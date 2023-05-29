Глава Минкульта Украины "освободил" руки Родине-матери под неприличные западные жесты - 29.05.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230529/1046666615.html
Глава Минкульта Украины "освободил" руки Родине-матери под неприличные западные жесты
Глава Минкульта Украины "освободил" руки Родине-матери под неприличные западные жесты - 29.05.2023 Украина.ру
Глава Минкульта Украины "освободил" руки Родине-матери под неприличные западные жесты
Министр культуры Украины Александр Ткаченко сделал неоднозначную публикацию в своем телеграм-канале. Руководитель ведомства 28 мая разместил там "ответ" на удары по промышленным объектам Киева
2023-05-29T12:07
2023-05-29T12:07
новости
киев
украина
новости украины
памятник
родина-мать
александр ткаченко
министерство культуры и туризма украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102665/03/1026650310_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9eb965661a7d3c63f3cc2c92c951fdb1.jpg
"Культура прет со всех щелей…", "Клиника", "Стоял и будет стоять символом Русского мира. Всякие карикатуры минуют в прошлое, а Киев будет русским. Русским и будет стоять", "Одной рукой сносят Родину-мать, потому что она - "наследие советской оккупации", другой используют её в псевдопатриотической пропаганде. Шиза", "Министр бескультурия Украины", "Какая страна такая и культура", "Анекдот про прачечную оказался не анекдотом", - отреагировали люди.Судьбу монумента Родина-мать в Киеве обсуждают уже не первый год. Изначально местные депутаты хотели снести памятник в рамках декоммунизации. Однако в последнее время речь идет о том, чтобы убрать из рук Родины-матери советский герб. Правда и это пока сделать не могут, пока добраться до советского символа у киевского режима не получается из-за дороговизны и технической сложности такой переделки.
https://ukraina.ru/20230529/1046665479.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102665/03/1026650310_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_438353dbd16fac017ea65b6f9b40ed5d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, украина, новости украины, памятник, родина-мать, александр ткаченко, министерство культуры и туризма украины
Новости, Киев, Украина, Новости Украины, памятник, Родина-мать, Александр Ткаченко, Министерство культуры и туризма Украины

Глава Минкульта Украины "освободил" руки Родине-матери под неприличные западные жесты

12:07 29.05.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанк
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
Министр культуры Украины Александр Ткаченко сделал неоднозначную публикацию в своем телеграм-канале. Руководитель ведомства 28 мая разместил там "ответ" на удары по промышленным объектам Киева

"Київ стояв, стоїть і буде стояти" ("Киев стол, стоит и стоять будет" - ред.), - подписал Ткаченко снимок, где Родина-мать показывает неприличные жесты обеими руками.
"Культура прет со всех щелей…", "Клиника", "Стоял и будет стоять символом Русского мира. Всякие карикатуры минуют в прошлое, а Киев будет русским. Русским и будет стоять", "Одной рукой сносят Родину-мать, потому что она - "наследие советской оккупации", другой используют её в псевдопатриотической пропаганде. Шиза", "Министр бескультурия Украины", "Какая страна такая и культура", "Анекдот про прачечную оказался не анекдотом", - отреагировали люди.
Судьбу монумента Родина-мать в Киеве обсуждают уже не первый год. Изначально местные депутаты хотели снести памятник в рамках декоммунизации. Однако в последнее время речь идет о том, чтобы убрать из рук Родины-матери советский герб. Правда и это пока сделать не могут, пока добраться до советского символа у киевского режима не получается из-за дороговизны и технической сложности такой переделки.
Вчера, 11:45
Переименовали и надругались: в Киеве украинизировали БулгаковаНа фасаде музея Михаила Булгакова изменили надпись на мемориальной доске писателя. Русскоязычная надпись "русский, советский писатель Михаил Булгаков" была изменена на "киянин, лікар, письменник Михаїл Булгаков" (киевлянин, врач, писатель). Об этом 29 мая сообщили местные СМИ
 
НовостиКиевУкраинаНовости УкраиныпамятникРодина-матьАлександр ТкаченкоМинистерство культуры и туризма Украины
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:42Владимир Попов: кто он
22:27Михаил Резникович: кто он
21:54Ариф Эсин: Турция выбирает стабильность и хорошие отношения с Россией, поэтому Эрдоган победил
21:35Венесуэла может присоединиться к БРИКС
21:33Ариф Эсин: Турции выбирает стабильность и хорошие отношения с Россией, поэтому Эрдоган победил (англ.)
21:30Результаты победы Эрдогана в среднесрочной перспективе
20:38Президент США призвал граждан заботиться о военнослужащих национальных вооруженных сил
20:07В ВСУ опасаются, что некоторые населенные пункты могут в скором времени отойти к России
19:51Канцлер Германии пригласил переизбранного президента Турции в Берлин
19:29Двое сербов получили ранения в результате столкновения представителей международных сил НАТО в Косово
18:59Американский сенатор Линдси Грэм рад возможности разозлить российские власти
18:44Тревога в Киеве или удары по центрам принятия решений. Итоги 29 мая на Украине
18:30Ликвидирован украинский боевик Пётр Бабак
18:09Госдума рассмотрит проект о блокировке платформ по сбору средств для ВСУ – источник
18:05Военный эксперт рассказал, как Белгородская тероборона будет отражать новые атаки ВСУ
18:00"Майдан" на улице Ленина и украинские корни Шолохова
17:53Рада утвердила отмену 9 мая на Украине
17:38После окончания конфликта поставляемое ВСУ оружие будут применять против Запада - СМИ
17:37Бриллиант имперской короны. Битва за Африку определит будущее XXI века
17:36Крымчанин признался в подготовке к госизмене
Лента новостейМолния