https://ukraina.ru/20230531/1046762621.html
МИД России усомнился в правдивости заявлений Вашингтона об ударах по РФ
МИД России усомнился в правдивости заявлений Вашингтона об ударах по РФ - 31.05.2023 Украина.ру
МИД России усомнился в правдивости заявлений Вашингтона об ударах по РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ложью заявления западных стран о том, что они не поощряют удары по территории России, при этом продолжая поставки все более дальнобойного вооружения Украине, сообщает РИА Новости 31 мая
2023-05-31T15:08
2023-05-31T15:08
2023-05-31T15:08
новости
украина
ракеты
сергей лавров
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Восьмого мая пресс-секретарь Госдепа США Ведант Патель заявил, что Соединенные Штаты выступают против ударов по мирным жителям и гражданским объектам и в России, и на Украине.Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ранее не ответил на вопрос о том, уверен ли он, что применение переданных Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow будет ограничено только территорией, которую Киев и Лондон считают украинской.Эксперт в области БПЛА Алексей Чадаев, рассказал в интервью изданию Украина.ру, что господства в воздухе у Украины нет и не будет. Даже если вооружённым силам Украины поставят в достаточном количестве самолеты вместе с подготовленными пилотами, то лучшем случае чуть-чуть сдвинется баланс.Без господства в воздухе, даже при использовании артиллерии и РСЗО и других дальнобойных средств, все равно наступление, это соотношение потерь пять к одному не в их пользу, добавил он.Некоторое время назад глава МИД России Сергей Лавров чётко дал понять, что любое иностранное вооружение, которое окажется на территории Украины, станет законной целью.
https://ukraina.ru/20230531/1046758247.html
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2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, ракеты, сергей лавров
МИД России усомнился в правдивости заявлений Вашингтона об ударах по РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ложью заявления западных стран о том, что они не поощряют удары по территории России, при этом продолжая поставки все более дальнобойного вооружения Украине, сообщает РИА Новости 31 мая
Восьмого мая пресс-секретарь Госдепа США Ведант Патель заявил, что Соединенные Штаты выступают против ударов по мирным жителям и гражданским объектам и в России, и на Украине.
"Когда Запад поставляет все более и более дальнобойное вооружение украинскому режиму и при этом говорит, как бы оправдываясь, что мы не поощряем удары по собственно российской территории – это ложь", – сказал Лавров.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ранее не ответил на вопрос о том, уверен ли он, что применение переданных Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow будет ограничено только территорией, которую Киев и Лондон считают украинской.
Эксперт в области БПЛА Алексей Чадаев, рассказал в интервью изданию Украина.ру, что господства в воздухе у Украины нет и не будет. Даже если вооружённым силам Украины поставят в достаточном количестве самолеты вместе с подготовленными пилотами, то лучшем случае чуть-чуть сдвинется баланс.
Без господства в воздухе, даже при использовании артиллерии и РСЗО и других дальнобойных средств, все равно наступление, это соотношение потерь пять к одному не в их пользу, добавил он.
Некоторое время назад глава МИД России Сергей Лавров
чётко дал понять, что любое иностранное вооружение, которое окажется на территории Украины, станет законной целью.