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Военный эксперт о том, что случится, если террористы из ВСУ прорвутся на Белгородчину

Военный эксперт о том, что случится, если террористы из ВСУ прорвутся на Белгородчину - 31.05.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, что случится, если террористы из ВСУ прорвутся на Белгородчину

Грайворонский рейд украинских диверсантов показал, что, к сожалению, у России есть недоработки в организации обороны и усилении границы с Харьковской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время второй чеченской войны Геннадий Алёхин

2023-05-31T05:30

2023-05-31T05:30

2023-05-31T11:44

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Сохраняется опасность того, что противник может захватить какой-нибудь населенный пункт на границе. Это чисто террористические методы, которые использовали боевики во время войны в Чечне, рассказал эксперт.Повторение таких рейдов можно в любой точке Белгородского региона. Все зависит от того, насколько военные (Минобороны, Росгвардия, ФСБ и пограничники) будут четко и согласованно действовать между собой, добавил он.В Белгородской области может произойти то же самое, учитывая поток беженцев и другие обстоятельства. Диверсанты могут взять в заложники небольшое скопление людей и начать выдвигать политические требования, указал эксперт.Избежать такого сценария мы можем только благодаря качественной работе наших спецслужб, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, диверсанты, терроризм, белгородская область, спецслужбы