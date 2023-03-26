https://ukraina.ru/20230326/1044727864.html

В МВФ рассказали, наступила ли “весна” в мировой экономике

В МВФ рассказали, наступила ли “весна” в мировой экономике - 26.03.2023 Украина.ру

В МВФ рассказали, наступила ли “весна” в мировой экономике

Весна в глобальной экономике ещё не наступила, а риски для финансовой стабильности заметно увеличились. Об этом заявила в 26 марта директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на Форуме развития Китая в Пекине, сообщает китайское финансовое издание "Цайсинь"

2023-03-26T11:41

2023-03-26T11:41

2023-03-26T11:41

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мвф

кристалина георгиева

китай

спецоперация

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covid-19

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Она отметила, что, согласно прогнозам, в текущем году глобальный экономический рост замедлится до уровня ниже 3%.По её словам, замедление экономического роста вызвано долгосрочными последствиями пандемии COVID-19, военными действиями на Украине и торможением экономической активности вследствие ужесточения денежно-кредитной политики.Георгиева также выразила обеспокоенность по поводу "большой неопределенности", с которой сталкивается глобальная экономика. По её словам, возможный раскол мира на соперничающие экономические блоки приведёт к тому, что каждый человек в мире станет беднее и будет менее защищён.

https://ukraina.ru/20230321/1044593723.html

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новости, мвф, кристалина георгиева, китай, спецоперация, экономика, covid-19