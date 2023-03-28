В украинской столице прогремели взрывы — Кличко - 28.03.2023 Украина.ру
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В украинской столице прогремели взрывы — Кличко
В украинской столице прогремели взрывы — Кличко - 28.03.2023 Украина.ру
В украинской столице прогремели взрывы — Кличко
В Киеве прогремели взрывы. Об этом поздно вечером 27 марта сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко в своем телеграм-канале
2023-03-28T08:09
2023-03-28T08:25
взрывы
виталий кличко
новости
киев
столица
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"Взрывы в столице, предварительно – в Оболонском и Святошинском районах", – написал Кличко.Он также добавил, что в одном из магазинов в Святошинском районе столицы произошел пожар. Пострадавших нет.Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске.
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взрывы, виталий кличко, новости, киев, столица
взрывы, Виталий Кличко, Новости, Киев, столица

В украинской столице прогремели взрывы — Кличко

08:09 28.03.2023 (обновлено: 08:25 28.03.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій КличкоВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Віталій Кличко
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В Киеве прогремели взрывы. Об этом поздно вечером 27 марта сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко в своем телеграм-канале
"Взрывы в столице, предварительно – в Оболонском и Святошинском районах", – написал Кличко.
Он также добавил, что в одном из магазинов в Святошинском районе столицы произошел пожар. Пострадавших нет.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске.
Киреевск место взрыва
26 марта, 17:03
Два человека пострадали при взрыве в Киреевске Тульской области В результате взрыва в городе Киреевск Тульской области два человека получили ранения, повреждены три жилых дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на Комитет региональной безопасности региона.
 
взрывыВиталий КличкоНовостиКиевстолица
 
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