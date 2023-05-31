https://ukraina.ru/20230531/1046750816.html
Полиция задержала и передала СБУ девятерых киевлян, которые снимали работу ПВО
Полиция задержала и передала СБУ девятерых киевлян, которые снимали работу ПВО - 31.05.2023 Украина.ру
Полиция задержала и передала СБУ девятерых киевлян, которые снимали работу ПВО
Полиция задержала и передала СБУ девятерых киевлян, которые снимали работу ПВО во время одной из последних атак на столицу и опубликовали видео в соцсетях, сообщил отдел коммуникации полиции Киева 31 мая
2023-05-31T12:37
2023-05-31T12:37
2023-05-31T12:37
новости
украина
киев
пво
сбу
главное управление разведки украины (гур)
владимир зеленский
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Как сообщается, наарушителями оказались семь женщин и двое мужчин в возрасте от 23 до 49 лет. В настоящее время они переданы сотрудникам Службы безопасности Украины для выяснения всех обстоятельств, добавили правоохранители. Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины призывало не распространять кадры, на которых изображены пуски ракет ПВО на Украине, а также информацию о том, сколько единиц техники видели или пусков ракет слышали.Сейчас на Украина.ру читают:От Бразилии до ЮАР. Результаты битвы за Артемовск в глобальном масштабеПравославный храм в Мариуполе ремонтируют за счет Фонда КадыроваБритания готовит ракетную атаку на Москву
https://ukraina.ru/20230531/1046738076.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, пво, сбу, главное управление разведки украины (гур), владимир зеленский
Новости, Украина, Киев, ПВО, СБУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), Владимир Зеленский
Полиция задержала и передала СБУ девятерых киевлян, которые снимали работу ПВО
Полиция задержала и передала СБУ девятерых киевлян, которые снимали работу ПВО во время одной из последних атак на столицу и опубликовали видео в соцсетях, сообщил отдел коммуникации полиции Киева 31 мая