https://ukraina.ru/20230527/1046621435.html

Военный эксперт объяснил, почему уничтожение аэродромов НАТО ведёт к всеобщей мобилизации в России

Военный эксперт объяснил, почему уничтожение аэродромов НАТО ведёт к всеобщей мобилизации в России - 27.05.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему уничтожение аэродромов НАТО ведёт к всеобщей мобилизации в России

Для бомбардировок мест базирования истребителей F-16 на территории НАТО нам нужно понимать, что это приведет к тому, что региональный конфликт станет глобальным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-05-27T09:20

2023-05-27T09:20

2023-05-27T09:20

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авиация

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мобилизация

сво

бомбардировка

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Нужно понимать, готово ли военно-политическое руководство России к расширению конфликта до размеров глобального. И российская экономика, ВПК и людской ресурс тоже должны быть готовы к срочному обучению и перестройки для ведения глобального конфликта, рассказал эксперт. Если мы начинаем глобальный конфликт, то тотальная мобилизация должна проходить по всем канонам: с оснащением и обучением людей. Пока Россия не готова к ведению глобального конфликта в таком масштабе, добавил он.Поэтому нанесение ударов по аэродромам НАТО было бы красивым пиар-ходом, но в данный момент он безответственный. Чтобы решится на это, нам нужно подготовиться, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, авиация, нато, мобилизация, сво, бомбардировка