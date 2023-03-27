https://ukraina.ru/20230327/1044743421.html
"Я тебе друг, а ты мне - не то что бы": глава МИД Венгрии оценил отношения с США
"Я тебе друг, а ты мне - не то что бы": глава МИД Венгрии оценил отношения с США - 27.03.2023 Украина.ру
"Я тебе друг, а ты мне - не то что бы": глава МИД Венгрии оценил отношения с США
Власти США ведут себя с Венгрией как с противником, несмотря на то, что страны являются союзниками, и Будапешт дружит с Вашингтоном. Такое заявление 26 марта сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью голландскому телеканалу NPO
2023-03-27T09:48
2023-03-27T09:48
2023-03-27T09:48
новости
отношения
венгрия
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россия
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Сийярто уверен, что такая позиция США связана с тем, что в Венгрии у власти "консервативное, патриотичное, правое правительство, которое очень мощно представляет национальные интересы и не готово принимать суждения и указания из-за рубежа, и нынешней администрации это не нравится".В том же интервью Сийярто ответил и на вопрос об отношениях своей страны с Москвой, заявив, что Будапешт "не усиливает связи с Россией", а "продолжает диалог и рациональное сотрудничество" в сфере энергетики, потому что "без России сейчас было бы физически невозможно снабдить страну достаточным количеством энергоресурсов".Министр резюмировал, что после начала российской спецоперации на Украине отношения Венгрии и России "были сужены до очень прагматических областей, главным образом, к энергетической".Похожее высказывание за несколько дней до этого прозвучало из уст посла США в Будапеште Дэвида Прессмана. Он заявил, что для Венгрии настал важный момент для определения своего будущего пути, и призвал Будапешт укрепить отношения с западными союзниками.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что Будапешт заинтересован поддерживать связи с Россией как можно дольше, но никто не может сказать, удастся ли это.
https://ukraina.ru/20230327/1044742485.html
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новости, отношения, венгрия, сша, россия
"Я тебе друг, а ты мне - не то что бы": глава МИД Венгрии оценил отношения с США
Власти США ведут себя с Венгрией как с противником, несмотря на то, что страны являются союзниками, и Будапешт дружит с Вашингтоном. Такое заявление 26 марта сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью голландскому телеканалу NPO
"Нынешнее правительство США позиционирует себя как, ну, скажем, не дружественный союзник по отношению к нам. Смотрят на нас как на противников. Мы не считаем США противником, потому что США - друг Венгрии. Мы союзники. Но нынешнее правительство позиционирует нас как противников", - сказал он.
Сийярто уверен, что такая позиция США связана с тем, что в Венгрии у власти "консервативное, патриотичное, правое правительство, которое очень мощно представляет национальные интересы и не готово принимать суждения и указания из-за рубежа, и нынешней администрации это не нравится".
В том же интервью Сийярто ответил и на вопрос об отношениях своей страны с Москвой, заявив, что Будапешт "не усиливает связи с Россией", а "продолжает диалог и рациональное сотрудничество" в сфере энергетики, потому что "без России сейчас было бы физически невозможно снабдить страну достаточным количеством энергоресурсов".
Министр резюмировал, что после начала российской спецоперации на Украине отношения Венгрии и России "были сужены до очень прагматических областей, главным образом, к энергетической".
Похожее высказывание за несколько дней до этого прозвучало из уст посла США в Будапеште Дэвида Прессмана. Он заявил, что для Венгрии настал важный момент для определения своего будущего пути, и призвал Будапешт укрепить отношения с западными союзниками.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что Будапешт заинтересован поддерживать связи с Россией как можно дольше, но никто не может сказать, удастся ли это.