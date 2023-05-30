https://ukraina.ru/20230530/1046716504.html
СК РФ возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Москву
СК РФ возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Москву - 30.05.2023 Украина.ру
СК РФ возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Москву
Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки украинских БПЛА на Москву, сообщается в телеграм-канале СК РФ 30 мая
2023-05-30T14:21
2023-05-30T14:21
2023-05-30T14:21
новости
ск рф
уголовное дело
терроризм
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Как сообщили в оборонном ведомстве РФ, утром 30 мая украинская сторона провела террористическую атаку БПЛА по объектам в Москве. Было задействовано восемь дронов самолетного типа. Пять были сбиты из ЗРК в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ.В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что беспилотники ВСУ, запущенные с Украины идут в режиме радиомолчания.БПЛА на секунду включают GPS, осуществляют корректировку, потом опять отключают GPS и уже после этого выходят на цель, указал эксперт.Поэтому на маршруте следования на беспилотники воздействовать нельзя, их очень тяжело обнаружить, потому что они полностью радиопрозрачные и идут на малых высотах, добавил Кнутов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20230530/1046712023.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ск рф, уголовное дело, терроризм
СК РФ возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Москву
Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки украинских БПЛА на Москву, сообщается в телеграм-канале СК РФ 30 мая
Как сообщили в оборонном ведомстве РФ, утром 30 мая украинская сторона провела террористическую атаку БПЛА по объектам в Москве. Было задействовано восемь дронов самолетного типа. Пять были сбиты из ЗРК в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ.
"По факту атаки беспилотных летательных аппаратов по поручению председателя СК России Главным следственным управлением ведомства возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.
В интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что беспилотники ВСУ, запущенные с Украины идут в режиме радиомолчания.
БПЛА на секунду включают GPS, осуществляют корректировку, потом опять отключают GPS и уже после этого выходят на цель, указал эксперт.
Поэтому на маршруте следования на беспилотники воздействовать нельзя, их очень тяжело обнаружить, потому что они полностью радиопрозрачные и идут на малых высотах, добавил Кнутов.
Полный текст интервью можно прочитать
здесь.