В МВФ рассказали, наступила ли “весна” в мировой экономике - 26.03.2023 Украина.ру
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В МВФ рассказали, наступила ли “весна” в мировой экономике
В МВФ рассказали, наступила ли “весна” в мировой экономике - 26.03.2023 Украина.ру
В МВФ рассказали, наступила ли “весна” в мировой экономике
Весна в глобальной экономике ещё не наступила, а риски для финансовой стабильности заметно увеличились. Об этом заявила в 26 марта директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на Форуме развития Китая в Пекине, сообщает китайское финансовое издание "Цайсинь"
2023-03-26T11:41
2023-03-26T11:41
новости
мвф
кристалина георгиева
китай
спецоперация
экономика
covid-19
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Она отметила, что, согласно прогнозам, в текущем году глобальный экономический рост замедлится до уровня ниже 3%.По её словам, замедление экономического роста вызвано долгосрочными последствиями пандемии COVID-19, военными действиями на Украине и торможением экономической активности вследствие ужесточения денежно-кредитной политики.Георгиева также выразила обеспокоенность по поводу "большой неопределенности", с которой сталкивается глобальная экономика. По её словам, возможный раскол мира на соперничающие экономические блоки приведёт к тому, что каждый человек в мире станет беднее и будет менее защищён.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, мвф, кристалина георгиева, китай, спецоперация, экономика, covid-19
Новости, МВФ, Кристалина Георгиева, Китай, Спецоперация, экономика, COVID-19

В МВФ рассказали, наступила ли “весна” в мировой экономике

11:41 26.03.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум. День первый
Петербургский международный экономический форум. День первый - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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Весна в глобальной экономике ещё не наступила, а риски для финансовой стабильности заметно увеличились. Об этом заявила в 26 марта директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на Форуме развития Китая в Пекине, сообщает китайское финансовое издание "Цайсинь"
Она отметила, что, согласно прогнозам, в текущем году глобальный экономический рост замедлится до уровня ниже 3%.

По предварительным подсчетам, показатели могут улучшиться в 2024 году, но даже в этом случае они будут ниже среднего исторического показателя в 3,8%

Кристалина Георгиева
Директор-распорядитель МВФ
По её словам, замедление экономического роста вызвано долгосрочными последствиями пандемии COVID-19, военными действиями на Украине и торможением экономической активности вследствие ужесточения денежно-кредитной политики.
Георгиева также выразила обеспокоенность по поводу "большой неопределенности", с которой сталкивается глобальная экономика. По её словам, возможный раскол мира на соперничающие экономические блоки приведёт к тому, что каждый человек в мире станет беднее и будет менее защищён.
Алексей Зубец для интервью
21 марта, 16:25
Алексей Зубец о падении цен на нефть: Мировая экономика погружается в глобальную рецессиюПадение цен на нефть имеет объективные причины: в мире ожидают экономической депрессии, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец
 
НовостиМВФКристалина ГеоргиеваКитайСпецоперацияэкономикаCOVID-19
 
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