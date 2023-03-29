https://ukraina.ru/20230329/1044812223.html

Отчего волнуется Трамп? Российское ядерное оружие в Белоруссии – недвусмысленный намёк США и Польше

Отчего волнуется Трамп? Российское ядерное оружие в Белоруссии – недвусмысленный намёк США и Польше - 29.03.2023 Украина.ру

Отчего волнуется Трамп? Российское ядерное оружие в Белоруссии – недвусмысленный намёк США и Польше

На фоне рутинных заявлений ЕС о намерении ввести очередные санкции в ответ на планируемое размещение российского ядерного оружия в Белоруссии, заявление Трампа в стиле "Байден допрыгался, США на пороге ядерного апокалипсиса" выглядят неестественно паническими

2023-03-29T07:24

2023-03-29T07:24

2023-03-29T09:11

мнения

украина

белоруссия

ядерное оружие

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Преувеличенную нервозность 45-го и вероятного кандидата в 47-е президенты США можно было бы списать на остроту внутриполитического противостояния в Америке и на попытку неформального раннего старта избирательной кампании, чтобы обеспечить себе лидерство среди потенциальных кандидатов от республиканцев. Но до праймериз и кокусов ещё далеко. К тому же с точки зрения приобретения поддержки американцев, привыкших к тому, что политики рассказывают им о величии и неуязвимости Америки, ход крайне сомнительный. Так что похоже, что Трамп действительно волнуется. И есть отчего.В принципе, Россия собирается разместить в Белоруссии не так уж много ядерных зарядов. Для оперирования ими предполагается обучить экипажи 6 самолётов, а также предусмотреть возможность оснащения ядерными боеголовками ракет на нескольких комплексах «Искандер». Логично предположить, что на территории Белоруссии будет храниться количество боевых частей, достаточных для обеспечения полного залпа одного дивизиона, плюс десять-двенадцать зарядов авиационного базирования.Носители ядерных зарядов являются приоритетной целью для ядерного же удара, поэтому предполагать, что им удастся выстрелить дважды, было бы слишком самонадеянно. Во всяком случае, когда я при СССР служил в той же Белоруссии на передвижном ракетном комплексе средней дальности РСД-10 «Пионер» (предшественнике нынешних «Тополей» и «Ярсов»), возможность второго залпа полка никто не планировал. Предполагалось, что если ему каким-то чудом удастся избежать вражеского удара, то он просто будет переформирован в мотострелковый. Думаю, что сейчас оценка возможности второго ядерного удара тем же комплексом вряд ли повысилась.То есть испуг Трампа вызвали 20–30 ядерных зарядов, на носителях, не способных достичь не только США, но даже Германии. У «Искандеров» не хватает заявленной дальности — 500 км, а самолёты (которых слишком мало) будут сбиты ещё над территорией Польши. Казалось бы, чего бояться, если Россия имеет носители ядерных зарядов (те же «Искандеры» и авиацию), а также корабли Балтфлота с «Калибрами» в Калининграде, откуда они точно добьют до Берлина, а «Калибры» так даже до Парижа. Причём потенциальных ядерных зарядов в одном залпе может оказаться в разы больше, чем будет размещено в Белоруссии.Фактически размещённое в Белоруссии ядерное оружие позволяет надёжно накрыть ударными возможностями тактических ракет и фронтовой авиации, в дополнение к имевшимся ранее возможностям, территории Южной и Юго-Западной Польши (Западная Галиция и Юг Силезии), а также территорию Украины к Западу от линии Ровно-Винница. Всё остальное, включая Центральные и Юго-Восточные регионы Украины, Север, Центр и Восток Польши, а также вся Прибалтика накрывается с материковой территории России и с территории Калининградской области. А для Румынии и Молдавии есть Крым и Черноморский флот. Наконец, если что-то полетит в США, то это будут баллистические ракеты с подводных лодок, а также межконтинентальные ракеты из сибирских шахтных пусковых установок.Зная, какой именно регион окажется «пострадавшим» от размещения в Белоруссии российского ядерного оружия, можем предположить, что так волнует Трампа, какие знания мешают спать 45-му президенту США.