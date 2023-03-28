Запорожские власти призвали демилитаризировать Днепровскую ГЭС
08:40 28.03.2023 (обновлено: 08:58 28.03.2023)
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси поставить вопрос о демилитаризации Днепровской гидроэлектростанции (ГЭС), передает 28 марта РИА Новости
"ДнепроГЭС в настоящее время находится под контролем украинских войск и заминирована, на случай входа нашей армии и освобождения города. Боевики (Владимира) Зеленского готовы пойти на преступление, им плевать на жизни мирных граждан. Поэтому Гросси следовало бы поднять вопрос о демилитаризации ДнепроГЭС, так как от ее работы, в том числе, зависит безопасность Запорожской атомной электростанции", - сказал Рогов.
Кроме того, он предложил Гросси посетить находящуюся ниже по Днепру Каховскую ГЭС в Херсонской области, которая повергается постоянным обстрелам со стороны украинских войск и частично разрушена от прямого попадания ракет HIMARS.
Кроме того, он предложил Гросси посетить находящуюся ниже по Днепру Каховскую ГЭС в Херсонской области, которая повергается постоянным обстрелам со стороны украинских войск и частично разрушена от прямого попадания ракет HIMARS.
Накануне Гросси сообщил, что посетил ДнепроГЭС в Запорожье, встретился там с Владимиром Зеленским.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.
На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
Вчера, 16:57Глава МАГАТЭ сообщил, что встретился с Зеленским на ДнепроГЭС в Запорожье Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что посетил ДнепроГЭС в Запорожье, где встретился с Владимиром Зеленским. Соответствующее сообщение гендиректор агентства разместил 27 марта в своем Twitter