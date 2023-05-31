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Гражданка РФ сбежала из Швеции чтобы спасти своих детей
Гражданка РФ сбежала из Швеции чтобы спасти своих детей - 31.05.2023 Украина.ру
Гражданка РФ сбежала из Швеции чтобы спасти своих детей
Россиянка проживающая в Швеции, прорвалась через границу из Польши в Белоруссию опасаясь, что у нее отнимут детей, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии 31 мая
2023-05-31T13:27
2023-05-31T13:27
2023-05-31T13:27
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швеция
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Инцидент произошел на пограничном переходе в Тересполе.Находясь на территории Белоруссии женщина объяснила, что они с мужем являются гражданами России, но последние несколько лет проживали в Швеции. Местные органы власти попытались отобрать у них детей и передать в приемную семью.По их словам, из опасений, что детей вновь могут забрать, семья совершила попытку бежать в Белоруссию.Ранее гражданин Франции протаранил шлагбаум на границе Польши, желая попасть в Россию.После того, как 36 летний гражданин Франции был задержан, он объяснил, что хотел попасть в Россию, так как планировал там свою дальнейшую жизнь.За попытку незаконного силового пересечения границы мужчину оштрафовали на тысячу злотых (около 240 долларов). Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью изданию "Известия", рассказал, что все больше американцев желают получить гражданство России и постоянно жить в ней, миф о пресловутой американской мечте развеян."Не стоит забывать, что в США, как и в других недружественных странах, проживает немало граждан, которые позитивно настроены по отношению к России. Добропорядочные американцы и европейцы вполне могут проигнорировать антироссийскую пропаганду Вашингтона, приехать в нашу страну и стать гражданами Российской Федерации при условии соблюдения российского законодательства и уважения к нашей культуре", - сказал Патрушев.Он добавил, что растет число желающих выбрать постоянным местом жительства Россию.
https://ukraina.ru/20230505/1045990654.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, швеция, дети, рф
Гражданка РФ сбежала из Швеции чтобы спасти своих детей
Россиянка проживающая в Швеции, прорвалась через границу из Польши в Белоруссию опасаясь, что у нее отнимут детей, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии 31 мая
Инцидент произошел на пограничном переходе в Тересполе.
Находясь на территории Белоруссии женщина объяснила, что они с мужем являются гражданами России, но последние несколько лет проживали в Швеции. Местные органы власти попытались отобрать у них детей и передать в приемную семью.
"Однако по итогам судебного разбирательства детей удалось оставить с родителями. После этого случая супруги решили вернуться на родину", — пояснили белорусские пограничники.
По их словам, из опасений, что детей вновь могут забрать, семья совершила попытку бежать в Белоруссию.
Ранее гражданин Франции протаранил шлагбаум на границе Польши, желая попасть в Россию.
После того, как 36 летний гражданин Франции был задержан, он объяснил, что хотел попасть в Россию, так как планировал там свою дальнейшую жизнь.
За попытку незаконного силового пересечения границы мужчину оштрафовали на тысячу злотых (около 240 долларов).
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью изданию "Известия", рассказал, что все больше американцев желают получить гражданство России и постоянно жить в ней, миф о пресловутой американской мечте развеян.
"Не стоит забывать, что в США, как и в других недружественных странах, проживает немало граждан, которые позитивно настроены по отношению к России. Добропорядочные американцы и европейцы вполне могут проигнорировать антироссийскую пропаганду Вашингтона, приехать в нашу страну и стать гражданами Российской Федерации при условии соблюдения российского законодательства и уважения к нашей культуре", - сказал Патрушев.
Он добавил, что растет число желающих выбрать постоянным местом жительства Россию.