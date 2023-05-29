https://ukraina.ru/20230529/1046603347.html

Военный эксперт объяснил, почему РФ не победит ВСУ новой мобилизацией или ударами по мостам через Днепр

Военный эксперт объяснил, почему РФ не победит ВСУ новой мобилизацией или ударами по мостам через Днепр - 29.05.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему РФ не победит ВСУ новой мобилизацией или ударами по мостам через Днепр

Нужно иметь в виду, что людские ресурсы Украины, несмотря на большие потери, не иссякли. Весь 2022 год и первые месяцы 2023 года их штучные специалисты (командиры расчетов и средний офицерский уровень) прошли переподготовку на базах в Великобритании, Польше и Харьковской области. Это дает свои результаты, потому что ВСУ по-прежнему ведут бои.

2023-05-29T06:30

2023-05-29T06:30

2023-05-29T06:30

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мобилизация

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Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.руАлехин считает, что для выполнения всех целей СВО России недостаточно принять простые решения вроде проведения еще одной волны частичной мобилизации или уничтожения мостов через Днепр, но если в силу каких-то причин и обстоятельств не будет политического вмешательства в дела военных (переговорные процессы), нашей армии по силам выполнить эти задачи.Понятно, что чем быстрее будут решены поставленные задачи, тем лучше. Ресурсов у нас достаточно. И мы сейчас находимся в таком положении, что если мы не достигнем цели СВО, национальная безопасность России останется под угрозой. Нельзя допустить существование в нашем подбрюшье такой Украины. Отступать некуда, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, сво, мосты, днепр, мобилизация