцев, 7 тысяч добровольцев и неизвестное количество ЧВК "Вагнер". Западные источники оценивают силы ВСУ в зоне боевых действий в 407 тысяч человек. То есть это две равные армии, в каждой из которых есть свои проблемы, добавил он.Украина критически зависит от поставок западных вооружений. К тому же, наше господство в воздухе позволяет нам оттягивать наступление Украины и наращивать свою группировку, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, наступление, армия, всу, вс рф