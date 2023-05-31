Гражданка РФ сбежала из Швеции чтобы спасти своих детей - 31.05.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230531/1046753939.html
Гражданка РФ сбежала из Швеции чтобы спасти своих детей
Гражданка РФ сбежала из Швеции чтобы спасти своих детей - 31.05.2023 Украина.ру
Гражданка РФ сбежала из Швеции чтобы спасти своих детей
Россиянка проживающая в Швеции, прорвалась через границу из Польши в Белоруссию опасаясь, что у нее отнимут детей, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии 31 мая
2023-05-31T13:27
2023-05-31T13:27
новости
белоруссия
швеция
дети
рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102087/28/1020872855_0:125:3078:1856_1920x0_80_0_0_fd57ad0daa615b7a5c379452dd335e11.jpg
Инцидент произошел на пограничном переходе в Тересполе.Находясь на территории Белоруссии женщина объяснила, что они с мужем являются гражданами России, но последние несколько лет проживали в Швеции. Местные органы власти попытались отобрать у них детей и передать в приемную семью.По их словам, из опасений, что детей вновь могут забрать, семья совершила попытку бежать в Белоруссию.Ранее гражданин Франции протаранил шлагбаум на границе Польши, желая попасть в Россию.После того, как 36 летний гражданин Франции был задержан, он объяснил, что хотел попасть в Россию, так как планировал там свою дальнейшую жизнь.За попытку незаконного силового пересечения границы мужчину оштрафовали на тысячу злотых (около 240 долларов). Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью изданию "Известия", рассказал, что все больше американцев желают получить гражданство России и постоянно жить в ней, миф о пресловутой американской мечте развеян."Не стоит забывать, что в США, как и в других недружественных странах, проживает немало граждан, которые позитивно настроены по отношению к России. Добропорядочные американцы и европейцы вполне могут проигнорировать антироссийскую пропаганду Вашингтона, приехать в нашу страну и стать гражданами Российской Федерации при условии соблюдения российского законодательства и уважения к нашей культуре", - сказал Патрушев.Он добавил, что растет число желающих выбрать постоянным местом жительства Россию.
https://ukraina.ru/20230505/1045990654.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102087/28/1020872855_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_5caec73d0a86ca6e51228b5554a17781.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белоруссия, швеция, дети, рф
Новости, Белоруссия, Швеция, дети, РФ

Гражданка РФ сбежала из Швеции чтобы спасти своих детей

13:27 31.05.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанк
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
Россиянка проживающая в Швеции, прорвалась через границу из Польши в Белоруссию опасаясь, что у нее отнимут детей, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии 31 мая
Инцидент произошел на пограничном переходе в Тересполе.
Находясь на территории Белоруссии женщина объяснила, что они с мужем являются гражданами России, но последние несколько лет проживали в Швеции. Местные органы власти попытались отобрать у них детей и передать в приемную семью.
"Однако по итогам судебного разбирательства детей удалось оставить с родителями. После этого случая супруги решили вернуться на родину", — пояснили белорусские пограничники.
По их словам, из опасений, что детей вновь могут забрать, семья совершила попытку бежать в Белоруссию.
Ранее гражданин Франции протаранил шлагбаум на границе Польши, желая попасть в Россию.
После того, как 36 летний гражданин Франции был задержан, он объяснил, что хотел попасть в Россию, так как планировал там свою дальнейшую жизнь.
За попытку незаконного силового пересечения границы мужчину оштрафовали на тысячу злотых (около 240 долларов).
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью изданию "Известия", рассказал, что все больше американцев желают получить гражданство России и постоянно жить в ней, миф о пресловутой американской мечте развеян.
"Не стоит забывать, что в США, как и в других недружественных странах, проживает немало граждан, которые позитивно настроены по отношению к России. Добропорядочные американцы и европейцы вполне могут проигнорировать антироссийскую пропаганду Вашингтона, приехать в нашу страну и стать гражданами Российской Федерации при условии соблюдения российского законодательства и уважения к нашей культуре", - сказал Патрушев.
Он добавил, что растет число желающих выбрать постоянным местом жительства Россию.
Баранчик - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
5 мая, 16:16
О новых россиянах на фронте, взятии Западной Европы и радиоактивной пыли в Британии - БаранчикПолитолог Юрий Баранчик в эфире Украина.ру рассказал, почему настало время "сровнять Банковую с землёй", как подорвать боевой дух ВСУ и о том, чего не хватает российской армии для быстрой победы
 
НовостиБелоруссияШвециядетиРФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:36Скандальный священник-порохобот рвется к власти на Украине
13:27Гражданка РФ сбежала из Швеции чтобы спасти своих детей
13:20Лондон "разрешил" Киеву бить по России, Украина отдаст земли за долги. Главное на Украине на 13:00 31 мая
13:18Киев начинает предпринимать ползучее контрнаступление - советник Пушилина
13:16Спикер МИД Польши отстранен после того, как потребовал от Зеленского извиниться за Волынскую резню
13:05Город под обстрелами, но не сломлен. Что происходит в Донецке
13:04Посол ЕС на Украине назвала планы Киева войти в Евросоюз в течение двух лет слишком оптимистичными
12:37Полиция задержала и передала СБУ девятерых киевлян, которые снимали работу ПВО
12:11Сенатор от Крыма прокомментировала атаку Киева на Шебекино
12:08Сергей Горбачев о том, что случилось в порту Одессы и что уничтожили ВС РФ на острове Рыбальском в Киеве
11:43Безумие украинского "контрнаступа" под западным присмотром
11:40Гладков: ситуация в Шебекино остаётся напряжённой, из города эвакуируют детей
11:16Австралийский активист, поддерживавший Россию, найден мертвым при загадочных обстоятельствах
10:57Территорию двух НПЗ на Кубани атаковали беспилотники, последствия оказались разными
10:48Миссия России при ООН указала Дюжаррику, что совершенный Киевом теракт был нацелен на мирных граждан
10:45Начало польского маккартизма
10:41Медведев: британские чиновники – законная военная цель для России
10:26Посол Антонов: США игнорируют атаку БПЛА на Москву и поощряют украинских террористов
09:59Зеленский отчитался перед американским сенатором о контрнаступлении
09:44Запад сомневается в эффективности F-16 для контрнаступления ВСУ - СМИ
Лента новостейМолния