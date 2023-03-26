В МВФ рассказали, наступила ли “весна” в мировой экономике
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум. День первый
Весна в глобальной экономике ещё не наступила, а риски для финансовой стабильности заметно увеличились. Об этом заявила в 26 марта директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на Форуме развития Китая в Пекине, сообщает китайское финансовое издание "Цайсинь"
Она отметила, что, согласно прогнозам, в текущем году глобальный экономический рост замедлится до уровня ниже 3%.
По предварительным подсчетам, показатели могут улучшиться в 2024 году, но даже в этом случае они будут ниже среднего исторического показателя в 3,8%
По её словам, замедление экономического роста вызвано долгосрочными последствиями пандемии COVID-19, военными действиями на Украине и торможением экономической активности вследствие ужесточения денежно-кредитной политики.
Георгиева также выразила обеспокоенность по поводу "большой неопределенности", с которой сталкивается глобальная экономика. По её словам, возможный раскол мира на соперничающие экономические блоки приведёт к тому, что каждый человек в мире станет беднее и будет менее защищён.
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