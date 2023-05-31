https://ukraina.ru/20230531/1046750816.html

Полиция задержала и передала СБУ девятерых киевлян, которые снимали работу ПВО

Полиция задержала и передала СБУ девятерых киевлян, которые снимали работу ПВО - 31.05.2023 Украина.ру

Полиция задержала и передала СБУ девятерых киевлян, которые снимали работу ПВО

Полиция задержала и передала СБУ девятерых киевлян, которые снимали работу ПВО во время одной из последних атак на столицу и опубликовали видео в соцсетях, сообщил отдел коммуникации полиции Киева 31 мая

2023-05-31T12:37

2023-05-31T12:37

2023-05-31T12:37

новости

украина

киев

пво

сбу

главное управление разведки украины (гур)

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1f/1046750617_0:56:984:610_1920x0_80_0_0_fd77c5bc9bd9637ba93f6d47e7eac68b.jpg

Как сообщается, наарушителями оказались семь женщин и двое мужчин в возрасте от 23 до 49 лет. В настоящее время они переданы сотрудникам Службы безопасности Украины для выяснения всех обстоятельств, добавили правоохранители. Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины призывало не распространять кадры, на которых изображены пуски ракет ПВО на Украине, а также информацию о том, сколько единиц техники видели или пусков ракет слышали.Сейчас на Украина.ру читают:От Бразилии до ЮАР. Результаты битвы за Артемовск в глобальном масштабеПравославный храм в Мариуполе ремонтируют за счет Фонда КадыроваБритания готовит ракетную атаку на Москву

https://ukraina.ru/20230531/1046738076.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, пво, сбу, главное управление разведки украины (гур), владимир зеленский