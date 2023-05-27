Военный эксперт объяснил, почему уничтожение аэродромов НАТО ведёт к всеобщей мобилизации в России - 27.05.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему уничтожение аэродромов НАТО ведёт к всеобщей мобилизации в России
Военный эксперт объяснил, почему уничтожение аэродромов НАТО ведёт к всеобщей мобилизации в России - 27.05.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему уничтожение аэродромов НАТО ведёт к всеобщей мобилизации в России
Для бомбардировок мест базирования истребителей F-16 на территории НАТО нам нужно понимать, что это приведет к тому, что региональный конфликт станет глобальным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-05-27T09:20
2023-05-27T09:20
новости
авиация
нато
мобилизация
сво
бомбардировка
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Нужно понимать, готово ли военно-политическое руководство России к расширению конфликта до размеров глобального. И российская экономика, ВПК и людской ресурс тоже должны быть готовы к срочному обучению и перестройки для ведения глобального конфликта, рассказал эксперт. Если мы начинаем глобальный конфликт, то тотальная мобилизация должна проходить по всем канонам: с оснащением и обучением людей. Пока Россия не готова к ведению глобального конфликта в таком масштабе, добавил он.Поэтому нанесение ударов по аэродромам НАТО было бы красивым пиар-ходом, но в данный момент он безответственный. Чтобы решится на это, нам нужно подготовиться, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, авиация, нато, мобилизация, сво, бомбардировка
Новости, авиация, НАТО, мобилизация, СВО, бомбардировка

Военный эксперт объяснил, почему уничтожение аэродромов НАТО ведёт к всеобщей мобилизации в России

09:20 27.05.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка мобилизованных перед отправкой в войска
Подготовка мобилизованных перед отправкой в войска - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Для бомбардировок мест базирования истребителей F-16 на территории НАТО нам нужно понимать, что это приведет к тому, что региональный конфликт станет глобальным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Нужно понимать, готово ли военно-политическое руководство России к расширению конфликта до размеров глобального. И российская экономика, ВПК и людской ресурс тоже должны быть готовы к срочному обучению и перестройки для ведения глобального конфликта, рассказал эксперт.
"Войну выигрывают не танки, ракеты или ядерное оружие, а люди. А у нас сейчас в качестве обученных людей выступает кадровый состав ВС, контрактники, добровольцы. Все они в основном находятся в зоне СВО. У нас есть мобилизационный резерв, который еще нужно обучить и дотянуть до их уровня. А еще есть остальные граждане", - подчеркнул Леонков.
Если мы начинаем глобальный конфликт, то тотальная мобилизация должна проходить по всем канонам: с оснащением и обучением людей. Пока Россия не готова к ведению глобального конфликта в таком масштабе, добавил он.
Поэтому нанесение ударов по аэродромам НАТО было бы красивым пиар-ходом, но в данный момент он безответственный. Чтобы решится на это, нам нужно подготовиться, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостиавиацияНАТОмобилизацияСВОбомбардировка
 
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