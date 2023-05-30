https://ukraina.ru/20230530/1046712023.html

Подробности атаки беспилотников по Москве, удары ВС РФ на фронте. Главное на Украине на 13:00 30 мая

Подробности атаки беспилотников по Москве, удары ВС РФ на фронте. Главное на Украине на 13:00 30 мая - 30.05.2023 Украина.ру

Подробности атаки беспилотников по Москве, удары ВС РФ на фронте. Главное на Украине на 13:00 30 мая

Появились новые данные о террористической атаке Киева по столице РФ

2023-05-30T13:02

2023-05-30T13:02

2023-05-30T15:32

хроники

эксклюзив

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Утром 30 мая Киев предпринял террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по объектам в Москве, сообщило Минобороны России в своём телеграм-канале.Задействовано восемь БПЛА самолётного типа, все они поражены, говорится в сообщении.В результате использования средств радиолокационной борьбы три из них потеряли управление и отклонились от намеченных целей, остальные пять сбиты с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» в Московской области, заявили в Минобороны РФ.Мэр города Москвы Сергей Собянин сообщил в своём телеграм-канале, что экстренные службы провели необходимые мероприятия по изучению обстоятельств атаки беспилотниками.Эвакуированные жители постепенно возвращаются в свои дома, отметил он.Профильным специалистам дано поручение устранить повреждения жилых зданий в максимально короткие сроки, подчеркнул Собянин.Начало расследования преступленияСледственный комитет Российской Федерации расследует террористическую атаку Киева на Москву, сообщили в телеграм-канале СК 30 мая.В результате падения БПЛА на территории столицы РФ есть незначительные повреждения нескольких зданий, говорится в сообщении.Российские системы противовоздушной обороны сбили ряд вражеских БПЛА на подлёте к Москве, подтвердили в СК.На месте происшествий работают сотрудники Следственного Комитета РФ, устанавливаются лица, причастные к преступлению, говорится в сообщении.Глава Генеральной прокуратуры Российской Федерации Игорь Краснов поручил прокуратуре Москвы и Московской области проконтролировать расследование обстоятельств происшествий, говорится в заявлении на сайте ГП РФ.Сотрудники прокуратуры будут координировать работу правоохранительных органов и специальных служб в Троицком и Новомосковском административных округах, Юго-Западном округе Москвы и в Подмосковье, сообщили в ведомстве.В Московской области происшествия зафиксированы в г. о. Красногорск и в Одинцовском городском округе, добавили в ГП РФ.Какими беспилотниками Киев атаковал Москву и откуда они прилетели?Руководитель Центра развития транспортных технологий, авиационный эксперт Алексей Рогозин отметил, что Украина использовала при теракте в столице России БПЛА, подобные тем, которыми она атаковала Краснодар.Согласно открытым данным, эти беспилотники пока не были замечены в зоне проведения спецоперации, добавил он.Такие БПЛА самолётного типа с двигателями внутреннего сгорания способны пролететь до 1000 км, поэтому их могли запустить с подконтрольных Киеву территорий, подчеркнул Рогозин.Атаки могли идти с территории Прибалтики, от которой до Москвы по прямой 700 километров, или из Харькова, отметил генеральный директор ассоциации «Аэронекст» НТИ Глеб Бабинцев.Беспилотник самолётного типа может пролететь 1,5–2 тысячи километров, добавил он.Возможно, это были украинские БПЛА UJ-22, один из которых не взорвался, что позволит правоохранительным органам узнать, куда он летел и какие цели преследовал Киев, сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Комментарии российских политиков по поводу террористической атаки Киева на МосквуУкраина наносит удары туда, куда глаза глядят, и это в основном гражданские объекты, сказал сенатор РФ от крымского региона Сергей Цеков. Его слова приводят РИА «Новости» и газета «Известия» 30 мая.Киев в своих попытках террористических атак на мирное население демонстрирует своё бессилие на фронте в боях с российскими военными, отметил он.Украинскую атаку беспилотниками по Москве можно считать актом терроризма, ведь её целью, по его мнению, было поразить жилые дома, а не военные объекты, подчеркнул Цеков.Профессионализм силовых и правоохранительных структур России и их длительный опыт в борьбе с террористическими атаками позволит избежать значительных разрушений мирных объектов, уверена сенатор Совета Федерации Наталия Косихина.Соответствующие ведомства дадут объективную оценку произошедшим событиям, установят и приведут к строгой ответственности тех, кто организовывает циничные и безнравственные атаки на мирное население, сказала она.Киев не достиг намеченных результатов в ходе провокации в Москве, но Запад узнает об этой попытке, считает врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он написал об этом в своём телеграм-канале 30 мая.Москва оказалась более защищенной, чем представлял себе противник, а экстренные службы показали пример сплочённой работы, отметил Пушилин.Эта атака ещё больше сплотила граждан России, подчеркнул врио главы ДНР.Не публиковать кадры работы российских систем ПВОГлава городского округа Истра Татьяна Витушева в своём телеграм-канале обратилась к гражданам России не публиковать и не комментировать кадры работы российских систем противовоздушной обороны.В районе деревни Павлово-1 работники экстренных служб обследуют территорию на предмет падения мелких фрагментов БПЛА, добавила она.Фото- и видеосъёмка беспилотников противника и публикация работы российской ПВО в сети играет на руку Киеву, считает член президиума «Офицеров России» Роман Шкурлатов. Его слова приводит РИА «Новости» 30 мая.«Мы не можем себе позволить подобную расхлябанность, поэтому за такое нужно ввести уголовную ответственность», — добавил он.Лондон вербует иностранных наёмников для ВСУ через сайт поиска работыОфициальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появление на британском сервисе по поиску работы Adzuna сообщения относительно поиска наемников из стран Ближнего Востока и Северной Африки для участия в украинском контрнаступлении, сообщило Министерство иностранных дел Российской Федерации на официальном сайте 30 мая.Adzuna — это частная компания, и нет сомнений в том, что за этим, скорее всего, стоят спецслужбы Соединённого королевства, которые готовы выплачивать крупные гонорары за наем иностранных наёмников для ВСУ за счёт налогоплательщиков своей страны, сказала Захарова.Любая вооружённая деятельность против российских военных будет сразу же пресекаться, а группировки наёмников будут уничтожены, отметила представитель МИД.Лондон лихорадочно стремится пополнить ряды ВСУ перед их предстоящим контрнаступлением, поэтому не следует поддаваться на его вербовку, добавила официальный представитель МИД России.Удары ВС России по позициям украинских вооружённых формирований в зоне СВОВ результате ракетно-бомбовых ударов Авиацией южной группировки войск по объектам ВСУ на оккупированных Киевом территориях Донецкой Народной Республики поражён пункт временной дислокации 5 отдельной штурмовой бригады украинских войск, сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ 30 мая.В Авдеевке и Марьинке российская авиация также уничтожила опорные пункты и склады боеприпасов 110-й отдельной механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ с потерями противника в военной технике и личном составе, говорится в сообщении.Подразделениями южной группировки войск пресечены три вражеских попытки прорвать линию обороны ВС РФ на Соледаро-Артёмовском направлении и одна на Авдеевском, в ходе чего украинские войска понесли потери в личном составе, военной техники и были рассеяны, отметили в Минобороны России.На Краснолиманском направлении российские военные нанесли удары по скоплению живой силы и легкобронированной техники с использованием ракетных систем залпового огня «Град», говорится в сообщении.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив