Запорожские власти призвали демилитаризировать Днепровскую ГЭС - 28.03.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230328/1044780877.html
Запорожские власти призвали демилитаризировать Днепровскую ГЭС
Запорожские власти призвали демилитаризировать Днепровскую ГЭС - 28.03.2023 Украина.ру
Запорожские власти призвали демилитаризировать Днепровскую ГЭС
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси поставить вопрос о демилитаризации Днепровской гидроэлектростанции (ГЭС), передает 28 марта РИА Новости
2023-03-28T08:40
2023-03-28T08:58
новости
владимир рогов
рафаэль гросси
днепрогэс
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102295/24/1022952449_4:0:5462:3070_1920x0_80_0_0_c10b2761fc5fcc03fbd7af52893b5398.jpg
"ДнепроГЭС в настоящее время находится под контролем украинских войск и заминирована, на случай входа нашей армии и освобождения города. Боевики (Владимира) Зеленского готовы пойти на преступление, им плевать на жизни мирных граждан. Поэтому Гросси следовало бы поднять вопрос о демилитаризации ДнепроГЭС, так как от ее работы, в том числе, зависит безопасность Запорожской атомной электростанции", - сказал Рогов.Кроме того, он предложил Гросси посетить находящуюся ниже по Днепру Каховскую ГЭС в Херсонской области, которая повергается постоянным обстрелам со стороны украинских войск и частично разрушена от прямого попадания ракет HIMARS.Накануне Гросси сообщил, что посетил ДнепроГЭС в Запорожье, встретился там с Владимиром Зеленским.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
https://ukraina.ru/20230327/1044766697.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102295/24/1022952449_686:0:4779:3070_1920x0_80_0_0_00a78b218a746be2d46afadb79a2e673.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир рогов, рафаэль гросси, днепрогэс, запорожская аэс
Новости, Владимир Рогов, Рафаэль Гросси, ДнепроГЭС, Запорожская АЭС

Запорожские власти призвали демилитаризировать Днепровскую ГЭС

08:40 28.03.2023 (обновлено: 08:58 28.03.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Anatoliy VolkovДнепровская ГЭС
Днепровская ГЭС - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© commons.wikimedia.org / Anatoliy Volkov
Читать в
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси поставить вопрос о демилитаризации Днепровской гидроэлектростанции (ГЭС), передает 28 марта РИА Новости
"ДнепроГЭС в настоящее время находится под контролем украинских войск и заминирована, на случай входа нашей армии и освобождения города. Боевики (Владимира) Зеленского готовы пойти на преступление, им плевать на жизни мирных граждан. Поэтому Гросси следовало бы поднять вопрос о демилитаризации ДнепроГЭС, так как от ее работы, в том числе, зависит безопасность Запорожской атомной электростанции", - сказал Рогов.

Кроме того, он предложил Гросси посетить находящуюся ниже по Днепру Каховскую ГЭС в Херсонской области, которая повергается постоянным обстрелам со стороны украинских войск и частично разрушена от прямого попадания ракет HIMARS.
Накануне Гросси сообщил, что посетил ДнепроГЭС в Запорожье, встретился там с Владимиром Зеленским.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.
На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
Вчера, 16:57
Глава МАГАТЭ сообщил, что встретился с Зеленским на ДнепроГЭС в Запорожье Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что посетил ДнепроГЭС в Запорожье, где встретился с Владимиром Зеленским. Соответствующее сообщение гендиректор агентства разместил 27 марта в своем Twitter
 
НовостиВладимир РоговРафаэль ГроссиДнепроГЭСЗапорожская АЭС
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:15Вашингтон не даст провести объективное расследование по "Северным потокам" – Слуцкий
13:52Министр культуры Украины попросил британцев добавить "войны" в "Евровидение-2023"
13:34Без объявления санкций: Bloomberg узнал, как именно ЕС будет блокировать российский СПГ
13:32Министр энергетики РФ рассказал, что произошло с объемами нефти, выпавшими из-за западного эмбарго
13:31Что ждать к концу года, для чего Россия бережёт резервы и как будет ловить "большую рыбу"- Перенджиев
13:21Лёд тронулся. В Совбезе ООН не приняли резолюцию по "Северным потокам", но эффект всё равно есть
13:03Киевские власти хотят отобрать у канонической УПЦ храмы в Почаеве и Чернигове
13:00Выселение из Почаевской лавры, мины из Германии и обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 марта
12:58Польские пограничники пожаловались, что их забросали камнями и палками со стороны Белоруссии
12:35"Чего вы боитесь?": МИД КНР указал на двойную игру США в отношении Северных потоков
12:25Обедненный уран для переживших Чернобыль. Адский эксперимент над Украиной продолжается
12:19Министр обороны Украины назвал британские танки фантастическими
12:18The Guardian: Украинские беженцы все чаще становятся "товаром" в Европе
11:48"Не за горами": Пушилин анонсировал освобождение Авдеевки
11:40"Эту ситуацию вызвали мы". Трамп призвал американцев молиться после решения Путина
11:29Украина: от наступления к разделу
11:24Украинка, напавшая с ножом на россиян, получила шесть месяцев тюрьмы на Кипре
10:50Суд может признать геноцидом массовые убийства нацистами жителей Воронежской области
10:41Уничтожение братских могил и подготовка провокаций против Приднестровья. Что происходит в Виннице
10:33Пушилин обнародовал актуальную информацию о зачистке промзоны в Артемовске
Лента новостейМолния