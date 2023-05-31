https://ukraina.ru/20230531/1046738272.html

Жертвы в ЛНР и Шебекино в результате обстрелов со стороны ВСУ. Главное на Украине на утро 31 мая

Жертвы в ЛНР и Шебекино в результате обстрелов со стороны ВСУ. Главное на Украине на утро 31 мая - 31.05.2023 Украина.ру

Жертвы в ЛНР и Шебекино в результате обстрелов со стороны ВСУ. Главное на Украине на утро 31 мая

В ЛНР и Шебекино погибли 5 человек в результате обстрелов со стороны украинских вооружённых формирований

2023-05-31T09:24

2023-05-31T09:24

2023-05-31T10:15

хроники

эксклюзив

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ВСУ обстреляли п. Карпаты в Перевальском районе Луганской Народной Республики, в результате чего, по предварительной информации, 5 человек погибли и 19 ранены, сообщили в телеграм-канале представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины 31 мая.Удар украинских войск нанесён с использованием американской ракетной системы залпового огня HIMARS, противник выпустил 4 ракеты по строительному городку и зданию птицефабрики, говорится в сообщении.Ночные обстрелы ШебекиноВооружённые формирования Украины нанесли удар ствольной артиллерией по пункту временного размещения, где находились старики и дети, в результате чего погиб охранник этого учреждения, двое людей ранены и находятся в реанимации, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.ВФУ нанесли три прямых удара по мирному объекту, подчеркнул он.Ночью 31 мая украинские войска обстреляли Шебекино с использованием ракетной системы залпового огня «Град», в результате чего пострадали четыре человека, сообщил Гладков.Также повреждены 8 многоквартирных и 4 частных жилых домов, школа и 2 административных учреждения, написал губернатор.Начинается эвакуация детей из Шебекинского и Грайворонского округов в Воронеж, заявил Гладков.Пожар в Краснодарском краеРано утром в Северском районе случился пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода по причине атаке беспилотным летательным аппаратом, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём телеграм-канале 31 мая.Зеленский отчитался перед Грэмом по поводу планируемого контрнаступления украинских войскАмериканский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент Украины Владимир Зеленский тщательно проинформировал его о предстоящем контрнаступлении ВСУ, сообщило издание Politico со ссылкой на слова политика.Контрнаступление, по его мнению, начнётся в предстоящие дни, заявил Грэм.Операции ВСУ по формированию необходимых условий для их контрнаступления уже идут, в ходе которых Киев стремится растянуть российскую оборону и заставить командование Вооружённых сил РФ гадать, что будет дальше, признался сенатор.Россия донесёт информацию в Европе об атаке Киева на Москву до тех, кто «в танке»Российское постпредство при Европейском союзе предоставит всю необходимую информацию о террористической атаке Киева на Москву представителю внешнеполитической службы ЕС Петеру Стано и остальным «невкурсантам», которые сидят в «брюссельских танках», заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своём телеграм-канале.Сам Стано сказал о том, что сообщения об украинских беспилотниках над Москвой приняты к сведению, но, по его мнению, вне компетенции внешнеполитической службы ЕС давать комментарии по этому поводу.Он также заявил, что якобы не знает ничего о происхождении и деталях инцидента.В МИД РФ подчеркнули, что решительно осуждают попытки террористических атак со стороны Украины.Террор для киевских властей стал зловещей практикой, они давно открыто призывали к нанесению ударов по Москве, говорится в сообщении телеграм-канала министерства.Такие атаки не имеют смысла с военной точки зрения и направлены исключительно против мирных жителей с целью посеять панику среди них, отметили в МИД РФ.Запад своей поддержкой подталкивает Киев к более безрассудным деяниям, включая акты терроризма, нарушения международного гуманитарного права и военные преступления, говорится в сообщении.Заявления НАТО о том, что киевские власти не будут принимать решения о нанесении ударов вглубь территории России, лицемерны, следовательно, РФ оставляет за собой право на принятие самых жёстких ответных мер на украинские теракты, подчеркнули в Министерстве.Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон показывает свою поддержку украинских нацистов, когда игнорирует их теракты на территории РФ, сообщило РИА «Новости» 31 мая.Залужный и Сырский объявлены в розыскМВД России объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского.Основаниями для розыска стали неназванные статьи Уголовного кодекса РФ, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные ведомственной базы разыскиваемых.

https://ukraina.ru/20230530/1046727037.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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хроники, эксклюзив