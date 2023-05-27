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Корабль "Иван Хурс" атаковали дроны западного производства, управляемые с помощью Starlink - СМИ

Корабль "Иван Хурс" атаковали дроны западного производства, управляемые с помощью Starlink - СМИ - 27.05.2023 Украина.ру

Корабль "Иван Хурс" атаковали дроны западного производства, управляемые с помощью Starlink - СМИ

Киевский режим совершил атаку на корабль Черноморского флота России „Иван Хурс“ беспилотными катерами западного производства, сообщило РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник 27 мая

2023-05-27T10:09

2023-05-27T10:09

2023-05-27T10:09

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Как сообщается, данные аппараты запускались для атаки на российский корабль из военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове (Николаевская область) ещё в 2018 году.Собеседник агентства сообщил, что управление данными аппаратами осуществлялось с использованием вмонтированных модулей спутникового интернета Starlink, полученных Киевом от Вашингтона.При этом целеуказание беспилотникам обеспечивали также американские средства разведки, добавил источник агентства.В сообщении говорится, что сами драны вряд ли были украинского производства.Внешний вид украинских морских дронов типа „Микола“, которые собираются из комплектующих, поставленных Киеву натовцами, совершенно другой, пояснил собеседник агентства.По его словам, это свидетельствует о том, что Киеву для атак и провокаций в Чёрном море передали „незадекларированную для западной общественности партию новых морских беспилотных аппаратов именно западного производства“.Собеседник агентства предположил, что, вероятнее всего, за этим стоит Великобритания, имеющая "большой опыт создания и боевого применения подобных систем в различных районах мирового океана“.Выбранное место атаки говорится о курсе на эскалацию российско-украинского конфликта, заключил источник.Ранее в Министерство обороны сообщили, что Украина попыталась атаковать катерами-дронами корабль Черноморского флота РФ „Иван Хурс“, который обеспечивал безопасность газопроводов „Турецкий поток“ и „Голубой поток“ в Турции.Как сообщалось, российские моряки уничтожили все беспилотные летательные аппараты в 140 километрах к северо-востоку от пролива Босфор.Сейчас на Украине.ру читают:Залужного будут добивать – он никому уже не нужен Алексей Леонков: Россия отразит атаки ВСУ на Донецк и Лисичанск, а потом бахнет по аэродромам НАТО Александр Полищук о том, в чем не прав Пригожин и что будут делать ВСУ после Бахмута/Артемовска

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новости, черноморский флот, вс рф, киев, украина, россия, корабль, беспилотники, беспилотник, starlink