В Санкт-Петербурге вынесли первый приговор за распространение фейков о российской армии

В России вынесен первый с начала спецоперации приговор по делу об организованной СБУ диверсии

Белгородский областной суд вынес приговор двум обвиняемым в подготовке диверсии против военных эшелонов. Злоумышленники, действовавшие "в интересах националистических подразделений вооруженных сил Украины" получили по 3,5 года колонии строгого режима, сообщили 21 февраля в пресс-службе УФСБ по региону