Получилось 60 на 40. Военный эксперт о том, как Россия серьезно изменила планы наступления ВСУ - 28.05.2023 Украина.ру
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Получилось 60 на 40. Военный эксперт о том, как Россия серьезно изменила планы наступления ВСУ
Получилось 60 на 40. Военный эксперт о том, как Россия серьезно изменила планы наступления ВСУ - 28.05.2023 Украина.ру
Получилось 60 на 40. Военный эксперт о том, как Россия серьезно изменила планы наступления ВСУ
Полномасштабного наступления ВСУ не состоялось благодаря успешной работы российских ВКС, которые смогли уничтожить до 40% боевой техники и до 60% боеприпасов противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-05-28T06:15
2023-05-28T06:15
новости
наступление
всу
лисичанск
авдеевка
вкс
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После изменения тактики, Киев будет совершать небольшие, но достаточно подготовленные контрнаступательные операции на отдельных участках линии соприкосновения, рассказал эксперт.При этом ВСУ выбирают различные участки, которые до этого тестировались различными ротно-тактическими группами. Наступление будет сделано таким образом, что часть этих действий будет отвлекающим маневром, а часть — внезапным ударом, как это было в прошлом году, добавил он.Понятно, что противостояние рано или поздно закончится. Потому что главный элемент этого противостояния — в виде боеприпасов у ВСУ, в последнее время их становится мало. К тому же анонсированное контрнаступление никто для Киева не отменял, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, наступление, всу, лисичанск, авдеевка, вкс
Новости, наступление, ВСУ, Лисичанск, Авдеевка, ВКС

Получилось 60 на 40. Военный эксперт о том, как Россия серьезно изменила планы наступления ВСУ

06:15 28.05.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота экипажа 2С3 "Акация" в ходе спецоперации на Украине
Работа экипажа 2С3 Акация в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Полномасштабного наступления ВСУ не состоялось благодаря успешной работы российских ВКС, которые смогли уничтожить до 40% боевой техники и до 60% боеприпасов противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
После изменения тактики, Киев будет совершать небольшие, но достаточно подготовленные контрнаступательные операции на отдельных участках линии соприкосновения, рассказал эксперт.
При этом ВСУ выбирают различные участки, которые до этого тестировались различными ротно-тактическими группами. Наступление будет сделано таким образом, что часть этих действий будет отвлекающим маневром, а часть — внезапным ударом, как это было в прошлом году, добавил он.
"Поэтому противник ударит там, где, как мы считаем, ему вроде бы делать нечего. Например, это район Лисичанска. Напротив него в Северске идет концентрация сил и средств. Я не знаю, концентрируются ли ВСУ под Купянском и севернее, но они точно концентрируются в Авдеевке. Там отмечается концентрация артиллерии и РСЗО", - подчеркнул Леонков.
Понятно, что противостояние рано или поздно закончится. Потому что главный элемент этого противостояния — в виде боеприпасов у ВСУ, в последнее время их становится мало. К тому же анонсированное контрнаступление никто для Киева не отменял, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостинаступлениеВСУЛисичанскАвдеевкаВКС
 
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