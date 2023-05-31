Полиция задержала и передала СБУ девятерых киевлян, которые снимали работу ПВО - 31.05.2023 Украина.ру
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Полиция задержала и передала СБУ девятерых киевлян, которые снимали работу ПВО
Полиция задержала и передала СБУ девятерых киевлян, которые снимали работу ПВО - 31.05.2023 Украина.ру
Полиция задержала и передала СБУ девятерых киевлян, которые снимали работу ПВО
Полиция задержала и передала СБУ девятерых киевлян, которые снимали работу ПВО во время одной из последних атак на столицу и опубликовали видео в соцсетях, сообщил отдел коммуникации полиции Киева 31 мая
2023-05-31T12:37
2023-05-31T12:37
новости
украина
киев
пво
сбу
главное управление разведки украины (гур)
владимир зеленский
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Как сообщается, наарушителями оказались семь женщин и двое мужчин в возрасте от 23 до 49 лет. В настоящее время они переданы сотрудникам Службы безопасности Украины для выяснения всех обстоятельств, добавили правоохранители. Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины призывало не распространять кадры, на которых изображены пуски ракет ПВО на Украине, а также информацию о том, сколько единиц техники видели или пусков ракет слышали.Сейчас на Украина.ру читают:От Бразилии до ЮАР. Результаты битвы за Артемовск в глобальном масштабеПравославный храм в Мариуполе ремонтируют за счет Фонда КадыроваБритания готовит ракетную атаку на Москву
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новости, украина, киев, пво, сбу, главное управление разведки украины (гур), владимир зеленский
Новости, Украина, Киев, ПВО, СБУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), Владимир Зеленский

Полиция задержала и передала СБУ девятерых киевлян, которые снимали работу ПВО

12:37 31.05.2023
 
© Telegram Klymenko TimeПолиция задержала и передала СБУ девятерых киевлян, которые снимали работу ПВО
Полиция задержала и передала СБУ девятерых киевлян, которые снимали работу ПВО
© Telegram Klymenko Time
Читать в
Полиция задержала и передала СБУ девятерых киевлян, которые снимали работу ПВО во время одной из последних атак на столицу и опубликовали видео в соцсетях, сообщил отдел коммуникации полиции Киева 31 мая
Как сообщается, наарушителями оказались семь женщин и двое мужчин в возрасте от 23 до 49 лет.
"Своими действиями они могли раскрыть специфику работы ПВО. Все они были доставлены в отделы полиции, где с ними пообщались оперативные сотрудники, и они дали объяснения", — сообщили правоохранители.
В настоящее время они переданы сотрудникам Службы безопасности Украины для выяснения всех обстоятельств, добавили правоохранители.
Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины призывало не распространять кадры, на которых изображены пуски ракет ПВО на Украине, а также информацию о том, сколько единиц техники видели или пусков ракет слышали.
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