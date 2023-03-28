https://ukraina.ru/20230328/1044786814.html

Суд может признать геноцидом массовые убийства нацистами жителей Воронежской области

Суд может признать геноцидом массовые убийства нацистами жителей Воронежской области - 28.03.2023 Украина.ру

Суд может признать геноцидом массовые убийства нацистами жителей Воронежской области

Прокуратура через суд попросила признать геноцидом массовые убийства нацистами жителей Воронежской области в 1942-43 годах, сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры

2023-03-28T10:50

2023-03-28T10:50

2023-03-28T12:08

геноцид

воронежская область

новости

великая отечественная война

прокуратура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101901/47/1019014787_0:480:5976:3842_1920x0_80_0_0_fa5b2b46edc089e987f495274f4eba41.jpg

"Направлено в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза прокуратурой Воронежской области. Заявление направлено по поручению генпрокурора России Игоря Краснова", - говорится в материале.По данным прокуратуры, оккупированная Воронежская область делилась на немецкую, венгерскую и итальянскую зоны оккупации.Оккупация сопровождалась массовыми убийствами советских военнопленных и мирного населения в концлагерях через смертельные инъекции, расстрелы, сожжения.С июля 1942 года по январь 1943 года, по подсчетам прокуратуры, погибли не менее 198 тысяч мирных жителей и военнопленных, почти 77 тысяч человек насильственно были угнаны в страны Западной Европы и Украину для принудительного труда.Из 1,34 миллиона квадратных метров жилой площади в областном центре уцелело менее 8%, городской коммунальный фонд был уничтожен на 92%. Актуальный размер материального ущерба, причиненного Воронежской области нацистами, в сегодняшних ценах оценивается более чем в 11,7 триллиона рублей.Ранее суды признавали геноцидом действия нацистов в годы Великой Отечественной войны в других регионах страны, например на Ставрополье, в Белгородской и Ростовской областях, Крыму и Петербурге (по блокаде Ленинграда). В конце декабря минувшего года президент Владимир Путин поручил Минобрнауки и Минпросвещения включить материалы о геноциде советского народа нацистами в федеральные образовательные программы.

https://ukraina.ru/20230322/1044633253.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

геноцид, воронежская область, новости, великая отечественная война, прокуратура