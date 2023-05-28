https://ukraina.ru/20230528/1046611906.html

Получилось 60 на 40. Военный эксперт о том, как Россия серьезно изменила планы наступления ВСУ

Получилось 60 на 40. Военный эксперт о том, как Россия серьезно изменила планы наступления ВСУ - 28.05.2023 Украина.ру

Получилось 60 на 40. Военный эксперт о том, как Россия серьезно изменила планы наступления ВСУ

Полномасштабного наступления ВСУ не состоялось благодаря успешной работы российских ВКС, которые смогли уничтожить до 40% боевой техники и до 60% боеприпасов противника. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-05-28T06:15

2023-05-28T06:15

2023-05-28T06:15

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После изменения тактики, Киев будет совершать небольшие, но достаточно подготовленные контрнаступательные операции на отдельных участках линии соприкосновения, рассказал эксперт.При этом ВСУ выбирают различные участки, которые до этого тестировались различными ротно-тактическими группами. Наступление будет сделано таким образом, что часть этих действий будет отвлекающим маневром, а часть — внезапным ударом, как это было в прошлом году, добавил он.Понятно, что противостояние рано или поздно закончится. Потому что главный элемент этого противостояния — в виде боеприпасов у ВСУ, в последнее время их становится мало. К тому же анонсированное контрнаступление никто для Киева не отменял, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, наступление, всу, лисичанск, авдеевка, вкс