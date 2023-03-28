https://ukraina.ru/20230328/1044778035.html

Морги под Артемовском переполнены из-за потерь Киева

Морги под Артемовском переполнены из-за потерь Киева - 28.03.2023 Украина.ру

Морги под Артемовском переполнены из-за потерь Киева

Морги в подконтрольном Киеву городе Часов Яр отказываются принимать тела погибших из-за больших потерь среди личного состава украинских силовиков под Артемовском. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает 28 марта РИА Новости

2023-03-28T07:31

2023-03-28T07:31

2023-03-28T07:53

артемовск

бои

тела

новости

морг

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"Ввиду исчерпания ресурсов моргов и плюсовых температур, в населенном пункте Часов Яр медицинские учреждения отказываются принимать тела и направляют "бригады 200" в более крупные населенные пункты", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.По его словам, в связи с этим увеличилось время транспортировки тел погибших и ощущается нехватка транспортных средств и людей, занимающихся перевозкой.Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вари­ант названия города - Бахмут) расположен к северу от крупного города Горловка. Является важным транс­портным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже более полугода идут ожесточенные бои.

https://ukraina.ru/20230326/1044726363.html

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2023

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Новости

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артемовск, бои, тела, новости, морг