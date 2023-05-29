Чем и когда закончится СВО и жить ли России с санкциями после - Колташов - 29.05.2023 Украина.ру
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Чем и когда закончится СВО и жить ли России с санкциями после - Колташов
Чем и когда закончится СВО и жить ли России с санкциями после - Колташов - 29.05.2023 Украина.ру
Чем и когда закончится СВО и жить ли России с санкциями после - Колташов
Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал о возможных сроках и исходах украинского конфликта с экономической точки зрения, а также о воздействии антироссийских санкций после СВО:
2023-05-29T12:29
2023-05-29T12:29
колташов
сво
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00:41 - Сколько протянет украинский конфликт? 05:29 - О смене настроений в украинском тылу; 24:41 - Рассыпется ли украинский фронт при свержении режима?26:20 - Жизнь под санкциями после СВО.
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колташов, сво, видео, видео
Колташов, СВО, Видео

Чем и когда закончится СВО и жить ли России с санкциями после - Колташов

12:29 29.05.2023
 
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Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал о возможных сроках и исходах украинского конфликта с экономической точки зрения, а также о воздействии антироссийских санкций после СВО:
00:41 - Сколько протянет украинский конфликт?
05:29 - О смене настроений в украинском тылу;
24:41 - Рассыпется ли украинский фронт при свержении режима?
26:20 - Жизнь под санкциями после СВО.
 
КолташовСВОВидео
 
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