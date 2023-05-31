Военный эксперт о том, что случится, если террористы из ВСУ прорвутся на Белгородчину - 31.05.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, что случится, если террористы из ВСУ прорвутся на Белгородчину
Военный эксперт о том, что случится, если террористы из ВСУ прорвутся на Белгородчину - 31.05.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, что случится, если террористы из ВСУ прорвутся на Белгородчину
Грайворонский рейд украинских диверсантов показал, что, к сожалению, у России есть недоработки в организации обороны и усилении границы с Харьковской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время второй чеченской войны Геннадий Алёхин
2023-05-31T05:30
2023-05-31T11:44
новости
диверсанты
терроризм
белгородская область
спецслужбы
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Сохраняется опасность того, что противник может захватить какой-нибудь населенный пункт на границе. Это чисто террористические методы, которые использовали боевики во время войны в Чечне, рассказал эксперт.Повторение таких рейдов можно в любой точке Белгородского региона. Все зависит от того, насколько военные (Минобороны, Росгвардия, ФСБ и пограничники) будут четко и согласованно действовать между собой, добавил он.В Белгородской области может произойти то же самое, учитывая поток беженцев и другие обстоятельства. Диверсанты могут взять в заложники небольшое скопление людей и начать выдвигать политические требования, указал эксперт.Избежать такого сценария мы можем только благодаря качественной работе наших спецслужб, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, диверсанты, терроризм, белгородская область, спецслужбы
Новости, диверсанты, терроризм, Белгородская область, спецслужбы

Военный эксперт о том, что случится, если террористы из ВСУ прорвутся на Белгородчину

05:30 31.05.2023 (обновлено: 11:44 31.05.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПоврежденная техника с места ликвидации украинской ДРГ
Поврежденная техника с места ликвидации украинской ДРГ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Грайворонский рейд украинских диверсантов показал, что, к сожалению, у России есть недоработки в организации обороны и усилении границы с Харьковской области. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время второй чеченской войны Геннадий Алёхин
Сохраняется опасность того, что противник может захватить какой-нибудь населенный пункт на границе. Это чисто террористические методы, которые использовали боевики во время войны в Чечне, рассказал эксперт.
Повторение таких рейдов можно в любой точке Белгородского региона. Все зависит от того, насколько военные (Минобороны, Росгвардия, ФСБ и пограничники) будут четко и согласованно действовать между собой, добавил он.
"Это очень большая работа для [российских] спецслужб. И в этом случае спецслужбам могут помочь тероборонщики, которые не хуже участковых знают, кто куда приезжает. Не надо думать, что в Москве террористы прорывались через блокпосты. Они собрались в нескольких точках, потом соединились, а потом напали на Дубровку", - подчеркнул Алёхин.
В Белгородской области может произойти то же самое, учитывая поток беженцев и другие обстоятельства. Диверсанты могут взять в заложники небольшое скопление людей и начать выдвигать политические требования, указал эксперт.
Избежать такого сценария мы можем только благодаря качественной работе наших спецслужб, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостидиверсантытерроризмБелгородская областьспецслужбы
 
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