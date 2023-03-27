https://ukraina.ru/20230327/1044746764.html
Вице-президент Болгарии призвала усадить Россию и Украину за стол переговоров во избежание эскалации
Вице-президент Болгарии призвала усадить Россию и Украину за стол переговоров во избежание эскалации - 27.03.2023 Украина.ру
Вице-президент Болгарии призвала усадить Россию и Украину за стол переговоров во избежание эскалации
Россия и Украина должны сесть за стол переговоров, иначе дальнейшие события могут привести к "серьезной войне". Такое заявление 26 марта сделала вице-президент Болгарии Илияна Йотова. Ее слова процитировало "Радио Болгария"
2023-03-27T10:29
2023-03-27T10:29
2023-03-27T10:29
новости
болгария
переговоры
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1b/1044745998_0:88:1024:664_1920x0_80_0_0_269f0112fe31848c235f4df97b94a0a5.jpg
Москва из раза в раз подчеркивает, что готова к переговорам, однако украинская сторона так и не смогла определиться со своей позицией по этому вопросу.Так, конце сентября, после проведения референдумов о присоединении новых территорий к России, Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин. Украинский лидер даже подписал указ, запрещающий переговоры с Москвой.В начале ноября украинский президент объявил, что переговоры все же могут состояться, но на условиях Киева: "восстановление территориальной целостности Украины, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".Позже Зеленский сделал новое заявление, сказав, что получал сигналы от лидеров неких государств, которые убеждали его, что Путин хочет прямых переговоров. На что Зеленский ответил, что выступает исключительно за публичные переговоры без "закулисья".Ранее Кремль направил странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ подчеркивали, что таким образом Запад только затягивает конфликт.К слову, в январе стало известно, что Болгария, вопреки своей официальной позиции невмешательства в украинские события, еще весной прошлого года стала тайно поставлять Киеву большое количество боеприпасов и дизтоплива.Об этом, в частности, сообщило немецкое издание Welt, отметив, что пикантность ситуации состоит в том, что София на тот момент производила топливо лишь из нефти, полученной от России, а боеприпасы отправляла на Украину не напрямую, а через Лондон и Вашингтон, чтобы избежать обвинений в прямых поставках.
https://ukraina.ru/20230327/1044743421.html
https://ukraina.ru/20230327/1044742485.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/1b/1044745998_0:40:1025:808_1920x0_80_0_0_afad2cb0cc8f017aec326c46f14bfe70.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, болгария, переговоры, россия, украина
Вице-президент Болгарии призвала усадить Россию и Украину за стол переговоров во избежание эскалации
Россия и Украина должны сесть за стол переговоров, иначе дальнейшие события могут привести к "серьезной войне". Такое заявление 26 марта сделала вице-президент Болгарии Илияна Йотова. Ее слова процитировало "Радио Болгария"
"Все опаснее и страшнее становится, и поэтому, когда мы с президентом говорим о том, что необходимо сесть за стол переговоров, это не пустые разговоры. Это наше желание, потому что большее количество вооружений во всех странах приводит, как видите, к непредсказуемым решениям, которые практически грозят уже серьезной войной. Я надеюсь, что разум все же возобладает и что в данном случае речь идет больше об угрозах, чем о реальных действиях", – заявила Йотова.
Москва из раза в раз подчеркивает, что готова к переговорам, однако украинская сторона так и не смогла определиться со своей позицией по этому вопросу.
Так, конце сентября, после проведения референдумов о присоединении новых территорий к России, Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин. Украинский лидер даже подписал указ, запрещающий переговоры с Москвой.
В начале ноября украинский президент объявил, что переговоры все же могут состояться, но на условиях Киева: "восстановление территориальной целостности Украины, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится".
Позже Зеленский сделал новое заявление, сказав, что получал сигналы от лидеров неких государств, которые убеждали его, что Путин хочет прямых переговоров. На что Зеленский ответил, что выступает исключительно за публичные переговоры без "закулисья".
Ранее Кремль направил странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ подчеркивали, что таким образом Запад только затягивает конфликт.
К слову, в январе стало известно, что Болгария, вопреки своей официальной позиции невмешательства в украинские события, еще весной прошлого года стала тайно поставлять Киеву большое количество боеприпасов и дизтоплива.
Об этом, в частности, сообщило немецкое издание Welt, отметив, что пикантность ситуации состоит в том, что София на тот момент производила топливо лишь из нефти, полученной от России, а боеприпасы отправляла на Украину не напрямую, а через Лондон и Вашингтон, чтобы избежать обвинений в прямых поставках.