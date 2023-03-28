Морги под Артемовском переполнены из-за потерь Киева - 28.03.2023 Украина.ру
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Морги под Артемовском переполнены из-за потерь Киева
Морги под Артемовском переполнены из-за потерь Киева - 28.03.2023 Украина.ру
Морги под Артемовском переполнены из-за потерь Киева
Морги в подконтрольном Киеву городе Часов Яр отказываются принимать тела погибших из-за больших потерь среди личного состава украинских силовиков под Артемовском. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает 28 марта РИА Новости
2023-03-28T07:31
2023-03-28T07:53
артемовск
бои
тела
новости
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"Ввиду исчерпания ресурсов моргов и плюсовых температур, в населенном пункте Часов Яр медицинские учреждения отказываются принимать тела и направляют "бригады 200" в более крупные населенные пункты", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.По его словам, в связи с этим увеличилось время транспортировки тел погибших и ощущается нехватка транспортных средств и людей, занимающихся перевозкой.Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вари­ант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транс­портным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
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артемовск, бои, тела, новости, морг
Артемовск, бои, тела, Новости, морг

Морги под Артемовском переполнены из-за потерь Киева

07:31 28.03.2023 (обновлено: 07:53 28.03.2023)
 
© Árni F. Sigurðsson / flickr
© Árni F. Sigurðsson / flickr
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Морги в подконтрольном Киеву городе Часов Яр отказываются принимать тела погибших из-за больших потерь среди личного состава украинских силовиков под Артемовском. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает 28 марта РИА Новости
"Ввиду исчерпания ресурсов моргов и плюсовых температур, в населенном пункте Часов Яр медицинские учреждения отказываются принимать тела и направляют "бригады 200" в более крупные населенные пункты", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.

По его словам, в связи с этим увеличилось время транспортировки тел погибших и ощущается нехватка транспортных средств и людей, занимающихся перевозкой.

Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вари­ант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транс­портным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.
бойцы группы Вагнер на Артёмовском заводе по обработке цветных металлов (АЗОМ) - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
26 марта, 09:21
Завод “АЗОМ” в Артёмовске полностью взятБойцы группы "Вагнер" полностью взяли под контроль цеха Артёмовского завода обработки металлов (АЗОМ), на котором в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский производил награждение бойцов ВСУ. Об этом сообщает 26 марта РИА Новости
 
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