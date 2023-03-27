https://ukraina.ru/20230327/1044743421.html

"Я тебе друг, а ты мне - не то что бы": глава МИД Венгрии оценил отношения с США

"Я тебе друг, а ты мне - не то что бы": глава МИД Венгрии оценил отношения с США - 27.03.2023 Украина.ру

"Я тебе друг, а ты мне - не то что бы": глава МИД Венгрии оценил отношения с США

Власти США ведут себя с Венгрией как с противником, несмотря на то, что страны являются союзниками, и Будапешт дружит с Вашингтоном. Такое заявление 26 марта сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью голландскому телеканалу NPO

2023-03-27T09:48

2023-03-27T09:48

2023-03-27T09:48

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Сийярто уверен, что такая позиция США связана с тем, что в Венгрии у власти "консервативное, патриотичное, правое правительство, которое очень мощно представляет национальные интересы и не готово принимать суждения и указания из-за рубежа, и нынешней администрации это не нравится".В том же интервью Сийярто ответил и на вопрос об отношениях своей страны с Москвой, заявив, что Будапешт "не усиливает связи с Россией", а "продолжает диалог и рациональное сотрудничество" в сфере энергетики, потому что "без России сейчас было бы физически невозможно снабдить страну достаточным количеством энергоресурсов".Министр резюмировал, что после начала российской спецоперации на Украине отношения Венгрии и России "были сужены до очень прагматических областей, главным образом, к энергетической".Похожее высказывание за несколько дней до этого прозвучало из уст посла США в Будапеште Дэвида Прессмана. Он заявил, что для Венгрии настал важный момент для определения своего будущего пути, и призвал Будапешт укрепить отношения с западными союзниками.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что Будапешт заинтересован поддерживать связи с Россией как можно дольше, но никто не может сказать, удастся ли это.

https://ukraina.ru/20230327/1044742485.html

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