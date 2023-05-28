https://ukraina.ru/20230528/1046635988.html

"Вокруг Булгакова": сатана из ЧК

"Вокруг Булгакова": сатана из ЧК - 28.05.2023 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": сатана из ЧК

Среди части булгаковедов распространено мнение, что прототипом Воланда из "Мастера и Маргариты", помимо самоочевидного Сталина, был также Глеб Бокий. Это не... Украина.ру, 28.05.2023

2023-05-28T05:44

2023-05-28T05:44

2023-05-28T05:44

"вокруг булгакова"

эксклюзив

михаил булгаков

мастер и маргарита

нквд

мистика

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Среди части булгаковедов распространено мнение, что прототипом Воланда из "Мастера и Маргариты", помимо самоочевидного Сталина, был также Глеб Бокий. Это не смотря на то, что сам Булгаков предупреждал – не надо искать прототипы… Ну, булгаковедам Булгаков не указ.Булгаков, вроде бы, не давал никаких поводов заподозрить себя в том, что он что-то знал о Бокии, но… слухами земля полнится. К тому же сам Бокий несколько напоминал нарисованный Булгаковым портрет Воланда.Что касается всего остального…Во-первых, Бокий возглавлял секретный Спецотдел ЧК – ОГПУ – НКВД.Отдел занимался делами вполне практическими – вопросами шифровки и дешифровки, но его окружал флёр таинственности, чуть ли не мистичности. Есть у нас подозрение, что мифология эта имеет позднейшее происхождение – либо 70-е, либо 90-е годы, когда начал распространяться интерес ко всяким загадочным явлениям.Тут нужно всё-таки помнить, что в СССР вообще и в сталинском СССР тем более было слишком много секретного – за любой проходной с безобидным названием типа НПП "Синь" могло скрываться что-то совершенно секретное.Могла ли эта повседневная секретность привлечь внимание Булгакова? Вероятно, да, но отметим – его творчестве ничего такого нет. Ему были интересны не структуры, а люди, причём люди, функционирующие во вполне обычной бытовой среде. Даже в случае с "Роковыми яйцами" изобретение Персикова отнюдь не засекречивают, хотя он получает охрану от ОГПУ.Во-вторых, отдел Бокия занимался паранормальными явлениями, телепатией и гипнозом.На самом деле это современная мифология – явлениями этими занимался не отдел, а Александр Барченко, которому покровительствовал Бокий.Разумеется, такая тема не могла не заинтересовать Булгакова, и он активно пользовался творческими возможностями, которые предоставляют эти темы (вспомним поразительные знания о прошлом и будущем персонажей, демонстрируемые шайкой Воланда).Проблема в том, что это всё никакого отношения к Бокию, Барченко и НКВД не имеет – тематика паранормальных явлений была очень популярна в российском обществе 10-х годов и интерес сохранился в более поздний период. Достаточно вспомнить многочисленные розыгрыши самого Булгакова, когда он принимал участие в самодеятельных спиритических сеансах.В-третьих, Бокий был арестован и расстрелян по обвинению в принадлежности к контрреволюционной масонской (!) организации "Единое трудовое братство".Эта информация, разумеется, не могла не вызвать реакции у тех булгаковедов, которые полагают, что если сам Булгаков по каким-то причинам случайно не был масоном, розенкрейцером и тамплиером, то уж точно имел в виду масонские ритуалы при написании "Мастера и Маргариты".Тут ответ простой – Булгаков не мог знать, за что был расстрелян Бокий. Более того, он и о самом факте расстрела не должен был знать – в газетах об этом не писали, Ежов ему не докладывал.В-четвёртых, упоминается обычно, что Булгаков мог использовать для описания бала у Воланда "дачный кооператив" Бокия в подмосковном Кучино (сейчас входит в состав городского округа Балашиха), где происходили пьяные оргии и были даже самоубийства.В Кучино он бывал как минимум раз – подаренная ему книга Андрея Белого подписана именно в Кучино, где сейчас находится дом-музей писателя. По версии Бориса Соколова именно Белый мог рассказать Булгакову о чекистских загулах.Кроме того, Булгакова, как почитателя Льва Толстого, должен был заинтересовать сам по себе этот район – следующая за Кучино станция, Обираловка (сейчас – Железнодорожная), известна как место гибели Анны Карениной.Мы, правда, не понимаем, где именно в сцене бала булгаковеды нашли пьяную оргию? Да, там пьют, да, там женщины голые, но именно атмосфера оргии отсутствует. Это и не удивительно – имелся виду вполне реальный бал в американском посольстве. Даже в ранней версии, где бала никакого нет, а есть типичная домашняя пирушка с элементами разврата, именно "пьяная оргия" отсутствует – там попросту нет пьяных.В конце концов, в трудах булгаковедов, настаивающих на влиянии Бокия на Булгакова, нет главного – ссылки хоть на какие-то источники, в которых бы говорилось, что Булгаков знал что-то о работе Бокия. И ведь не сказать, что такой уж жёсткий дефицит источников – есть масса воспоминаний, дневники и письма Булгакова, дневник Елены Сергеевны Булгаковой, воспоминания Любови Белозерской…В общем, как ни интересна эта гипотеза, мы должны отказать ей в убедительности. Зиждется она на том, что писатель-мистик не мог не знать… Почему не мог-то? Как дети малые, ей-богу…

https://ukraina.ru/20200703/1028145994.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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эксклюзив, михаил булгаков, мастер и маргарита, нквд, мистика