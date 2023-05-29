https://ukraina.ru/20230529/1046666615.html

Глава Минкульта Украины "освободил" руки Родине-матери под неприличные западные жесты

Глава Минкульта Украины "освободил" руки Родине-матери под неприличные западные жесты - 29.05.2023 Украина.ру

Глава Минкульта Украины "освободил" руки Родине-матери под неприличные западные жесты

Министр культуры Украины Александр Ткаченко сделал неоднозначную публикацию в своем телеграм-канале. Руководитель ведомства 28 мая разместил там "ответ" на удары по промышленным объектам Киева

2023-05-29T12:07

2023-05-29T12:07

2023-05-29T12:07

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родина-мать

александр ткаченко

министерство культуры и туризма украины

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"Культура прет со всех щелей…", "Клиника", "Стоял и будет стоять символом Русского мира. Всякие карикатуры минуют в прошлое, а Киев будет русским. Русским и будет стоять", "Одной рукой сносят Родину-мать, потому что она - "наследие советской оккупации", другой используют её в псевдопатриотической пропаганде. Шиза", "Министр бескультурия Украины", "Какая страна такая и культура", "Анекдот про прачечную оказался не анекдотом", - отреагировали люди.Судьбу монумента Родина-мать в Киеве обсуждают уже не первый год. Изначально местные депутаты хотели снести памятник в рамках декоммунизации. Однако в последнее время речь идет о том, чтобы убрать из рук Родины-матери советский герб. Правда и это пока сделать не могут, пока добраться до советского символа у киевского режима не получается из-за дороговизны и технической сложности такой переделки.

https://ukraina.ru/20230529/1046665479.html

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