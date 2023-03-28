Суд может признать геноцидом массовые убийства нацистами жителей Воронежской области - 28.03.2023 Украина.ру
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Суд может признать геноцидом массовые убийства нацистами жителей Воронежской области
Суд может признать геноцидом массовые убийства нацистами жителей Воронежской области - 28.03.2023 Украина.ру
Суд может признать геноцидом массовые убийства нацистами жителей Воронежской области
Прокуратура через суд попросила признать геноцидом массовые убийства нацистами жителей Воронежской области в 1942-43 годах, сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры
2023-03-28T10:50
2023-03-28T12:08
геноцид
воронежская область
новости
великая отечественная война
прокуратура
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"Направлено в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза прокуратурой Воронежской области. Заявление направлено по поручению генпрокурора России Игоря Краснова", - говорится в материале.По данным прокуратуры, оккупированная Воронежская область делилась на немецкую, венгерскую и итальянскую зоны оккупации.Оккупация сопровождалась массовыми убийствами советских военнопленных и мирного населения в концлагерях через смертельные инъекции, расстрелы, сожжения.С июля 1942 года по январь 1943 года, по подсчетам прокуратуры, погибли не менее 198 тысяч мирных жителей и военнопленных, почти 77 тысяч человек насильственно были угнаны в страны Западной Европы и Украину для принудительного труда.Из 1,34 миллиона квадратных метров жилой площади в областном центре уцелело менее 8%, городской коммунальный фонд был уничтожен на 92%. Актуальный размер материального ущерба, причиненного Воронежской области нацистами, в сегодняшних ценах оценивается более чем в 11,7 триллиона рублей.Ранее суды признавали геноцидом действия нацистов в годы Великой Отечественной войны в других регионах страны, например на Ставрополье, в Белгородской и Ростовской областях, Крыму и Петербурге (по блокаде Ленинграда). В конце декабря минувшего года президент Владимир Путин поручил Минобрнауки и Минпросвещения включить материалы о геноциде советского народа нацистами в федеральные образовательные программы.
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геноцид, воронежская область, новости, великая отечественная война, прокуратура
геноцид, Воронежская область, Новости, Великая Отечественная война, Прокуратура

Суд может признать геноцидом массовые убийства нацистами жителей Воронежской области

10:50 28.03.2023 (обновлено: 12:08 28.03.2023)
 
© Фото : пресс-служба НАБУсуд молоток судьи сток
суд молоток судьи сток - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Фото : пресс-служба НАБУ
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Прокуратура через суд попросила признать геноцидом массовые убийства нацистами жителей Воронежской области в 1942-43 годах, сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры
"Направлено в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза прокуратурой Воронежской области. Заявление направлено по поручению генпрокурора России Игоря Краснова", - говорится в материале.

По данным прокуратуры, оккупированная Воронежская область делилась на немецкую, венгерскую и итальянскую зоны оккупации.
Оккупация сопровождалась массовыми убийствами советских военнопленных и мирного населения в концлагерях через смертельные инъекции, расстрелы, сожжения.

С июля 1942 года по январь 1943 года, по подсчетам прокуратуры, погибли не менее 198 тысяч мирных жителей и военнопленных, почти 77 тысяч человек насильственно были угнаны в страны Западной Европы и Украину для принудительного труда.

Из 1,34 миллиона квадратных метров жилой площади в областном центре уцелело менее 8%, городской коммунальный фонд был уничтожен на 92%. Актуальный размер материального ущерба, причиненного Воронежской области нацистами, в сегодняшних ценах оценивается более чем в 11,7 триллиона рублей.

"Заявление подано в Воронежский областной суд в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц (родственников погибших), а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости", - пояснили в ГП РФ.

Ранее суды признавали геноцидом действия нацистов в годы Великой Отечественной войны в других регионах страны, например на Ставрополье, в Белгородской и Ростовской областях, Крыму и Петербурге (по блокаде Ленинграда).
В конце декабря минувшего года президент Владимир Путин поручил Минобрнауки и Минпросвещения включить материалы о геноциде советского народа нацистами в федеральные образовательные программы.
- РИА Новости, 1920, 22.03.2023
22 марта, 14:18
Госдума приняла заявление о геноциде народов СССР Германией и ее пособниками во время ВОВГосдума на пленарном заседании в среду, 22 марта, приняла проект заявления "О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". Соответствующий проект внес в палату комитет по международным делам
 
геноцидВоронежская областьНовостиВеликая Отечественная войнаПрокуратура
 
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