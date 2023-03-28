https://ukraina.ru/20230328/1044778830.html

В украинской столице прогремели взрывы — Кличко

В украинской столице прогремели взрывы — Кличко - 28.03.2023 Украина.ру

В украинской столице прогремели взрывы — Кличко

В Киеве прогремели взрывы. Об этом поздно вечером 27 марта сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко в своем телеграм-канале

2023-03-28T08:09

2023-03-28T08:09

2023-03-28T08:25

взрывы

виталий кличко

новости

киев

столица

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"Взрывы в столице, предварительно – в Оболонском и Святошинском районах", – написал Кличко.Он также добавил, что в одном из магазинов в Святошинском районе столицы произошел пожар. Пострадавших нет.Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске.

https://ukraina.ru/20230326/1044733060.html

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взрывы, виталий кличко, новости, киев, столица