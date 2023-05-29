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Переименовали и надругались: в Киеве украинизировали Булгакова
Переименовали и надругались: в Киеве украинизировали Булгакова - 29.05.2023 Украина.ру
Переименовали и надругались: в Киеве украинизировали Булгакова
На фасаде музея Михаила Булгакова изменили надпись на мемориальной доске писателя. Русскоязычная надпись "русский, советский писатель Михаил Булгаков" была изменена на "киянин, лікар, письменник Михаїл Булгаков" (киевлянин, врач, писатель). Об этом 29 мая сообщили местные СМИ
2023-05-29T11:45
2023-05-29T11:45
2023-05-29T11:45
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Уточняется, что текст на мемориальной доске решили изменить "по инициативе коллектива" и согласно закону об украинизации.Практически сразу после переделки неизвестные облили мемориальную доску красной краской. Директор дома-музея Булгакова Людмила Губианури заявила, что ее сотрудники доску отмывать не будут."Мы так и оставим. Это тоже коммуникация. Все ясно, почему так происходит, из-за чего. Историю не нужно запрещать, нужно объяснить, что такие личности, как Булгаков требуют объяснения, потому что это все равно наша история. Мы должны понимать, почему так получилось, почему были такие взгляды или не такие. Не все знают. Чаще всего, цитируют его произведения, не очень понимая, какой исторический контекст, что именно он писал, какие у него были политические взгляды", - сказала она.
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новости, киев, украина, новости украины, михаил булгаков, мемориальные доски, осквернение
Новости, Киев, Украина, Новости Украины, Михаил Булгаков, мемориальные доски, осквернение
Переименовали и надругались: в Киеве украинизировали Булгакова
На фасаде музея Михаила Булгакова изменили надпись на мемориальной доске писателя. Русскоязычная надпись "русский, советский писатель Михаил Булгаков" была изменена на "киянин, лікар, письменник Михаїл Булгаков" (киевлянин, врач, писатель). Об этом 29 мая сообщили местные СМИ
Уточняется, что текст на мемориальной доске решили изменить "по инициативе коллектива" и согласно закону об украинизации.
"Чому не Мыкола?", "Интересно, им легче стало?", "Тогда должен быть Михайло, а не Михаил. А то как-то не до конца украинизировали", "А чому нэ Булгаченко чи Булгачук?", "Агония", "Ликарь, письменник", где-то в средневековье застряли со своей мовой", - отреагировали пользователи сети.
Практически сразу после переделки неизвестные облили мемориальную доску красной краской. Директор дома-музея Булгакова Людмила Губианури заявила, что ее сотрудники доску отмывать не будут.
"Мы так и оставим. Это тоже коммуникация. Все ясно, почему так происходит, из-за чего. Историю не нужно запрещать, нужно объяснить, что такие личности, как Булгаков требуют объяснения, потому что это все равно наша история. Мы должны понимать, почему так получилось, почему были такие взгляды или не такие. Не все знают. Чаще всего, цитируют его произведения, не очень понимая, какой исторический контекст, что именно он писал, какие у него были политические взгляды", - сказала она.