https://ukraina.ru/20230531/1046762621.html

МИД России усомнился в правдивости заявлений Вашингтона об ударах по РФ

МИД России усомнился в правдивости заявлений Вашингтона об ударах по РФ - 31.05.2023 Украина.ру

МИД России усомнился в правдивости заявлений Вашингтона об ударах по РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ложью заявления западных стран о том, что они не поощряют удары по территории России, при этом продолжая поставки все более дальнобойного вооружения Украине, сообщает РИА Новости 31 мая

2023-05-31T15:08

2023-05-31T15:08

2023-05-31T15:08

новости

украина

ракеты

сергей лавров

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Восьмого мая пресс-секретарь Госдепа США Ведант Патель заявил, что Соединенные Штаты выступают против ударов по мирным жителям и гражданским объектам и в России, и на Украине.Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ранее не ответил на вопрос о том, уверен ли он, что применение переданных Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow будет ограничено только территорией, которую Киев и Лондон считают украинской.Эксперт в области БПЛА Алексей Чадаев, рассказал в интервью изданию Украина.ру, что господства в воздухе у Украины нет и не будет. Даже если вооружённым силам Украины поставят в достаточном количестве самолеты вместе с подготовленными пилотами, то лучшем случае чуть-чуть сдвинется баланс.Без господства в воздухе, даже при использовании артиллерии и РСЗО и других дальнобойных средств, все равно наступление, это соотношение потерь пять к одному не в их пользу, добавил он.Некоторое время назад глава МИД России Сергей Лавров чётко дал понять, что любое иностранное вооружение, которое окажется на территории Украины, станет законной целью.

https://ukraina.ru/20230531/1046758247.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, ракеты, сергей лавров