Во-первых, сам факт размещения на территории Белоруссии российского ядерного оружия осложняет агрессию против этой страны. Никто не позволит врагу захватить ядерные боеголовки. Следовательно, любой угрожающий их захватом прорыв врага вызовет немедленный ограниченный ядерный удар.Между тем США с 2020 года рассматривали территорию Белоруссии как потенциальное место для провокации польско-российского конфликта. По принципу: Польша и Прибалтика под каким-нибудь предлогом напали на Белоруссию, Россия поддержала союзника и вот, дорогие россияне, получите дополнительный фронт от Припятских болот до Балтийского моря и не благодарите. Теперь необходимо учитывать, что такая авантюра почти гарантированно приведёт к ядерному удару по территории агрессора, а это страны НАТО, и США надо будет либо утереться и сделать вид, что так было можно, либо начинать ядерную войну с Россией.Во-вторых, новые возможности по ядерному накрытию территорий обеих Галиций (польской и украинской) ставят под угрозу ядерного удара как раз те регионы, где должно происходить развёртывание Войска Польского, в случае принятия Варшавой решения о вторжении на Западную Украину. Если раньше поляки могли рассчитывать на эффект от угрозы России свежей хорошо вооружённой двухсоттысячной армией, идущей на помощь терпящей поражение Украине, то из нового позиционного района двадцать-тридцать ядерных боезарядов моментально превратят Войско Польское в радиоактивный пепел, а десятки западноукраинских и польских городов в руины.В таком случае общие разовые потери войск и населения явно приблизятся к миллиону, а возможно, и значительно превысят миллион. И опять же, США надо либо как-то реагировать (начинать ядерную войну с Россией?), либо сделать вид, что ничего страшного не произошло, чем полностью деморализовать своих европейских союзников. В таком случае даже шведы с финнами могут заявки из НАТО отозвать, не дожидаясь благосклонности Эрдогана.Трамп — весьма осведомлённый человек. Симпатизирующие ему люди работают и в Госдепе, и в армейских штабах, и в ЦРУ. Пусть их значительно меньше, чем пробайденовских чиновников, но доступ к чувствительной информации они имеют. Резкая, близкая к панической, реакция Трампа на российский жест, который реально не меняет соотношение сил на европейском ТВД, просто несколько увеличивая возможности России по поражению крупных группировок польских и союзных им войск вблизи западных границ Белоруссии и Украины, свидетельствует о том, что Трамп имеет информацию о выходе подготовки Белым домом польского военного вмешательства в украинский кризис на заключительный этап.С этой точки зрения он и оценивает российский шаг. В нём он видит не просто абстрактный ответ на американскую модернизацию своих ядерных зарядов, размещённых в Германии, и на территориях некоторых других стран НАТО (включая Турцию), но вполне конкретное предупреждение, что попытка США расширить пространство войны, превратив её в европейскую войну против России, может вызвать ядерный ответ, достаточно чувствительный для того, чтобы Европа всерьёз задумалась о стоимости дальнейшей конфронтации с Россией, но достаточно локальный и не затрагивающий территорию США и главных их западноевропейских союзников, чтобы у Вашингтона сохранялась опция отступить, не втягиваясь в полномасштабный ядерный конфликт с Россией.В данном случае панику Трампа можно понять. Если весьма сдержанное и ответственное российское руководство вынуждено было для приведения США в чувство не просто намекнуть на наличие у Москвы ядерного потенциала (как это неоднократно делалось в последние годы), но совершенно недвусмысленно (даже более недвусмысленно, чем это периодически делает КНДР) продемонстрировать полную готовность его применить в конкретной ситуации, готовящейся американцами военной агрессии, значит, дело зашло очень далеко, а опасность дальнейшей интернационализации украинского кризиса была куда больше, чем представлялось нам ранее.Зная же когнитивные способности Байдена и уровень адекватности его окружения, любой на месте Трампа испугался бы и постарался предупредить свой народ об угрозе перерастания частнобайденовского Альцгеймера во всемирный Апокалипсис.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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мнения, украина, белоруссия, ядерное оружие