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Запорожские власти призвали демилитаризировать Днепровскую ГЭС

Запорожские власти призвали демилитаризировать Днепровскую ГЭС - 28.03.2023 Украина.ру

Запорожские власти призвали демилитаризировать Днепровскую ГЭС

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов призвал гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси поставить вопрос о демилитаризации Днепровской гидроэлектростанции (ГЭС), передает 28 марта РИА Новости

2023-03-28T08:40

2023-03-28T08:40

2023-03-28T08:58

новости

владимир рогов

рафаэль гросси

днепрогэс

запорожская аэс

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"ДнепроГЭС в настоящее время находится под контролем украинских войск и заминирована, на случай входа нашей армии и освобождения города. Боевики (Владимира) Зеленского готовы пойти на преступление, им плевать на жизни мирных граждан. Поэтому Гросси следовало бы поднять вопрос о демилитаризации ДнепроГЭС, так как от ее работы, в том числе, зависит безопасность Запорожской атомной электростанции", - сказал Рогов.Кроме того, он предложил Гросси посетить находящуюся ниже по Днепру Каховскую ГЭС в Херсонской области, которая повергается постоянным обстрелам со стороны украинских войск и частично разрушена от прямого попадания ракет HIMARS.Накануне Гросси сообщил, что посетил ДнепроГЭС в Запорожье, встретился там с Владимиром Зеленским.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.

https://ukraina.ru/20230327/1044766697.html

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новости, владимир рогов, рафаэль гросси, днепрогэс, запорожская аэс