В Санкт-Петербурге вынесли первый приговор за распространение фейков о российской армии
Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес первый в городе приговор по статье о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Текст документа 29 марта распространила пресс-служба судов Петербурга
"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 лет в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением публикаций в телекоммуникационной сети интернет сроком на 4 года", - говорится в сообщении.
Речь идет о жителе Санкт-Петербурга, поисковике Олеге Белоусове, который в апреле прошлого года разместил в социальной сети "ВКонтакте" в сообществе "Питерские копатели" текстовые сообщения, "содержащие в форме достоверных утверждений заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ против мирного населения в ходе специальной военной операции на Украине".
Прокурор просил для Белоусова 9,5 лет колонии общего режима, однако суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "д" ч. 2 ст. 207.3 (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ) и ч. 2 ст. 280 (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) УК РФ и вынес решение в сторону уменьшения срока тюремного заключения.
Это первый приговор в Петербурге, вынесенный по факту распространения фейков о российской армии.
Это первый приговор в Петербурге, вынесенный по факту распространения фейков о российской армии.
К слову, в феврале Белгородский областной суд вынес первый после начала СВО приговор по уголовному делу о диверсии. Двое обвиняемых в подготовке диверсии против военных эшелонов "в интересах националистических подразделений вооруженных сил Украины" получили по 3,5 года колонии строгого режима.
21 февраля, 11:29В России вынесен первый с начала спецоперации приговор по делу об организованной СБУ диверсииБелгородский областной суд вынес приговор двум обвиняемым в подготовке диверсии против военных эшелонов. Злоумышленники, действовавшие "в интересах националистических подразделений вооруженных сил Украины" получили по 3,5 года колонии строгого режима, сообщили 21 февраля в пресс-службе УФСБ по региону