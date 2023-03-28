https://ukraina.ru/20230328/1044778830.html
В украинской столице прогремели взрывы — Кличко
В украинской столице прогремели взрывы — Кличко - 28.03.2023 Украина.ру
В украинской столице прогремели взрывы — Кличко
В Киеве прогремели взрывы. Об этом поздно вечером 27 марта сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко в своем телеграм-канале
2023-03-28T08:09
2023-03-28T08:09
2023-03-28T08:25
взрывы
виталий кличко
новости
киев
столица
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"Взрывы в столице, предварительно – в Оболонском и Святошинском районах", – написал Кличко.Он также добавил, что в одном из магазинов в Святошинском районе столицы произошел пожар. Пострадавших нет.Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске.
https://ukraina.ru/20230326/1044733060.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
взрывы, виталий кличко, новости, киев, столица
взрывы, Виталий Кличко, Новости, Киев, столица
В украинской столице прогремели взрывы — Кличко
08:09 28.03.2023 (обновлено: 08:25 28.03.2023)
В Киеве прогремели взрывы. Об этом поздно вечером 27 марта сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко в своем телеграм-канале