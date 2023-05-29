https://ukraina.ru/20230529/1046667601.html

Чем и когда закончится СВО и жить ли России с санкциями после - Колташов

Чем и когда закончится СВО и жить ли России с санкциями после - Колташов - 29.05.2023 Украина.ру

Чем и когда закончится СВО и жить ли России с санкциями после - Колташов

Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал о возможных сроках и исходах украинского конфликта с экономической точки зрения, а также о воздействии антироссийских санкций после СВО:

2023-05-29T12:29

2023-05-29T12:29

2023-05-29T12:29

колташов

сво

видео

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00:41 - Сколько протянет украинский конфликт? 05:29 - О смене настроений в украинском тылу; 24:41 - Рассыпется ли украинский фронт при свержении режима?26:20 - Жизнь под санкциями после СВО.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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