https://ukraina.ru/20230531/1046738272.html
Жертвы в ЛНР и Шебекино в результате обстрелов со стороны ВСУ. Главное на Украине на утро 31 мая
Жертвы в ЛНР и Шебекино в результате обстрелов со стороны ВСУ. Главное на Украине на утро 31 мая - 31.05.2023 Украина.ру
Жертвы в ЛНР и Шебекино в результате обстрелов со стороны ВСУ. Главное на Украине на утро 31 мая
В ЛНР и Шебекино погибли 5 человек в результате обстрелов со стороны украинских вооружённых формирований
2023-05-31T09:24
2023-05-31T09:24
2023-05-31T10:15
хроники
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1d/1046671909_0:49:1280:769_1920x0_80_0_0_f863b5db9f535fe0a1155f4f14c4dc1e.jpg
ВСУ обстреляли п. Карпаты в Перевальском районе Луганской Народной Республики, в результате чего, по предварительной информации, 5 человек погибли и 19 ранены, сообщили в телеграм-канале представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины 31 мая.Удар украинских войск нанесён с использованием американской ракетной системы залпового огня HIMARS, противник выпустил 4 ракеты по строительному городку и зданию птицефабрики, говорится в сообщении.Ночные обстрелы ШебекиноВооружённые формирования Украины нанесли удар ствольной артиллерией по пункту временного размещения, где находились старики и дети, в результате чего погиб охранник этого учреждения, двое людей ранены и находятся в реанимации, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.ВФУ нанесли три прямых удара по мирному объекту, подчеркнул он.Ночью 31 мая украинские войска обстреляли Шебекино с использованием ракетной системы залпового огня «Град», в результате чего пострадали четыре человека, сообщил Гладков.Также повреждены 8 многоквартирных и 4 частных жилых домов, школа и 2 административных учреждения, написал губернатор.Начинается эвакуация детей из Шебекинского и Грайворонского округов в Воронеж, заявил Гладков.Пожар в Краснодарском краеРано утром в Северском районе случился пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода по причине атаке беспилотным летательным аппаратом, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём телеграм-канале 31 мая.Зеленский отчитался перед Грэмом по поводу планируемого контрнаступления украинских войскАмериканский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент Украины Владимир Зеленский тщательно проинформировал его о предстоящем контрнаступлении ВСУ, сообщило издание Politico со ссылкой на слова политика.Контрнаступление, по его мнению, начнётся в предстоящие дни, заявил Грэм.Операции ВСУ по формированию необходимых условий для их контрнаступления уже идут, в ходе которых Киев стремится растянуть российскую оборону и заставить командование Вооружённых сил РФ гадать, что будет дальше, признался сенатор.Россия донесёт информацию в Европе об атаке Киева на Москву до тех, кто «в танке»Российское постпредство при Европейском союзе предоставит всю необходимую информацию о террористической атаке Киева на Москву представителю внешнеполитической службы ЕС Петеру Стано и остальным «невкурсантам», которые сидят в «брюссельских танках», заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своём телеграм-канале.Сам Стано сказал о том, что сообщения об украинских беспилотниках над Москвой приняты к сведению, но, по его мнению, вне компетенции внешнеполитической службы ЕС давать комментарии по этому поводу.Он также заявил, что якобы не знает ничего о происхождении и деталях инцидента.В МИД РФ подчеркнули, что решительно осуждают попытки террористических атак со стороны Украины.Террор для киевских властей стал зловещей практикой, они давно открыто призывали к нанесению ударов по Москве, говорится в сообщении телеграм-канала министерства.Такие атаки не имеют смысла с военной точки зрения и направлены исключительно против мирных жителей с целью посеять панику среди них, отметили в МИД РФ.Запад своей поддержкой подталкивает Киев к более безрассудным деяниям, включая акты терроризма, нарушения международного гуманитарного права и военные преступления, говорится в сообщении.Заявления НАТО о том, что киевские власти не будут принимать решения о нанесении ударов вглубь территории России, лицемерны, следовательно, РФ оставляет за собой право на принятие самых жёстких ответных мер на украинские теракты, подчеркнули в Министерстве.Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон показывает свою поддержку украинских нацистов, когда игнорирует их теракты на территории РФ, сообщило РИА «Новости» 31 мая.Залужный и Сырский объявлены в розыскМВД России объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского.Основаниями для розыска стали неназванные статьи Уголовного кодекса РФ, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные ведомственной базы разыскиваемых.
https://ukraina.ru/20230530/1046727037.html
https://ukraina.ru/20230530/1046712023.html
https://ukraina.ru/20230530/1046700271.html
https://ukraina.ru/20230529/1046688462.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1d/1046671909_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3805a4da92149d5ae737eee0216a7fe1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
хроники, эксклюзив
Жертвы в ЛНР и Шебекино в результате обстрелов со стороны ВСУ. Главное на Украине на утро 31 мая
09:24 31.05.2023 (обновлено: 10:15 31.05.2023)
В ЛНР и Шебекино погибли 5 человек в результате обстрелов со стороны украинских вооружённых формирований
ВСУ обстреляли п. Карпаты в Перевальском районе Луганской Народной Республики, в результате чего, по предварительной информации, 5 человек погибли и 19 ранены, сообщили в телеграм-канале представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины 31 мая.
Удар украинских войск нанесён с использованием американской ракетной системы залпового огня HIMARS, противник выпустил 4 ракеты по строительному городку и зданию птицефабрики, говорится в сообщении.
Вооружённые формирования Украины нанесли удар ствольной артиллерией по пункту временного размещения, где находились старики и дети, в результате чего погиб охранник этого учреждения, двое людей ранены и находятся в реанимации, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
ВФУ нанесли три прямых удара по мирному объекту, подчеркнул он.
Ночью 31 мая украинские войска обстреляли Шебекино с использованием ракетной системы залпового огня «Град», в результате чего пострадали четыре человека, сообщил Гладков.
Также повреждены 8 многоквартирных и 4 частных жилых домов, школа и 2 административных учреждения, написал губернатор.
Начинается эвакуация детей из Шебекинского и Грайворонского округов в Воронеж, заявил Гладков.
Пожар в Краснодарском крае
Рано утром в Северском районе случился пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода по причине атаке беспилотным летательным аппаратом, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём телеграм-канале 31 мая.
Зеленский отчитался перед Грэмом по поводу планируемого контрнаступления украинских войск
Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент Украины Владимир Зеленский тщательно проинформировал его о предстоящем контрнаступлении ВСУ, сообщило издание Politico со ссылкой на слова политика.
Контрнаступление, по его мнению, начнётся в предстоящие дни, заявил Грэм.
Операции ВСУ по формированию необходимых условий для их контрнаступления уже идут, в ходе которых Киев стремится растянуть российскую оборону и заставить командование Вооружённых сил РФ гадать, что будет дальше, признался сенатор.
Россия донесёт информацию в Европе об атаке Киева на Москву до тех, кто «в танке»
Российское постпредство при Европейском союзе предоставит всю необходимую информацию о террористической атаке Киева на Москву представителю внешнеполитической службы ЕС Петеру Стано и остальным «невкурсантам», которые сидят в «брюссельских танках», заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своём телеграм-канале.
Сам Стано сказал о том, что сообщения об украинских беспилотниках над Москвой приняты к сведению, но, по его мнению, вне компетенции внешнеполитической службы ЕС давать комментарии по этому поводу.
Он также заявил, что якобы не знает ничего о происхождении и деталях инцидента.
В МИД РФ подчеркнули, что решительно осуждают попытки террористических атак со стороны Украины.
Террор для киевских властей стал зловещей практикой, они давно открыто призывали к нанесению ударов по Москве, говорится в сообщении телеграм-канала министерства.
Такие атаки не имеют смысла с военной точки зрения и направлены исключительно против мирных жителей с целью посеять панику среди них, отметили в МИД РФ.
Запад своей поддержкой подталкивает Киев к более безрассудным деяниям, включая акты терроризма, нарушения международного гуманитарного права и военные преступления, говорится в сообщении.
Заявления НАТО о том, что киевские власти не будут принимать решения о нанесении ударов вглубь территории России, лицемерны, следовательно, РФ оставляет за собой право на принятие самых жёстких ответных мер на украинские теракты, подчеркнули в Министерстве.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон показывает свою поддержку украинских нацистов, когда игнорирует их теракты на территории РФ, сообщило РИА «Новости» 31 мая.
Залужный и Сырский объявлены в розыск
МВД России объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского.
Основаниями для розыска стали неназванные статьи Уголовного кодекса РФ, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные ведомственной базы разыскиваемых.