https://ukraina.ru/20230529/1046603347.html
Военный эксперт объяснил, почему РФ не победит ВСУ новой мобилизацией или ударами по мостам через Днепр
Военный эксперт объяснил, почему РФ не победит ВСУ новой мобилизацией или ударами по мостам через Днепр - 29.05.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему РФ не победит ВСУ новой мобилизацией или ударами по мостам через Днепр
Нужно иметь в виду, что людские ресурсы Украины, несмотря на большие потери, не иссякли. Весь 2022 год и первые месяцы 2023 года их штучные специалисты (командиры расчетов и средний офицерский уровень) прошли переподготовку на базах в Великобритании, Польше и Харьковской области. Это дает свои результаты, потому что ВСУ по-прежнему ведут бои.
2023-05-29T06:30
2023-05-29T06:30
2023-05-29T06:30
новости
россия
всу
сво
мосты
днепр
мобилизация
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Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.руАлехин считает, что для выполнения всех целей СВО России недостаточно принять простые решения вроде проведения еще одной волны частичной мобилизации или уничтожения мостов через Днепр, но если в силу каких-то причин и обстоятельств не будет политического вмешательства в дела военных (переговорные процессы), нашей армии по силам выполнить эти задачи.Понятно, что чем быстрее будут решены поставленные задачи, тем лучше. Ресурсов у нас достаточно. И мы сейчас находимся в таком положении, что если мы не достигнем цели СВО, национальная безопасность России останется под угрозой. Нельзя допустить существование в нашем подбрюшье такой Украины. Отступать некуда, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, сво, мосты, днепр, мобилизация
Новости, Россия, ВСУ, СВО, мосты, Днепр, мобилизация
Военный эксперт объяснил, почему РФ не победит ВСУ новой мобилизацией или ударами по мостам через Днепр
Нужно иметь в виду, что людские ресурсы Украины, несмотря на большие потери, не иссякли. Весь 2022 год и первые месяцы 2023 года их штучные специалисты (командиры расчетов и средний офицерский уровень) прошли переподготовку на базах в Великобритании, Польше и Харьковской области. Это дает свои результаты, потому что ВСУ по-прежнему ведут бои.
Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
"Более того, мы не видим массового бегства населения из Украины. Это у нас бежали через Верхний Ларс в Грузию, а у них такого в массовом количестве не было. Можно сколько угодно говорить, что их насильно не выпускают, но ряды ВСУ пополняются регулярно", - отметил эксперт.
Алехин считает, что для выполнения всех целей СВО России недостаточно принять простые решения вроде проведения еще одной волны частичной мобилизации или уничтожения мостов через Днепр, но если в силу каких-то причин и обстоятельств не будет политического вмешательства в дела военных (переговорные процессы), нашей армии по силам выполнить эти задачи.
Понятно, что чем быстрее будут решены поставленные задачи, тем лучше. Ресурсов у нас достаточно. И мы сейчас находимся в таком положении, что если мы не достигнем цели СВО, национальная безопасность России останется под угрозой. Нельзя допустить существование в нашем подбрюшье такой Украины. Отступать некуда, заключил собеседник издания.